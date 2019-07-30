Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
sequence написав: а у нас решение и близко даже не нарисовуется
потому что там нет и близко ничего к гражданской войне... а есть прямое участие, поддержка и финансирование московией. Основное тут УЧАСТИЕ людьми, техникой и оружием. Стоит только это убрать как конфликт исчерпается практически сразу.
Насчёт участия Вы правы. А вот то, что конфликт исчерпается, если это убрать, сомневаюсь. Исчезнет возможность вооружённого сопротивления - да, но конфликт это не только война. Кроме того, не верю и в возможность отказа РФ от поддержки ЛДНР.
К сожалению 5 лет добивались заморозки/затягивания конфликта для выкачивания (заработка) на бюджете, так что ничего мы не добивались эти 5 лет, потому и не добились ничего серьезного.
Ну как. Того, о чём писал Faceless, вроде бы добивались. Путём давления на РФ через международные организации, западные страны и их экономич. санкции ... Практика показала, что это результата не дало. Возможно/вероятно меры воздействия были недостаточны, но на более сильные Запад не пошёл, а сейчас, похоже, Западу надоело и он готов их ослаблять.
sequence
... на первом этапе войну зажгли реально русские, командиры, техника, бабло и вояки всякие. на втором этапе в войну оказалось втянуто (реально поддержало) население региона
Ещё раз - не могу судить, недостаточно достоверной инфы, только наши СМИ. По ним я так не сказал бы. Да, российская агентура сыграла роль запала у гранаты. Всякие Гиркины, Безлеры, наверняка были и др., менее "прославившиеся". Но они сыграли именно роль запала, граната была наша. И массовые митинги в Донецке, и жители деревень и городков, преграждавшие путь укр. войскам и танкам (хотя почти уверен, что и там, и там поджигателями выступали росс. агенты). Если бы не они, запал сгорел бы, а граната не сработала. Так что поддержка населения региона была с самого начала. И достаточно массовая и активная. Другой разговор, что их ожидания были обмануты. Похоже, люди рассчитывали на крымский вариант - быстрый заход России, референдум и Дон. и Луг. области в составе РФ. На длительные военные действия и существование между небом и землёй они явно не рассчитывали. Гражданский конфликт, и достаточно серьёзный, существовал с самого начала. Но без вмешательства России он, скорее всего, так и остался бы гражданским и не перешёл бы в военную фазу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
НАПК распределило средства на финансирование партий
В третьем квартале 2019 года политические партии получат из государственного бюджета 156,9 млн грн. Средства распределило Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), сообщает пресс-служба ведомства.
Всего из госбюджета будут профинансированы шесть политсил, среди которых:
«Народный фронт» — 36,4 млн грн; «Европейская солидарность» — 35,8 млн грн; «Самопомощь» — 32,2 млн грн; «Оппозиционный блок» — 31 млн грн; «Радикальная партия Олега Ляшко» — 12,2 млн грн; «Батькивщина» — 9,3 млн грн.
Что касается «Оппозиционного блока», то в третьем квартале эта политсила получит только 50% от общей суммы ежегодного государственного финансирования.
Из этого списка только две партии прошли в Верховную Раду — «Европейская солидарность» Петра Порошенко и «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Остальные партии не преодолели 5%-й барьер.
freeze написав:Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-полл Высшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов. Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
freeze написав:Самый образованный электорат у Партии Шария, "Голоса" и "Европейской солидарности" – Национальный экзит-полл Высшее или незаконченное высшее образование имеют 68% избирателей Партии Шария, 62% – "Европейской солидарности" и 60% – "Голоса", свидетельствуют данные, полученные в ходе Национального экзит-полла в день парламентских выборов. Согласно экзит-поллу, меньше всего избирателей с высшим и неоконченным высшим образованием – у Радикальной партии Олега Ляшко (18%).
У гордона как обычно высмыкнутая из контекста информация. Правда дает более полную картину а именно :
"Наиболее молодой электорат – у "Партии Шария" (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий "Голос" (41%) и "Слуга народа" (36%). А старший электорат – у "Оппозиционной платформы – "За жизнь" (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)", - говорится в сообщении.
