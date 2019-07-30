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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3709371037113712

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:04

  ol_zy написав:
  sequence написав: а у нас решение и близко даже не нарисовуется

потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут УЧАСТИЕ людьми, техникой и оружием. Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу.

Насчёт участия Вы правы.
А вот то, что конфликт исчерпается, если это убрать, сомневаюсь. Исчезнет возможность вооружённого сопротивления - да, но конфликт это не только война. Кроме того, не верю и в возможность отказа РФ от поддержки ЛДНР.

К сожалению 5 лет добивались заморозки/затягивания конфликта для выкачивания (заработка) на бюджете, так что ничего мы не добивались эти 5 лет, потому и не добились ничего серьезного.

Ну как. Того, о чём писал Faceless, вроде бы добивались. Путём давления на РФ через международные организации, западные страны и их экономич. санкции ...
Практика показала, что это результата не дало. Возможно/вероятно меры воздействия были недостаточны, но на более сильные Запад не пошёл, а сейчас, похоже, Западу надоело и он готов их ослаблять.

sequence
... на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.
на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона

Ещё раз - не могу судить, недостаточно достоверной инфы, только наши СМИ.
По ним я так не сказал бы. Да, российская агентура сыграла роль запала у гранаты. Всякие Гиркины, Безлеры, наверняка были и др., менее "прославившиеся". Но они сыграли именно роль запала, граната была наша. И массовые митинги в Донецке, и жители деревень и городков, преграждавшие путь укр. войскам и танкам (хотя почти уверен, что и там, и там поджигателями выступали росс. агенты). Если бы не они, запал сгорел бы, а граната не сработала.
Так что поддержка населения региона была с самого начала. И достаточно массовая и активная.
Другой разговор, что их ожидания были обмануты. Похоже, люди рассчитывали на крымский вариант - быстрый заход России, референдум и Дон. и Луг. области в составе РФ. На длительные военные действия и существование между небом и землёй они явно не рассчитывали.
Гражданский конфликт, и достаточно серьёзный, существовал с самого начала. Но без вмешательства России он, скорее всего, так и остался бы гражданским и не перешёл бы в военную фазу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:11

Re: Політичні дискусії

НАПК распределило средства на финансирование партий

В третьем квартале 2019 года политические партии получат из государственного бюджета 156,9 млн грн. Средства распределило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба ведомства.

Всего из госбюджета будут профинансированы шесть политсил, среди которых:

«Народный фронт» — 36,4 млн грн;
«Европейская солидарность» — 35,8 млн грн;
«Самопомощь» — 32,2 млн грн;
«Оппозиционный блок» — 31 млн грн;
«Радикальная партия Олега Ляшко» — 12,2 млн грн;
«Батькивщина» — 9,3 млн грн.


Что касается «Оппозиционного блока», то в третьем квартале эта политсила получит только 50% от общей суммы ежегодного государственного финансирования.

Из этого списка только две партии прошли в Верховную Раду — «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Остальные партии не преодолели 5%-й барьер.



https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... ij-3885183

Шарику не дали ни гроша, зато суперпатриотичному наркофронту 36 млн :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 13:18

  freeze написав:Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-полл
Высшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов.
Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).

https://gordonua.com/news/politics/samy ... 56271.html


Не показывайте это budivelnik-у - кондратий бедолагу хватит :mrgreen:

Он тут строит гипотезы об интеллектуальности электората Порошенко, но у сторонников Шария, т.е. анти-Порошенко - выходит, и того выше.

PS: а насчет Слуги - там и анализировать нечего. Внутри большинства высокой средней оценки не может быть просто по закону нормального распределения.

PPS: кстати, если из выборки Порошенко достать всех интеллектуальных воров-бенефициаров его президентства, какой там средний уровень останется? :mrgreen: Бьюсь об заклад - не выше, чем у Слуги...
zРадио
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