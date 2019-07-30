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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 31 лип, 2019 14:15
sequence написав:
Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...
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ol_zy
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:23
ol_zy написав: sequence написав:
Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...
блажен кто верует
я буквально вам процитировал одного из начальников 95 бригады, правда, по состоянию на 2016 год
в период активных боевых действий русских было максимум две дивизии, с учетом "добровольцев"
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sequence
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:24
Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.
Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.
1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським?
2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту.
ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро.
Угомонитесь - ПРОЕХАЛИ. В воеyном конфликте участвуют 6-7 тыс. иностранцев - около 6 тыс. военнослужащих РА (процентов 80% которых в боевых действиях не участвуют, судя по рассказам военных, вернувшихся оттуда) и 1000-1500 добровольцев-наемников с обеих сторон.
1-2-я военная сила в мире (1-я по совокупной ударной мощи с учетом ЯО, 2-я по конвенциональным вооружениям) -это РА, 99% списочного состава которой, и 99,99% военной силы в конфликте НЕ УЧАСТВУЕТ. Она всего лишь является гарантом того, что любое наступление ВСУ будет последним в ее истории. Чего тут непонятного?
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Волгарь
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:42
Волгарь написав:
Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.
Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.
1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським?
2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту.
ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро.
Угомонитесь - ПРОЕХАЛИ. В воеyном конфликте участвуют 6-7 тыс. иностранцев - около 6 тыс. военнослужащих РА (процентов 80% которых в боевых действиях не участвуют, судя по рассказам военных, вернувшихся оттуда) и 1000-1500 добровольцев-наемников с обеих сторон.
1-2-я военная сила в мире (1-я по совокупной ударной мощи с учетом ЯО, 2-я по конвенциональным вооружениям) -это РА, 99% списочного состава которой, и 99,99% военной силы в конфликте НЕ УЧАСТВУЕТ. Она всего лишь является гарантом того, что любое наступление ВСУ будет последним в ее истории. Чего тут непонятного?
ще раз для тих хто вважає що "ПРОЕХАЛИ"
коли війська заходять, виконують бойові задачі а потім виходять - вони є учасниками збройного конфлікту.
коли війська стоять біля кордону в повній бойовій готовності і можуть протягом 12 годин бути в любій точці збройного конфлікту без будь яких перешкод - вони є учасниками збройного конфлікту.
бо стоять вони в сніжному чи на 20 км далі в раші, в новоазовську чи на 10 км далі в раші різниці ніякої немає.
чи нагадати як рсзо лупили через кордон з боку раші? то вони також не є учасниками збройного конфлікту бо стояли через кордон?
так що можете комусь деінде чухати про свої 5% участі раші в конфлікті але не нам. особливо якщо згадати що пуйлу дали законне право на використання збройних війск на території України. то учасниками збройного конфлікту можна вважати всі 100% армії московитів.
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mephala
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:51
mephala написав:
..............є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.
дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.
Де таке є?
Чи це у паралельному всесвіті?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:51
sequence написав: ol_zy написав: sequence написав:
Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...
блажен кто верует
я буквально вам процитировал одного из начальников 95 бригады, правда, по состоянию на 2016 год
в период активных боевых действий русских было максимум две дивизии, с учетом "добровольцев"
Тышком-нышком, как РФ действует на Донбассе, она, по-счастью, и за 5 лет до Киева не дойдет. Но если их руководство совсем уж с катушек слетит (чего исключать нельзя), и нападет на Украину с использованием авиации, крылатых ракет и прочих "прелестей", то недели до Киева им будет более, чем достаточно...
PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 31 лип, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:56
zРадио написав:
..то недели до Киева им будет более, чем достаточно...
PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот
да.
Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов.
Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО
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Додано: Сер 31 лип, 2019 14:57
ЛАД написав: mephala написав:
..............є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.
дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.
Де таке є?
Чи це у паралельному всесвіті?
Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.
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