Додано: Сер 31 лип, 2019 13:04

ol_zy написав: sequence написав: а у нас решение и близко даже не нарисовуется а у нас решение и близко даже не нарисовуется

потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут УЧАСТИЕ людьми, техникой и оружием . Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу. потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут. Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу.

К сожалению 5 лет добивались заморозки/затягивания конфликта для выкачивания (заработка) на бюджете, так что ничего мы не добивались эти 5 лет, потому и не добились ничего серьезного.

... на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие.

на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона

Насчёт участия Вы правы.А вот то, что конфликт исчерпается, если это убрать, сомневаюсь. Исчезнет возможность вооружённого сопротивления - да, но конфликт это не только война. Кроме того, не верю и в возможность отказа РФ от поддержки ЛДНР.Ну как. Того, о чём писал, вроде бы добивались. Путём давления на РФ через международные организации, западные страны и их экономич. санкции ...Практика показала, что это результата не дало. Возможно/вероятно меры воздействия были недостаточны, но на более сильные Запад не пошёл, а сейчас, похоже, Западу надоело и он готов их ослаблять.Ещё раз - не могу судить, недостаточно достоверной инфы, только наши СМИ.По ним я так не сказал бы. Да, российская агентура сыграла роль запала у гранаты. Всякие Гиркины, Безлеры, наверняка были и др., менее "прославившиеся". Но они сыграли именно роль запала, граната была наша. И массовые митинги в Донецке, и жители деревень и городков, преграждавшие путь укр. войскам и танкам (хотя почти уверен, что и там, и там поджигателями выступали росс. агенты). Если бы не они, запал сгорел бы, а граната не сработала.Так что поддержка населения региона была с самого начала. И достаточно массовая и активная.Другой разговор, что их ожидания были обмануты. Похоже, люди рассчитывали на крымский вариант - быстрый заход России, референдум и Дон. и Луг. области в составе РФ. На длительные военные действия и существование между небом и землёй они явно не рассчитывали.Гражданский конфликт, и достаточно серьёзный, существовал с самого начала. Но без вмешательства России он, скорее всего, так и остался бы гражданским и не перешёл бы в военную фазу.