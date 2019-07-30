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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3708370937103711 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 31 лип, 2019 08:55 Faceless написав: .. с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.

От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу. .. с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.

это вы почувствуйте разницу.

РФ массово и официально выдает всем гражданам ЛДНР российское гражданство.

Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

В Днепр войдут уже на первый/второй день и никакие футбольные фанаты их не остановят.

Думайте по другому, у вас периодически неплохо получается это вы почувствуйте разницу.РФ массово и официально выдает всем гражданам ЛДНР российское гражданство.Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.В Днепр войдут уже на первый/второй день и никакие футбольные фанаты их не остановят.Думайте по другому, у вас периодически неплохо получается sequence Повідомлень: 2728 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 09:04 Faceless



Может сделать актуальную голосовалочку ?

Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?

- Гончарук

- Данилюк

- Абромявичус

- Рашкован

- Устенко

- Коболев

- Витренко

Может кого-то пропустил

- Другая кандидатура



Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например. freeze 4 Повідомлень: 12398 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3613 раз. Подякували: 5267 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 09:08 freeze написав: Faceless



Может сделать актуальную голосовалочку ?

Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?

- Гончарук

- Данилюк

- Абромявичус

- Рашкован

- Устенко

- Коболев

- Витренко

Может кого-то пропустил

- Другая кандидатура



Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например. Может сделать актуальную голосовалочку ?Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?- Гончарук- Данилюк- Абромявичус- Рашкован- Устенко- Коболев- ВитренкоМожет кого-то пропустил- Другая кандидатураИли другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.

певца ртом забыли певца ртом забыли sequence Повідомлень: 2728 З нами з: 29.12.15 Подякував: 320 раз. Подякували: 706 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 09:33 sequence написав: freeze написав: Faceless



Может сделать актуальную голосовалочку ?

Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?

- Гончарук

- Данилюк

- Абромявичус

- Рашкован

- Устенко

- Коболев

- Витренко

Может кого-то пропустил

- Другая кандидатура



Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например. Может сделать актуальную голосовалочку ?Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?- Гончарук- Данилюк- Абромявичус- Рашкован- Устенко- Коболев- ВитренкоМожет кого-то пропустил- Другая кандидатураИли другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.

певца ртом забыли певца ртом забыли



Вакарчука и Тимошенко можно сразу исключить, зачем монокоалиции отдавать главное кресло другим фракциям. Вакарчука и Тимошенко можно сразу исключить, зачем монокоалиции отдавать главное кресло другим фракциям. freeze 4 Повідомлень: 12398 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3613 раз. Подякували: 5267 раз. Профіль 19 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 3708370937103711 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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