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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3710371137123713 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 31 лип, 2019 14:15 sequence написав: Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш... это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш... Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5276 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:23 ol_zy написав: sequence написав: Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш... это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...

блажен кто верует

я буквально вам процитировал одного из начальников 95 бригады, правда, по состоянию на 2016 год

в период активных боевых действий русских было максимум две дивизии, с учетом "добровольцев" блажен кто веруетя буквально вам процитировал одного из начальников 95 бригады, правда, по состоянию на 2016 годв период активных боевых действий русских было максимум две дивизии, с учетом "добровольцев" sequence Повідомлень: 2739 З нами з: 29.12.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 708 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:24 Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.

Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.

1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським?

2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту.

ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро.

Угомонитесь - ПРОЕХАЛИ. В воеyном конфликте участвуют 6-7 тыс. иностранцев - около 6 тыс. военнослужащих РА (процентов 80% которых в боевых действиях не участвуют, судя по рассказам военных, вернувшихся оттуда) и 1000-1500 добровольцев-наемников с обеих сторон.

1-2-я военная сила в мире (1-я по совокупной ударной мощи с учетом ЯО, 2-я по конвенциональным вооружениям) -это РА, 99% списочного состава которой, и 99,99% военной силы в конфликте НЕ УЧАСТВУЕТ. Она всего лишь является гарантом того, что любое наступление ВСУ будет последним в ее истории. Чего тут непонятного? Угомонитесь - ПРОЕХАЛИ. В воеyном конфликте участвуют 6-7 тыс. иностранцев - около 6 тыс. военнослужащих РА (процентов 80% которых в боевых действиях не участвуют, судя по рассказам военных, вернувшихся оттуда) и 1000-1500 добровольцев-наемников с обеих сторон.1-2-я военная сила в мире (1-я по совокупной ударной мощи с учетом ЯО, 2-я по конвенциональным вооружениям) -это РА, 99% списочного состава которой, и 99,99% военной силы в конфликте НЕ УЧАСТВУЕТ. Она всего лишь является гарантом того, что любое наступление ВСУ будет последним в ее истории. Чего тут непонятного? Волгарь Повідомлень: 6912 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:42 Волгарь написав: Так ведь этого никто и не скрывает. Чечню раздавила в итоге весьма несовершенная в то время российская военная машина именно потому, что кроме нескольких сотен зарубежных террористов всех мастей, за ней стояли лишь несколько десятков миллионов долларов, которые бородатые спонсоры этих террористов собирали во время пятничных молебнов в мечетях на берегу Персидского залива. За ЛНДР стоит 1-я/2-я военная сила мира, в котором, как и 80 лет назад, НИКТО НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ. Поэтому военного решения конфликта просто нет.

Можно еще лет 30 не признавать этого простого факта, но боюсь к тому моменту, учитывая темпы депопуляции и эмиграции, в стране останется лишь половина нынешнего населения, и проблема Донбасса автоматически отойдет на 10-ый план.

1) ви так і не відповіли на запитання який же процент іноземних учасників робить конфлікт не громадянським?

2) з ваших же слів за "лднр" стоїть "1-я/2-я военная сила мира" то які ж це 5% іноземців учасників конфлікту? те що "1-я/2-я военная сила мира" розквартирована не на території "лднр" а стоїть на самому кордоні і готова ринутись в бій при будь яких рухах української армії якраз і визначає що вони всі учасники конфлікту.

ви або труси вдіньте або хрестик зніміть. а то виходить зайшли в Іловайск/Дебальцево (або будь де ще) постріляли а потім вийшли і вже не учасники конфлікту? хитро хитро.

Угомонитесь - ПРОЕХАЛИ. В воеyном конфликте участвуют 6-7 тыс. иностранцев - около 6 тыс. военнослужащих РА (процентов 80% которых в боевых действиях не участвуют, судя по рассказам военных, вернувшихся оттуда) и 1000-1500 добровольцев-наемников с обеих сторон.

1-2-я военная сила в мире (1-я по совокупной ударной мощи с учетом ЯО, 2-я по конвенциональным вооружениям) -это РА, 99% списочного состава которой, и 99,99% военной силы в конфликте НЕ УЧАСТВУЕТ. Она всего лишь является гарантом того, что любое наступление ВСУ будет последним в ее истории. Чего тут непонятного? Угомонитесь - ПРОЕХАЛИ. В воеyном конфликте участвуют 6-7 тыс. иностранцев - около 6 тыс. военнослужащих РА (процентов 80% которых в боевых действиях не участвуют, судя по рассказам военных, вернувшихся оттуда) и 1000-1500 добровольцев-наемников с обеих сторон.1-2-я военная сила в мире (1-я по совокупной ударной мощи с учетом ЯО, 2-я по конвенциональным вооружениям) -это РА, 99% списочного состава которой, и 99,99% военной силы в конфликте НЕ УЧАСТВУЕТ. Она всего лишь является гарантом того, что любое наступление ВСУ будет последним в ее истории. Чего тут непонятного?

