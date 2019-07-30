Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Faceless написав:.. с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала. От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.
это вы почувствуйте разницу. РФ массово и официально выдает всем гражданам ЛДНР российское гражданство. Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше. В Днепр войдут уже на первый/второй день и никакие футбольные фанаты их не остановят. Думайте по другому, у вас периодически неплохо получается
Может сделать актуальную голосовалочку ? Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ? - Гончарук - Данилюк - Абромявичус - Рашкован - Устенко - Коболев - Витренко Может кого-то пропустил - Другая кандидатура
Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
Может сделать актуальную голосовалочку ? Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ? - Гончарук - Данилюк - Абромявичус - Рашкован - Устенко - Коболев - Витренко Может кого-то пропустил - Другая кандидатура
Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
Может сделать актуальную голосовалочку ? Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ? - Гончарук - Данилюк - Абромявичус - Рашкован - Устенко - Коболев - Витренко Может кого-то пропустил - Другая кандидатура
Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
певца ртом забыли
Вакарчука и Тимошенко можно сразу исключить, зачем монокоалиции отдавать главное кресло другим фракциям.
pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет. Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый
))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.
Во всем виновата злая пенсионерка-уборщица Лен Кузни баба Валя. Прибираясь в кабинете, она, подкупленная ФСБ(получила палку московской колбасы и юбилейный рубль), в момент уборки кабинета руководства разогнала шваброй охранников и подмахнула пару документов касающихся купли-продажи + проводки средств через офшоры. Поэтому Петя идет по делу как свидетель (защитой прилагаются пятна нанесенные ссаными тряпками на костюме Гаранта)
Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-полл Высшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов. Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).
pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет. Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый
))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.
Во всем виновата злая пенсионерка-уборщица Лен Кузни баба Валя. Прибираясь в кабинете, она, подкупленная ФСБ(получила палку московской колбасы и юбилейный рубль), в момент уборки кабинета руководства разогнала шваброй охранников и подмахнула пару документов касающихся купли-продажи + проводки средств через офшоры. Поэтому Петя идет по делу как свидетель (защитой прилагаются пятна нанесенные ссаными тряпками на костюме Гаранта)
Это, конечно, забавно все наблюдать: оптимизаторы, ни разу в жизни не платившие налоги в украинский бюджет со своих дохдов в шоу-бизнесе, будут судить оптимизатора, за то, что он не заплатил налоги в украинский бюджет. Цирк.