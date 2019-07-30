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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3709371037113712 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 31 лип, 2019 13:04 ol_zy написав: sequence написав: а у нас решение и близко даже не нарисовуется а у нас решение и близко даже не нарисовуется

потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут УЧАСТИЕ людьми, техникой и оружием . Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу. потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут. Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу.

Насчёт участия Вы правы.

А вот то, что конфликт исчерпается, если это убрать, сомневаюсь. Исчезнет возможность вооружённого сопротивления - да, но конфликт это не только война. Кроме того, не верю и в возможность отказа РФ от поддержки ЛДНР.



К сожалению 5 лет добивались заморозки/затягивания конфликта для выкачивания (заработка) на бюджете, так что ничего мы не добивались эти 5 лет, потому и не добились ничего серьезного.

Ну как. Того, о чём писал Faceless, вроде бы добивались. Путём давления на РФ через международные организации, западные страны и их экономич. санкции ...

Практика показала, что это результата не дало. Возможно/вероятно меры воздействия были недостаточны, но на более сильные Запад не пошёл, а сейчас, похоже, Западу надоело и он готов их ослаблять.



sequence

... на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.

на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона

Ещё раз - не могу судить, недостаточно достоверной инфы, только наши СМИ.

По ним я так не сказал бы. Да, российская агентура сыграла роль запала у гранаты. Всякие Гиркины, Безлеры, наверняка были и др., менее "прославившиеся". Но они сыграли именно роль запала, граната была наша. И массовые митинги в Донецке, и жители деревень и городков, преграждавшие путь укр. войскам и танкам (хотя почти уверен, что и там, и там поджигателями выступали росс. агенты). Если бы не они, запал сгорел бы, а граната не сработала.

Так что поддержка населения региона была с самого начала. И достаточно массовая и активная.

Другой разговор, что их ожидания были обмануты. Похоже, люди рассчитывали на крымский вариант - быстрый заход России, референдум и Дон. и Луг. области в составе РФ. На длительные военные действия и существование между небом и землёй они явно не рассчитывали.

Гражданский конфликт, и достаточно серьёзный, существовал с самого начала. Но без вмешательства России он, скорее всего, так и остался бы гражданским и не перешёл бы в военную фазу. Насчёт участия Вы правы.А вот то, что конфликт исчерпается, если это убрать, сомневаюсь. Исчезнет возможность вооружённого сопротивления - да, но конфликт это не только война. Кроме того, не верю и в возможность отказа РФ от поддержки ЛДНР.Ну как. Того, о чём писал, вроде бы добивались. Путём давления на РФ через международные организации, западные страны и их экономич. санкции ...Практика показала, что это результата не дало. Возможно/вероятно меры воздействия были недостаточны, но на более сильные Запад не пошёл, а сейчас, похоже, Западу надоело и он готов их ослаблять.Ещё раз - не могу судить, недостаточно достоверной инфы, только наши СМИ.По ним я так не сказал бы. Да, российская агентура сыграла роль запала у гранаты. Всякие Гиркины, Безлеры, наверняка были и др., менее "прославившиеся". Но они сыграли именно роль запала, граната была наша. И массовые митинги в Донецке, и жители деревень и городков, преграждавшие путь укр. войскам и танкам (хотя почти уверен, что и там, и там поджигателями выступали росс. агенты). Если бы не они, запал сгорел бы, а граната не сработала.Так что поддержка населения региона была с самого начала. И достаточно массовая и активная.Другой разговор, что их ожидания были обмануты. Похоже, люди рассчитывали на крымский вариант - быстрый заход России, референдум и Дон. и Луг. области в составе РФ. На длительные военные действия и существование между небом и землёй они явно не рассчитывали.Гражданский конфликт, и достаточно серьёзный, существовал с самого начала. Но без вмешательства России он, скорее всего, так и остался бы гражданским и не перешёл бы в военную фазу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13720 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4224 раз. Подякували: 3900 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 13:11 Re: Політичні дискусії НАПК распределило средства на финансирование партий



В третьем квартале 2019 года политические партии получат из государственного бюджета 156,9 млн грн. Средства распределило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба ведомства.



Всего из госбюджета будут профинансированы шесть политсил, среди которых:



«Народный фронт» — 36,4 млн грн;

«Европейская солидарность» — 35,8 млн грн;

«Самопомощь» — 32,2 млн грн;

«Оппозиционный блок» — 31 млн грн;

«Радикальная партия Олега Ляшко» — 12,2 млн грн;

«Батькивщина» — 9,3 млн грн.





Что касается «Оппозиционного блока», то в третьем квартале эта политсила получит только 50% от общей суммы ежегодного государственного финансирования.



Из этого списка только две партии прошли в Верховную Раду — «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Остальные партии не преодолели 5%-й барьер.





https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... ij-3885183



Шарику не дали ни гроша, зато суперпатриотичному наркофронту 36 млн Шарику не дали ни гроша, зато суперпатриотичному наркофронту 36 млн Alex2007

Повідомлень: 1481 З нами з: 11.10.16 Подякував: 765 раз. Подякували: 542 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 13:18 freeze написав: Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-полл

Высшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов.

Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).



https://gordonua.com/news/politics/samy ... 56271.html Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-поллВысшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов.Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).



Не показывайте это budivelnik-у - кондратий бедолагу хватит



Он тут строит гипотезы об интеллектуальности электората Порошенко, но у сторонников Шария, т.е. анти-Порошенко - выходит, и того выше.



PS: а насчет Слуги - там и анализировать нечего. Внутри большинства высокой средней оценки не может быть просто по закону нормального распределения.



PPS: кстати, если из выборки Порошенко достать всех интеллектуальных воров-бенефициаров его президентства, какой там средний уровень останется? Бьюсь об заклад - не выше, чем у Слуги... Не показывайте это-у - кондратий бедолагу хватитОн тут строит гипотезы об интеллектуальности электората Порошенко, но у сторонников Шария, т.е. анти-Порошенко - выходит, и того выше.PS: а насчет Слуги - там и анализировать нечего. Внутри большинства высокой средней оценки не может быть просто по закону нормального распределения.PPS: кстати, если из выборки Порошенко достать всех интеллектуальных воров-бенефициаров его президентства, какой там средний уровень останется?Бьюсь об заклад - не выше, чем у Слуги... zРадио

Повідомлень: 3098 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3709371037113712 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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