ще раз для тих хто вважає що "ПРОЕХАЛИ"

коли війська заходять, виконують бойові задачі а потім виходять - вони є учасниками збройного конфлікту.

коли війська стоять біля кордону в повній бойовій готовності і можуть протягом 12 годин бути в любій точці збройного конфлікту без будь яких перешкод - вони є учасниками збройного конфлікту.

бо стоять вони в сніжному чи на 20 км далі в раші, в новоазовську чи на 10 км далі в раші різниці ніякої немає.

чи нагадати як рсзо лупили через кордон з боку раші? то вони також не є учасниками збройного конфлікту бо стояли через кордон?

так що можете комусь деінде чухати про свої 5% участі раші в конфлікті але не нам. особливо якщо згадати що пуйлу дали законне право на використання збройних війск на території України. то учасниками збройного конфлікту можна вважати всі 100% армії московитів. ще раз для тих хто вважає що "ПРОЕХАЛИ"коли війська заходять, виконують бойові задачі а потім виходять - вони є учасниками збройного конфлікту.коли війська стоять біля кордону в повній бойовій готовності і можуть протягом 12 годин бути в любій точці збройного конфлікту без будь яких перешкод - вони є учасниками збройного конфлікту.бо стоять вони в сніжному чи на 20 км далі в раші, в новоазовську чи на 10 км далі в раші різниці ніякої немає.чи нагадати як рсзо лупили через кордон з боку раші? то вони також не є учасниками збройного конфлікту бо стояли через кордон?так що можете комусь деінде чухати про свої 5% участі раші в конфлікті але не нам. особливо якщо згадати що пуйлу дали законне право на використання збройних війск на території України. то учасниками збройного конфлікту можна вважати всі 100% армії московитів. mephala Повідомлень: 5037 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:51 mephala написав: ..............

є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.

дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний. ..............дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

Де таке є?

Чи це у паралельному всесвіті? Де таке є?Чи це у паралельному всесвіті? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13728 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4226 раз. Подякували: 3900 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:51 sequence написав: ol_zy написав: sequence написав: Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш... это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...

блажен кто верует

я буквально вам процитировал одного из начальников 95 бригады, правда, по состоянию на 2016 год

в период активных боевых действий русских было максимум две дивизии, с учетом "добровольцев" блажен кто веруетя буквально вам процитировал одного из начальников 95 бригады, правда, по состоянию на 2016 годв период активных боевых действий русских было максимум две дивизии, с учетом "добровольцев"



Тышком-нышком, как РФ действует на Донбассе, она, по-счастью, и за 5 лет до Киева не дойдет. Но если их руководство совсем уж с катушек слетит (чего исключать нельзя), и нападет на Украину с использованием авиации, крылатых ракет и прочих "прелестей", то недели до Киева им будет более, чем достаточно...



PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот Тышком-нышком, как РФ действует на Донбассе, она, по-счастью, и за 5 лет до Киева не дойдет. Но если их руководство совсем уж с катушек слетит (чего исключать нельзя), и нападет на Украину с использованием авиации, крылатых ракет и прочих "прелестей", то недели до Киева им будет более, чем достаточно...PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот Востаннє редагувалось zРадио в Сер 31 лип, 2019 14:54, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 3100 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:53 ol_zy написав: sequence написав: Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш... это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...

Вы не верите в реальность такого варианта? Вы не верите в реальность такого варианта? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13728 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4226 раз. Подякували: 3900 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:56 zРадио написав: ..то недели до Киева им будет более, чем достаточно...

PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот ..то недели до Киева им будет более, чем достаточно...PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот

да.

Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов.

Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО да.Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов.Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО sequence Повідомлень: 2739 З нами з: 29.12.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 708 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 14:57 ЛАД написав: mephala написав: ..............

є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.

дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний. ..............дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

Де таке є?

Чи це у паралельному всесвіті? Де таке є?Чи це у паралельному всесвіті?

Ну може не зовсім так як я змалював але щось подібне в Данії реалізовано. Ну може не зовсім так як я змалював але щось подібне в Данії реалізовано. mephala Повідомлень: 5037 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3710371137123713 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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