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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3713371437153716>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:28

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:..............
є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.
дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

Де таке є?
Чи це у паралельному всесвіті? :)

Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.

откуда вы черпаете эту ересь?

Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:30

  Волгарь написав:
  mephala написав:ще раз для тих хто вважає що "ПРОЕХАЛИ"
коли війська заходять, виконують бойові задачі а потім виходять - вони є учасниками збройного конфлікту.
коли війська стоять біля кордону в повній бойовій готовності і можуть протягом 12 годин бути в любій точці збройного конфлікту без будь яких перешкод - вони є учасниками збройного конфлікту.
бо стоять вони в сніжному чи на 20 км далі в раші, в новоазовську чи на 10 км далі в раші різниці ніякої немає.
чи нагадати як рсзо лупили через кордон з боку раші? то вони також не є учасниками збройного конфлікту бо стояли через кордон?
так що можете комусь деінде чухати про свої 5% участі раші в конфлікті але не нам. особливо якщо згадати що пуйлу дали законне право на використання збройних війск на території України. то учасниками збройного конфлікту можна вважати всі 100% армії московитів.

Еще одна ересь в стиле будевельника. Ответ на следующую будет подобную игнор. Научитесь, любезный так излагать свои мысли, чтобы они были понятны не только Вам одному, не состояли одновременно из двух и более взаимоисключающих точек зрения, а главное, содержали хоть крупицу информации, а не РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕЙ.

мені головне розбивати ту єресь що ви тут пишете про не участь раші у війні. а те що ви вмієте переводити стрілки та заговорювати баки гарно було видно по тому коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. так що я і не сподівався на об’єктивність з вашого боку у висвітленні ролі яку відіграє раша у війні. а ви можете і далі намагатися дурити людей про 5%. але не українців як я вже сказав. ваш читач - раша. там вам повірять.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:38

  Vagabondo написав:
  mephala написав:
  mephala написав:..............
є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.
дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.

откуда вы черпаете эту ересь?

Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».

ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.
але дещо в інеті є. наприклад ось це:
https://olindom.livejournal.com/134390.html
як прокоментуєте статтю закону з цього допису?

  Vagabondo написав:
  mephala написав:є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.
дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.

бредовая идея, которая не имеет ничего общего с так называемой демократией. кроме того 100% населения страны платит те или иные налоги. вы можете возразить что платят не все налоги, так вот если вы оцените ущерб бюджета от неуплаты налогов, то самая большая сумма будет у первой сотни Форбс - так может быть в первую очередь их надо лишить права избирать и быть избранными?...

цікаво з якою демократією нічого спільного?
наприклад в Греції де вона й зародилася жінки не голосували. Від слова совсім.
Так що кожна країна сама вирішує в яких рамках функціонує демократія.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 31 лип, 2019 15:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:44

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу.
Кхм.
По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.
Вы просто не хотите видеть ответ, это да.
А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.
По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:45

  mephala написав:
  Vagabondo написав:
  mephala написав:Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.

откуда вы черпаете эту ересь?

Конституция Дании в Части IV, Разделе 29 указывает на круг лиц, кто имеет право голосовать, то есть активное избирательное право: «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».

ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.
але дещо в інеті є. наприклад ось це:
https://olindom.livejournal.com/134390.html
як прокоментуєте статтю закону з цього допису?

на заборах тоже много что пишут...
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:51

  mephala написав:ну ХЗ. сперечатися не буду так як не проживав там.
але дещо в інеті є. наприклад ось це:
https://olindom.livejournal.com/134390.html
як прокоментуєте статтю закону з цього допису?
Ну намана, чё!
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Дарю!
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:55

Re: Політичні дискусії

опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:57

  mephala написав:опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 15:59

  Vagabondo написав:
  mephala написав:опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...
Коротко, ёмко и по сути!
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:00

  Vagabondo написав:
  mephala написав:опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...

ви так і не прокоментували текст
"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"
а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"
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