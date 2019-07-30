Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:.............. є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш. дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.
Де таке є? Чи це у паралельному всесвіті?
Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.
откуда вы черпаете эту ересь?
Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».
mephala написав:ще раз для тих хто вважає що "ПРОЕХАЛИ" коли війська заходять, виконують бойові задачі а потім виходять - вони є учасниками збройного конфлікту. коли війська стоять біля кордону в повній бойовій готовності і можуть протягом 12 годин бути в любій точці збройного конфлікту без будь яких перешкод - вони є учасниками збройного конфлікту. бо стоять вони в сніжному чи на 20 км далі в раші, в новоазовську чи на 10 км далі в раші різниці ніякої немає. чи нагадати як рсзо лупили через кордон з боку раші? то вони також не є учасниками збройного конфлікту бо стояли через кордон? так що можете комусь деінде чухати про свої 5% участі раші в конфлікті але не нам. особливо якщо згадати що пуйлу дали законне право на використання збройних війск на території України. то учасниками збройного конфлікту можна вважати всі 100% армії московитів.
Еще одна ересь в стиле будевельника. Ответ на следующую будет подобную игнор. Научитесь, любезный так излагать свои мысли, чтобы они были понятны не только Вам одному, не состояли одновременно из двух и более взаимоисключающих точек зрения, а главное, содержали хоть крупицу информации, а не РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕЙ.
мені головне розбивати ту єресь що ви тут пишете про не участь раші у війні. а те що ви вмієте переводити стрілки та заговорювати баки гарно було видно по тому коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. так що я і не сподівався на об’єктивність з вашого боку у висвітленні ролі яку відіграє раша у війні. а ви можете і далі намагатися дурити людей про 5%. але не українців як я вже сказав. ваш читач - раша. там вам повірять.
mephala написав:.............. є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш. дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.
Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.
откуда вы черпаете эту ересь?
Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».
mephala написав:є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш. дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.
бредовая идея, которая не имеет ничего общего с так называемой демократией. кроме того 100% населения страны платит те или иные налоги. вы можете возразить что платят не все налоги, так вот если вы оцените ущерб бюджета от неуплаты налогов, то самая большая сумма будет у первой сотни Форбс - так может быть в первую очередь их надо лишить права избирать и быть избранными?...
цікаво з якою демократією нічого спільного? наприклад в Греції де вона й зародилася жінки не голосували. Від слова совсім. Так що кожна країна сама вирішує в яких рамках функціонує демократія.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 31 лип, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
mephala написав:....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу.
Кхм. По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла. Вы просто не хотите видеть ответ, это да. А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах. По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
mephala написав:Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.
откуда вы черпаете эту ересь?
Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».