"Партия "Слуга народа" является лидером во всех образовательных группах, особенно – среди избирателей с незаконченным высшим образованием (собственно, это студенты)", - говорится в сообщении.
о качестве подобной аудитории можно судить по уровню тренингов "молодых команд" :
У партии шария, хотя партией это неподобство сложно назвать - самый молодой электорат - новоиспеченные шариковы - большинство студенты с незаконченным высшим. Что указывает в первую очередь на "качество" современного образования, по сути давно уже не являющегося таковым. Филолухи и маркетолухи - так что поклонникам шария такой компанией гордиться нечем.
Surfer написав: У гордона как обычно высмыкнутая из контекста информация. Правда дает более полную картину а именно :
"Наиболее молодой электорат – у "Партии Шария" (52% избирателей в возрасте 18-40 лет). По сравнению с другими партиями больше молодежи в возрасте до 40 лет в составе партий "Голос" (41%) и "Слуга народа" (36%). А старший электорат – у "Оппозиционной платформы – "За жизнь" (79% избирателей – в возрасте 50 лет и старше)", - говорится в сообщении.
"Партия "Слуга народа" является лидером во всех образовательных группах, особенно – среди избирателей с незаконченным высшим образованием (собственно, это студенты)", - говорится в сообщении.
Это самый молодой электорат - новоиспеченные шариковы - большинство студенты с незаконченным высшим. Что указывает в первую очередь на "качество" современного образования, по сути давно уже не являющегося таковым. Филолухи и маркетолухи - так что поклонникам шария такой компанией гордиться нечем.
Вообще-то вы сами обобщили, как захотели: среди 52% избирателей в возрасте 18-40 лет большинство - студенты с незаконченным высшим...
Как вы скрестили эти множества, не имея рассплитовки такого широкого возрастного сегмента 18-40 на несколько? На глаз? У нас 35-летних с незаконченным высшим ну прям совсем немного. Основная масса таковых будет в категории до 21.
А вы разделили сегмент 18-40 на 2 следующим образом: 18-21 > 50% (большинство), 22-40 < 50% (меньшинство). Очень сомневаюсь, что это так...
Surfer написав:.. большинство студенты с незаконченным высшим. Что указывает в первую очередь на "качество" современного образования, по сути давно уже не являющегося таковым. Филолухи и маркетолухи - так что поклонникам шария такой компанией гордиться нечем.
вам не угодишь. голосуют пенсионеры - им низзя голосовать, налогов не платят, "халявщики" голосуют домохозяйки - "лучше бы борщ варили" голосуют студенты - "еще писька не отросла" голосуют бюджетники или работники завода - "админресурс" голосуют заробитчане - хай правительство польши/россии выбирают
Востаннє редагувалось sequence в Сер 31 лип, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Волгарь написав:На Донбассе живут таки еже украинцы и русские, как и во всей Украине, к тому же за ними стоит РФ.
оце і все що потрібно знати про "громадянський конфлікт" який так піарить волгарь та раша.
Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет. Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.
Волгарь написав:Не бред. Со стороны ВСУ на фронте около 65 тыс, ЛНДР -35 тыс. Всего 100. На сепаратистских территориях находится около 6 тыс. российских военнослужащих (в основном инструкторов и штабных). Но даже если представить, что 5 тыс. из них участвуют (что маловероятно) в боевых действиях - ЭТО И ЕСТЬ 5%. А в реале, эту недостающую квоту с обеих сторон заполняют иностранные добровольцы-наемники.
1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським? 2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту. ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро.
Surfer написав:.. большинство студенты с незаконченным высшим. Что указывает в первую очередь на "качество" современного образования, по сути давно уже не являющегося таковым. Филолухи и маркетолухи - так что поклонникам шария такой компанией гордиться нечем.
вам не угодишь. голосуют пенсионеры - им низзя голосовать, налогов не платят, "халявщики" голосуют домохозяйки - "лучше бы борщ варили" голосуют студенты - "еще писька не отросла" голосуют бюджетники или работники завода - "админресурс" голосуют заробитчане - хай правительство польши/россии выбирают
є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш. дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.