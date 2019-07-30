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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3707370837093710

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:33

budivelnik
Консерва, эмоции, совкофилы, русофилы, поради, навеянные зомбоящком педерации --- вот и вся основа содержания.
То есть сплошная демагогия.

Вас объективно тыкнули в Вашу ошибку (глупость) с табличкой погибших.
Разумеется, что ответить Вам нечего.
Поэтому Вы перешли на демагогию.

Ну сами хоть подумали бы, что такая глупость (проведение параллелей) не использовалась ни одним политиком и управленцем. Даже самым тупым...
Потому что это даже ниже дна глупости.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 30 лип, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:39

Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11
30 июля 2019

Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".

"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.

Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.

Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.

Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/30/7222322/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:09

  detroytred написав:
З.з.ы. чего же Вы параллель числа погибших на Майдане с погибшими, например, на воде не привели?



Браво. Отлично подмечено. В логике budivelnik-а - какая-то жалкая сотня ненужных людей. А столько почестей, внимания и денег...

Про пленных моряков в РФ так и вообще нечего говорить - пара десятков, да и живые все...

Тьфу, аж противно! Уже который раз отмечаю, с какой легкостью этот персонаж "решает" нелегкие проблемы. Такому дай волю, сталины-жуковы со своим "бабы еще нарожают" жалкими самоучками покажутся!
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 23:24

  freeze написав:Будет как с Аль-Капоне, имхо.


Вряд ли - у нас только дураки воруют в нарушение закона. А хитросделанные "хозяева жизни" - лоббируют законы под себя. Уверен, что за неуплату налогов не зацепятся. Процессы будут публичными, и обвинение там должно быть железобетонное.

Ну а то, что клоун (истинный, имеется в виду) отвечает на все вопросы следователя либо "не знаю", либо "не помню", так это не от большого ума :mrgreen: Будут значит на показаниях свидетелей строить дело - а уж то, что его сольют все, сомневаться не приходится. По-сути, мы уже имеем счастье лицезреть каждый день по несколько "каминг-аутов"...
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 00:15

  sequence написав: а у нас решение и близко даже не нарисовуется

потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут УЧАСТИЕ людьми, техникой и оружием. Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 00:20

  yanyura написав:
Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11
30 июля 2019

Прямая речь: "В последнем интервью (интервью УП, опубликованное 30 июля – УП) Петр Алексеевич противоречит сам себе, выбрав странную тактику информационной защиты. Он говорит, что не получал повестки на допрос, но при этом его адвокат просит перенести допрос на несколько недель".

"Говорит, что Директор ГБР не должен вмешиваться в ход следствия, и идет в мой кабинет – вместе с народным депутатом, пресс-секретарем и охраной – с требованием провести допрос здесь и сейчас.

Говорит о "странных и глупых вопросах следователей", и утверждает, что производств в ГБР не существует.

Что значит это упорное отрицание действительности? Производства есть, их 11, и Петр Алексеевич об этом хорошо знает.

Черное не станет белым, даже если об этом уверенно заявлять".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/30/7222322/

Весь мир - Кремль. А люди в нём - агенты :)
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 01:03

  ЛАД написав:"Добиться того ..." - уже 5 лет добиваемся. Добились?

К сожалению 5 лет добивались заморозки/затягивания конфликта для выкачивания (заработка) на бюджете, так что ничего мы не добивались эти 5 лет, потому и не добились ничего серьезного.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 06:21

  yanyura написав:
Труба говорит, что Порошенко отрицает реальность: Производства есть, их 11
30 июля 2019

Труба так старается выслужится, что из штанов выпрыгивает и подменяет понятия.
Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый

PS. Тут сорока на хвосте принесла, что Аваков очень старается остаться министром МВД
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:32

  pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый


))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:43

  Yuri_T написав:
  sequence написав:нужно как-то по другому, а идей мало, кроме как перестать шмалять. Всем перестать

идей, как раз, достаточно.
сначала федеративный статус, закреплённый в конституции.
потом восстановление за счет нашего бюджета.
потом признание отсутствия претензий к внешнему агрессору.
потом признание статуса Крыма в составе эрефии.
и т.д.
с учетом того, что очень многим, а особенно - присутствующим на этой ветке, эти идеи нравятся и полностью совпадают с их мировоззрением, тогда соглашусь с вами: нужно переставать шмалять, не отвечать, укреплять правый берег и т.п.

это вы уже сами додумываете, я такого не писал и не собираюсь.
попробуйте додумать как-то по другому.
Единственное, что РФ точно потребует, это всякие внеблоковые статусы, отсутствие баз НАТО на границе и т.д.
Вся возня с Крымом была суть попытка (удачная) русских сохранить базу после расторжения договора - теперь там крепость. Можете взять BFG-9000 и идти возвращать.
Если у вас нет вариантов, как вернуть Донбасс без войны, то берите парабеллум и ведите войско, а не посылайте других на убой.
Худой мир лучше, и это не я придумал
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