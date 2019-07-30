Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11

30 июля 2019



Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".



"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.



Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.



Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.



Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".