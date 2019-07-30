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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3713371437153716> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 31 лип, 2019 15:28 mephala написав: ЛАД написав: mephala написав: ..............

є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.

дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний. ..............дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

Де таке є?

Чи це у паралельному всесвіті? Де таке є?Чи це у паралельному всесвіті?

Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано. Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.

откуда вы черпаете эту ересь?



Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».

откуда вы черпаете эту ересь? Vagabondo Заблокований Повідомлень: 72 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:30 Волгарь написав: mephala написав: ще раз для тих хто вважає що "ПРОЕХАЛИ"

коли війська заходять, виконують бойові задачі а потім виходять - вони є учасниками збройного конфлікту.

коли війська стоять біля кордону в повній бойовій готовності і можуть протягом 12 годин бути в любій точці збройного конфлікту без будь яких перешкод - вони є учасниками збройного конфлікту.

бо стоять вони в сніжному чи на 20 км далі в раші, в новоазовську чи на 10 км далі в раші різниці ніякої немає.

чи нагадати як рсзо лупили через кордон з боку раші? то вони також не є учасниками збройного конфлікту бо стояли через кордон?

так що можете комусь деінде чухати про свої 5% участі раші в конфлікті але не нам. особливо якщо згадати що пуйлу дали законне право на використання збройних війск на території України. то учасниками збройного конфлікту можна вважати всі 100% армії московитів. ще раз для тих хто вважає що "ПРОЕХАЛИ"коли війська заходять, виконують бойові задачі а потім виходять - вони є учасниками збройного конфлікту.коли війська стоять біля кордону в повній бойовій готовності і можуть протягом 12 годин бути в любій точці збройного конфлікту без будь яких перешкод - вони є учасниками збройного конфлікту.бо стоять вони в сніжному чи на 20 км далі в раші, в новоазовську чи на 10 км далі в раші різниці ніякої немає.чи нагадати як рсзо лупили через кордон з боку раші? то вони також не є учасниками збройного конфлікту бо стояли через кордон?так що можете комусь деінде чухати про свої 5% участі раші в конфлікті але не нам. особливо якщо згадати що пуйлу дали законне право на використання збройних війск на території України. то учасниками збройного конфлікту можна вважати всі 100% армії московитів.

Еще одна ересь в стиле будевельника. Ответ на следующую будет подобную игнор . Научитесь, любезный так излагать свои мысли, чтобы они были понятны не только Вам одному, не состояли одновременно из двух и более взаимоисключающих точек зрения, а главное, содержали хоть крупицу информации, а не РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕЙ. Еще одна ересь в стиле будевельника. Ответ на следующую будет подобную. Научитесь, любезный так излагать свои мысли, чтобы они были понятны не только Вам одному, не состояли одновременно из двух и более взаимоисключающих точек зрения, а главное, содержали хоть крупицу информации, а не РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕЙ.

мені головне розбивати ту єресь що ви тут пишете про не участь раші у війні. а те що ви вмієте переводити стрілки та заговорювати баки гарно було видно по тому коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. так що я і не сподівався на об’єктивність з вашого боку у висвітленні ролі яку відіграє раша у війні. а ви можете і далі намагатися дурити людей про 5%. але не українців як я вже сказав. ваш читач - раша. там вам повірять. мені головне розбивати ту єресь що ви тут пишете про не участь раші у війні. а те що ви вмієте переводити стрілки та заговорювати баки гарно було видно по тому коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. так що я і не сподівався на об’єктивність з вашого боку у висвітленні ролі яку відіграє раша у війні. а ви можете і далі намагатися дурити людей про 5%. але не українців як я вже сказав. ваш читач - раша. там вам повірять. mephala Повідомлень: 5044 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:38 Vagabondo написав: mephala написав: mephala написав: ..............

є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.

дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний. ..............дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано. Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.

откуда вы черпаете эту ересь?



Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».

откуда вы черпаете эту ересь?

ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.

але дещо в інеті є. наприклад ось це:

https://olindom.livejournal.com/134390.html

як прокоментуєте статтю закону з цього допису?



Vagabondo написав: mephala написав: є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.

дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний. є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

бредовая идея, которая не имеет ничего общего с так называемой демократией. кроме того 100% населения страны платит те или иные налоги. вы можете возразить что платят не все налоги, так вот если вы оцените ущерб бюджета от неуплаты налогов, то самая большая сумма будет у первой сотни Форбс - так может быть в первую очередь их надо лишить права избирать и быть избранными?... бредовая идея, которая не имеет ничего общего с так называемой демократией. кроме того 100% населения страны платит те или иные налоги. вы можете возразить что платят не все налоги, так вот если вы оцените ущерб бюджета от неуплаты налогов, то самая большая сумма будет у первой сотни Форбс - так может быть в первую очередь их надо лишить права избирать и быть избранными?...

цікаво з якою демократією нічого спільного?

наприклад в Греції де вона й зародилася жінки не голосували. Від слова совсім.

Так що кожна країна сама вирішує в яких рамках функціонує демократія. ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.але дещо в інеті є. наприклад ось це:як прокоментуєте статтю закону з цього допису?цікаво з якою демократією нічого спільного?наприклад в Греції де вона й зародилася жінки не голосували. Від слова совсім.Так що кожна країна сама вирішує в яких рамках функціонує демократія. Востаннє редагувалось mephala в Сер 31 лип, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз. mephala Повідомлень: 5044 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:44 Re: Політичні дискусії mephala написав: ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. Кхм.

По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.

Вы просто не хотите видеть ответ, это да.

А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.

По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек. Кхм.По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответилитри разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.Вы простовидеть ответ, это да.А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек. Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 442 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:45 mephala написав: Vagabondo написав: mephala написав: Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано. Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.

откуда вы черпаете эту ересь?



Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».

откуда вы черпаете эту ересь?

ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.

але дещо в інеті є. наприклад ось це:

https://olindom.livejournal.com/134390.html

як прокоментуєте статтю закону з цього допису? ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.але дещо в інеті є. наприклад ось це:як прокоментуєте статтю закону з цього допису?

на заборах тоже много что пишут... на заборах тоже много что пишут... Vagabondo Заблокований Повідомлень: 72 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51 mephala написав: ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.

але дещо в інеті є. наприклад ось це:

https://olindom.livejournal.com/134390.html

як прокоментуєте статтю закону з цього допису? ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.але дещо в інеті є. наприклад ось це:як прокоментуєте статтю закону з цього допису? Ну намана, чё!

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Специально для Вас! Ну намана, чё!Некоторые активные участники этой ветки любят отсюда новости постить:Дарю!Специально для Вас! Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 442 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55 Re: Політичні дискусії опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати? mephala Повідомлень: 5044 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57 mephala написав: опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати? опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь... по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь... Vagabondo Заблокований Повідомлень: 72 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 15:59 Vagabondo написав: mephala написав: опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати? опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь... по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь... Коротко, ёмко и по сути! Коротко, ёмко и по сути! Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз. Баблонавт Повідомлень: 442 З нами з: 13.03.15 Подякував: 52 раз. Подякували: 126 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:00 Vagabondo написав: mephala написав: опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати? опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь... по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...

ви так і не прокоментували текст

"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"

а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак" ви так і не прокоментували текст"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак" mephala Повідомлень: 5044 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3713371437153716> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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