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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3707370837093710 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 22:15 Признания снайперов, убивавших людей на Киевском майдане (Русский перевод, робот)

Опубликовано: 20 нояб. 2017 г.

https://www.youtube.com/watch?v=HNsnjlmN_JA

Оригинал озвучки на итальянском: https://youtu.be/DBxiG5N6Qu0



Расследование итальянца Джана Миколесина. Грузинские снайперы рассказывают ему, что стрелять приказал Пашинский, приказы отдавал и Гаврилюк. Инструкции также давал американец Брайан Кристофер.

Оружие принесли лично Пашинский и Кристофер.

Грузины получили за это по 1 000 долларов, им обещали дать потом еще по 5 000 долларов.

Три тысячи долларов - такова стоимость жизней "Небесной сотни" и всего, что было позже в стране... Оригинал озвучки на итальянском:Расследование итальянца Джана Миколесина. Грузинские снайперы рассказывают ему, что стрелять приказал, приказы отдавал и. Инструкции также давал американецОружие принесли личноГрузины получили за это по 1 000 долларов, им обещали дать потом еще по 5 000 долларов. yanyura Повідомлень: 4861 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:21 Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП.

Прочитал, действительно скользкий типок.

- Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу.

- Не знаю.

- Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену.

- Не знаю.

- Вы участвовали в переговорах по продаже.

- Не интересовался переговорами.



И забавно, что это тот самый человек, который после обычного поста в фейсбуке звонил и интересовался - каких реформ тебе не хватает. А тут продажа одного из основных активов его жизни, и он не интересовался )))

Сдается полуфиктивная продажа с уклонением от уплаты налогов. Будет как с Аль-Капоне, имхо. freeze 4 Повідомлень: 12396 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3613 раз. Подякували: 5267 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:33 budivelnik

Консерва, эмоции, совкофилы, русофилы, поради, навеянные зомбоящком педерации --- вот и вся основа содержания.

То есть сплошная демагогия.



Вас объективно тыкнули в Вашу ошибку (глупость) с табличкой погибших.

Разумеется, что ответить Вам нечего.

Поэтому Вы перешли на демагогию.



Ну сами хоть подумали бы, что такая глупость (проведение параллелей) не использовалась ни одним политиком и управленцем. Даже самым тупым...

Потому что это даже ниже дна глупости. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21995 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:39 Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11

30 июля 2019



Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".



"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.



Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.



Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.



Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/30/7222322/ yanyura Повідомлень: 4861 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 23:09 detroytred написав:

З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?



З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?



Браво. Отлично подмечено. В логике budivelnik-а - какая-то жалкая сотня ненужных людей. А столько почестей, внимания и денег...



Про пленных моряков в РФ так и вообще нечего говорить - пара десятков, да и живые все...



Тьфу, аж противно! Уже который раз отмечаю, с какой легкостью этот персонаж "решает" нелегкие проблемы. Такому дай волю, сталины-жуковы со своим "бабы еще нарожают" жалкими самоучками покажутся! Браво. Отлично подмечено. В логике-а - какая-то жалкая сотня ненужных людей. А столько почестей, внимания и денег...Про пленных моряков в РФ так и вообще нечего говорить - пара десятков, да и живые все...Тьфу, аж противно! Уже который раз отмечаю, с какой легкостью этот персонаж "решает" нелегкие проблемы. Такому дай волю, сталины-жуковы со своим "бабы еще нарожают" жалкими самоучками покажутся! zРадио

Повідомлень: 3097 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 23:17 budivelnik

Слышишь, чудила на букву "м", своими постами доказываешь только одно - если человек дурак, то это надолго. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13719 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4224 раз. Подякували: 3900 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 23:24 freeze написав: Будет как с Аль-Капоне, имхо. Будет как с Аль-Капоне, имхо.



Вряд ли - у нас только дураки воруют в нарушение закона. А хитросделанные "хозяева жизни" - лоббируют законы под себя. Уверен, что за неуплату налогов не зацепятся. Процессы будут публичными, и обвинение там должно быть железобетонное.



Ну а то, что клоун (истинный, имеется в виду) отвечает на все вопросы следователя либо "не знаю", либо "не помню", так это не от большого ума Будут значит на показаниях свидетелей строить дело - а уж то, что его сольют все, сомневаться не приходится. По-сути, мы уже имеем счастье лицезреть каждый день по несколько "каминг-аутов"... Вряд ли - у нас только дураки воруют в нарушение закона. А хитросделанные "хозяева жизни" - лоббируют законы под себя. Уверен, что за неуплату налогов не зацепятся. Процессы будут публичными, и обвинение там должно быть железобетонное.Ну а то, что клоун (истинный, имеется в виду) отвечает на все вопросы следователя либо "не знаю", либо "не помню", так это не от большого умаБудут значит на показаниях свидетелей строить дело - а уж то, что его сольют все, сомневаться не приходится. По-сути, мы уже имеем счастье лицезреть каждый день по несколько "каминг-аутов"... zРадио

Повідомлень: 3097 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3707370837093710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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