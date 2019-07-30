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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 31 лип, 2019 08:55
Faceless написав:
.. с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.
От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.
это вы почувствуйте разницу.
РФ массово и официально выдает всем гражданам ЛДНР российское гражданство.
Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
В Днепр войдут уже на первый/второй день и никакие футбольные фанаты их не остановят.
Думайте по другому, у вас периодически неплохо получается
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:04
Faceless
Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура
Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
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freeze
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:08
freeze написав:Faceless
Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура
Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
певца ртом забыли
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sequence
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Додано: Сер 31 лип, 2019 09:33
sequence написав: freeze написав:Faceless
Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура
Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
певца ртом забыли
Вакарчука и Тимошенко можно сразу исключить, зачем монокоалиции отдавать главное кресло другим фракциям.
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freeze
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