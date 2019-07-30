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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3708370937103711

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:55

  Faceless написав:.. с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.
От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.

это вы почувствуйте разницу.
РФ массово и официально выдает всем гражданам ЛДНР российское гражданство.
Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
В Днепр войдут уже на первый/второй день и никакие футбольные фанаты их не остановят.
Думайте по другому, у вас периодически неплохо получается
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:04

Faceless

Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура

Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:08

  freeze написав:Faceless

Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура

Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.

певца ртом забыли
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:33

  sequence написав:
  freeze написав:Faceless

Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура

Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.

певца ртом забыли


Вакарчука и Тимошенко можно сразу исключить, зачем монокоалиции отдавать главное кресло другим фракциям.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:08

  freeze написав:
  pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый


))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.

Во всем виновата злая пенсионерка-уборщица Лен Кузни баба Валя.
Прибираясь в кабинете, она, подкупленная ФСБ(получила палку московской колбасы и юбилейный рубль), в момент уборки кабинета руководства разогнала шваброй охранников и подмахнула пару документов касающихся купли-продажи + проводки средств через офшоры.
Поэтому Петя идет по делу как свидетель (защитой прилагаются пятна нанесенные ссаными тряпками на костюме Гаранта)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:16

Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-полл
Высшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов.
Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).

https://gordonua.com/news/politics/samy ... 56271.html
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:33

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый


))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.

Во всем виновата злая пенсионерка-уборщица Лен Кузни баба Валя.
Прибираясь в кабинете, она, подкупленная ФСБ(получила палку московской колбасы и юбилейный рубль), в момент уборки кабинета руководства разогнала шваброй охранников и подмахнула пару документов касающихся купли-продажи + проводки средств через офшоры.
Поэтому Петя идет по делу как свидетель (защитой прилагаются пятна нанесенные ссаными тряпками на костюме Гаранта)

Это, конечно, забавно все наблюдать: оптимизаторы, ни разу в жизни не платившие налоги в украинский бюджет со своих дохдов в шоу-бизнесе, будут судить оптимизатора, за то, что он не заплатил налоги в украинский бюджет. Цирк.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:35

  airmax78 написав:.. будут судить оптимизатора, за то, что он не заплатил налоги в украинский бюджет. Цирк.

по-итогу, если от этого пополнится бюджет страны, я буду согласен на то, чтобы потрусили шоуменов. ну и вуменов
sequence
 
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