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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3707370837093710 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Вів 30 лип, 2019 22:33 budivelnik

Консерва, эмоции, совкофилы, русофилы, поради, навеянные зомбоящком педерации --- вот и вся основа содержания.

То есть сплошная демагогия.



Вас объективно тыкнули в Вашу ошибку (глупость) с табличкой погибших.

Разумеется, что ответить Вам нечего.

Поэтому Вы перешли на демагогию.



Ну сами хоть подумали бы, что такая глупость (проведение параллелей) не использовалась ни одним политиком и управленцем. Даже самым тупым...

Потому что это даже ниже дна глупости. Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 21995 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 22:39 Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11

30 июля 2019



Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".



"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.



Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.



Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.



Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/30/7222322/ yanyura Повідомлень: 4860 З нами з: 09.01.09 Подякував: 1776 раз. Подякували: 1202 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 23:09 detroytred написав:

З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?



З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?



Браво. Отлично подмечено. В логике budivelnik-а - какая-то жалкая сотня ненужных людей. А столько почестей, внимания и денег...



Про пленных моряков в РФ так и вообще нечего говорить - пара десятков, да и живые все...



Тьфу, аж противно! Уже который раз отмечаю, с какой легкостью этот персонаж "решает" нелегкие проблемы. Такому дай волю, сталины-жуковы со своим "бабы еще нарожают" жалкими самоучками покажутся! Браво. Отлично подмечено. В логике-а - какая-то жалкая сотня ненужных людей. А столько почестей, внимания и денег...Про пленных моряков в РФ так и вообще нечего говорить - пара десятков, да и живые все...Тьфу, аж противно! Уже который раз отмечаю, с какой легкостью этот персонаж "решает" нелегкие проблемы. Такому дай волю, сталины-жуковы со своим "бабы еще нарожают" жалкими самоучками покажутся! zРадио

Повідомлень: 3097 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 лип, 2019 23:24 freeze написав: Будет как с Аль-Капоне, имхо. Будет как с Аль-Капоне, имхо.



Вряд ли - у нас только дураки воруют в нарушение закона. А хитросделанные "хозяева жизни" - лоббируют законы под себя. Уверен, что за неуплату налогов не зацепятся. Процессы будут публичными, и обвинение там должно быть железобетонное.



Ну а то, что клоун (истинный, имеется в виду) отвечает на все вопросы следователя либо "не знаю", либо "не помню", так это не от большого ума Будут значит на показаниях свидетелей строить дело - а уж то, что его сольют все, сомневаться не приходится. По-сути, мы уже имеем счастье лицезреть каждый день по несколько "каминг-аутов"... Вряд ли - у нас только дураки воруют в нарушение закона. А хитросделанные "хозяева жизни" - лоббируют законы под себя. Уверен, что за неуплату налогов не зацепятся. Процессы будут публичными, и обвинение там должно быть железобетонное.Ну а то, что клоун (истинный, имеется в виду) отвечает на все вопросы следователя либо "не знаю", либо "не помню", так это не от большого умаБудут значит на показаниях свидетелей строить дело - а уж то, что его сольют все, сомневаться не приходится. По-сути, мы уже имеем счастье лицезреть каждый день по несколько "каминг-аутов"... zРадио

Повідомлень: 3097 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 00:15 sequence написав: а у нас решение и близко даже не нарисовуется а у нас решение и близко даже не нарисовуется

потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут УЧАСТИЕ людьми, техникой и оружием. Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу. потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут УЧАСТИЕ людьми, техникой и оружием. Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5275 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 00:20 yanyura написав: Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11

30 июля 2019



Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".



"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.



Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.



Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.



Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/30/7222322/

Весь мир - Кремль. А люди в нём - агенты Весь мир - Кремль. А люди в нём - агенты Я шарю Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8991 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6164 раз. Подякували: 2424 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 01:03 ЛАД написав: "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились? "Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?

К сожалению 5 лет добивались заморозки/затягивания конфликта для выкачивания (заработка) на бюджете, так что ничего мы не добивались эти 5 лет, потому и не добились ничего серьезного. К сожалению 5 лет добивались заморозки/затягивания конфликта для выкачивания (заработка) на бюджете, так что ничего мы не добивались эти 5 лет, потому и не добились ничего серьезного. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5275 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 06:21 yanyura написав: Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11

30 июля 2019

Труба так старается выслужится, что из штанов выпрыгивает и подменяет понятия.

Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.

Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый



PS. Тут сорока на хвосте принесла, что Аваков очень старается остаться министром МВД Труба так старается выслужится, что из штанов выпрыгивает и подменяет понятия.Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемыйPS. Тут сорока на хвосте принесла, что Аваков очень старается остаться министром МВД "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 2782 З нами з: 31.08.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 08:32 pesikot написав: Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.

Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый



))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам. ))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам. freeze 4 Повідомлень: 12396 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3613 раз. Подякували: 5267 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 08:43 Yuri_T написав: sequence написав: нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать

идей, как раз, достаточно.

сначала федеративный статус, закреплённый в конституции.

потом восстановление за счет нашего бюджета.

потом признание отсутствия претензий к внешнему агрессору.

потом признание статуса Крыма в составе эрефии.

и т.д.

с учетом того, что очень многим, а особенно - присутствующим на этой ветке, эти идеи нравятся и полностью совпадают с их мировоззрением, тогда соглашусь с вами: нужно переставать шмалять, не отвечать, укреплять правый берег и т.п. идей, как раз, достаточно.сначала федеративный статус, закреплённый в конституции.потом восстановление за счет нашего бюджета.потом признание отсутствия претензий к внешнему агрессору.потом признание статуса Крыма в составе эрефии.и т.д.с учетом того, что очень многим, а особенно - присутствующим на этой ветке, эти идеи нравятся и полностью совпадают с их мировоззрением, тогда соглашусь с вами: нужно переставать шмалять, не отвечать, укреплять правый берег и т.п.

это вы уже сами додумываете, я такого не писал и не собираюсь.

попробуйте додумать как-то по другому.

Единственное, что РФ точно потребует, это всякие внеблоковые статусы, отсутствие баз НАТО на границе и т.д.

Вся возня с Крымом была суть попытка (удачная) русских сохранить базу после расторжения договора - теперь там крепость. Можете взять BFG-9000 и идти возвращать.

Если у вас нет вариантов, как вернуть Донбасс без войны, то берите парабеллум и ведите войско, а не посылайте других на убой.

Худой мир лучше, и это не я придумал это вы уже сами додумываете, я такого не писал и не собираюсь.попробуйте додумать как-то по другому.Единственное, что РФ точно потребует, это всякие внеблоковые статусы, отсутствие баз НАТО на границе и т.д.Вся возня с Крымом была суть попытка (удачная) русских сохранить базу после расторжения договора - теперь там крепость. Можете взять BFG-9000 и идти возвращать.Если у вас нет вариантов, как вернуть Донбасс без войны, то берите парабеллум и ведите войско, а не посылайте других на убой.Худой мир лучше, и это не я придумал sequence Повідомлень: 2725 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3707370837093710 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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