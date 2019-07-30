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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3709371037113712>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 08:55

  Faceless написав:.. с ЛДНР ситуация куда проще, чем с Крымом - на эту територию рф или кто либо пока не претендует, в свой состав ее рф не включала.
От того, что там на момент фактически не действуют наши законы, эти территории из состава Украины не исчезли. Задача не "возвращать территории", а вернуть контроль над ними. Почувствуйте разницу.

это вы почувствуйте разницу.
РФ массово и официально выдает всем гражданам ЛДНР российское гражданство.
Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
В Днепр войдут уже на первый/второй день и никакие футбольные фанаты их не остановят.
Думайте по другому, у вас периодически неплохо получается
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:04

Faceless

Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура

Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:08

  freeze написав:Faceless

Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура

Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.

певца ртом забыли
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 09:33

  sequence написав:
  freeze написав:Faceless

Может сделать актуальную голосовалочку ?
Например, как вы думаете кто будет Премьер-министром ?
- Гончарук
- Данилюк
- Абромявичус
- Рашкован
- Устенко
- Коболев
- Витренко
Может кого-то пропустил
- Другая кандидатура

Или другой вариант - кого бы вы хотели видеть Премьером ? Например.

певца ртом забыли


Вакарчука и Тимошенко можно сразу исключить, зачем монокоалиции отдавать главное кресло другим фракциям.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:08

  freeze написав:
  pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый


))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.

Во всем виновата злая пенсионерка-уборщица Лен Кузни баба Валя.
Прибираясь в кабинете, она, подкупленная ФСБ(получила палку московской колбасы и юбилейный рубль), в момент уборки кабинета руководства разогнала шваброй охранников и подмахнула пару документов касающихся купли-продажи + проводки средств через офшоры.
Поэтому Петя идет по делу как свидетель (защитой прилагаются пятна нанесенные ссаными тряпками на костюме Гаранта)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:16

Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-полл
Высшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов.
Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).

https://gordonua.com/news/politics/samy ... 56271.html
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:33

  antey1969 написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый


))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.

Во всем виновата злая пенсионерка-уборщица Лен Кузни баба Валя.
Прибираясь в кабинете, она, подкупленная ФСБ(получила палку московской колбасы и юбилейный рубль), в момент уборки кабинета руководства разогнала шваброй охранников и подмахнула пару документов касающихся купли-продажи + проводки средств через офшоры.
Поэтому Петя идет по делу как свидетель (защитой прилагаются пятна нанесенные ссаными тряпками на костюме Гаранта)

Это, конечно, забавно все наблюдать: оптимизаторы, ни разу в жизни не платившие налоги в украинский бюджет со своих дохдов в шоу-бизнесе, будут судить оптимизатора, за то, что он не заплатил налоги в украинский бюджет. Цирк.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 11:35

  airmax78 написав:.. будут судить оптимизатора, за то, что он не заплатил налоги в украинский бюджет. Цирк.

по-итогу, если от этого пополнится бюджет страны, я буду согласен на то, чтобы потрусили шоуменов. ну и вуменов
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:15

  freeze написав:))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.

а вы собой уже суд заменили и вынесли приговор, что именно Порошенко отмывал деньги ? :)

И я более склонен верить адвокату Порошенко, который утверждает, что Порошенко проходит свидетелем по двум делам, чем верить Трубе
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 12:28

  pesikot написав:
  freeze написав:))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.

а вы собой уже суд заменили и вынесли приговор, что именно Порошенко отмывал деньги ? :)

И я более склонен верить адвокату Порошенко, который утверждает, что Порошенко проходит свидетелем по двум делам, чем верить Трубе

Не понял, в чем вы обвиняете freeze, если в процитированном вами его сообщении написано
гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам
:?:
Он написал то же самое, что, как вы пишeте, утверждает адвокат Порошенко.

Адвокату вы верите, а freeze не верите?
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