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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3713371437153716 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Сер 31 лип, 2019 16:09 mephala написав: Vagabondo написав: mephala написав: опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати? опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь... по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...

ви так і не прокоментували текст

"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"

а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак" ви так і не прокоментували текст"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"

а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным». а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным». Vagabondo Заблокований Повідомлень: 72 З нами з: 26.05.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:10 Yuri_T написав: Волгарь написав: ...Ответ на следующую будет подобную игнор... ...Ответ на следующую будет подобную игнор...



это, наверное, очень страшно это, наверное, очень страшно



Самое страшное наказание у детей - "я нарочно закрою глаза и вы все будете жить в темноте!" Самое страшное наказание у детей - "я нарочно закрою глаза и вы все будете жить в темноте!" Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4623 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:13 zРадио написав: sequence написав: zРадио написав: ..то недели до Киева им будет более, чем достаточно...

PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот ..то недели до Киева им будет более, чем достаточно...PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот

да.

Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов.

Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО да.Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов.Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО



В первую свою каденцию у деда, кстати, была возможность переломать всех через колено (а большинство тогда не поддерживало) и затащить Украину в НАТО. В РФ тогда была Чечня, голодная армия и еле живой Президент.



Затем уже с приходом путина и его победоносной чеченской кампанией, с пропагандой "вставания с колен" - тяжелее.



После Мюнхенской речи 2007-го - вообще без вариантов.



Теперь только выжидать лучших времен, всячески избегая провокаций медведя-шатуна и укрепляя линию обороны... В первую свою каденцию у деда, кстати, была возможность переломать всех через колено (а большинство тогда не поддерживало) и затащить Украину в НАТО. В РФ тогда была Чечня, голодная армия и еле живой Президент.Затем уже с приходом путина и его победоносной чеченской кампанией, с пропагандой "вставания с колен" - тяжелее.После Мюнхенской речи 2007-го - вообще без вариантов.Теперь только выжидать лучших времен, всячески избегая провокаций медведя-шатуна и укрепляя линию обороны...



У деда, что в первую, что во вторую каденцию, была только одна цель - личное и свиты/семьи обогащение.

Понимания и видения места, роли и национальной идеи Украины ни у деда, ни у деда до него, ни после него не было и до сих пор нет. У деда, что в первую, что во вторую каденцию, была только одна цель - личное и свиты/семьи обогащение.Понимания и видения места, роли и национальной идеи Украины ни у деда, ни у деда до него, ни после него не было и до сих пор нет. change_pm Повідомлень: 419 З нами з: 03.02.16 Подякував: 10 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:15 freeze написав: pesikot написав: Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.

Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый



))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам. ))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.



Опять обманываешь? Если бы в деле было написано "о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко", то он бы проходил как обвиняемый, а не как свидетель.



Или это очередные мечты? Опять обманываешь? Если бы в деле было написано "о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко", то он бы проходил как обвиняемый, а не как свидетель.Или это очередные мечты? Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4623 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:16 freeze написав: Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП.

Прочитал, действительно скользкий типок.

- Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу.

- Не знаю.

- Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену.

- Не знаю.

- Вы участвовали в переговорах по продаже.

- Не интересовался переговорами.



И забавно, что это тот самый человек, который после обычного поста в фейсбуке звонил и интересовался - каких реформ тебе не хватает. Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП.Прочитал, действительно скользкий типок.- Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу.- Не знаю.- Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену.- Не знаю.- Вы участвовали в переговорах по продаже.- Не интересовался переговорами.И забавно, что это тот самый человек, который



А, так это было еще при По? Управляли страной через фейсбук?



Ну надо же. А, так это было еще при По? Управляли страной через фейсбук?Ну надо же. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4623 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:17 Vagabondo написав: mephala написав: Vagabondo написав: по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь... по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...

ви так і не прокоментували текст

"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"

а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак" ви так і не прокоментували текст"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"

а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным». а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».

сказати пів правди не значить збрехати? так по вашому?

а тепер увага читаємо повний текст:

"29. (1) Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным. Закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав."



https://legalns.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 сказати пів правди не значить збрехати? так по вашому?а тепер увага читаємо повний текст:"29. (1) Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным.." mephala Повідомлень: 5044 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:20 Yuri_T написав: Волгарь написав: ...Ответ на следующую будет подобную игнор... ...Ответ на следующую будет подобную игнор...



это, наверное, очень страшно это, наверное, очень страшно

Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов. Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов. Волгарь Повідомлень: 6916 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26 Баблонавт написав: mephala написав: ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. ....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу. Кхм.

По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.

Вы просто не хотите видеть ответ, это да.

А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.

По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек. Кхм.По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответилитри разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.Вы простовидеть ответ, это да.А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.

одна з "геніальних" відповідей волгаря

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714050#p4714050

ще одна "геніальна" відповідь волгаря

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714354#p4714354

як та папуга твердить що обсяг видобутку падає на 1/5 влітку від зимових обсягів (наче ми самі не бачимо це по статистиці) і ні слова завдяки яким технологіям це відбувається.

кажете я один не бачу де там відповідь заховалася? інші не такі настирні просто.

доречі не тільки я один бачу як цей вугор на сковороді танцює:

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714083#p4714083

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714423#p4714423 одна з "геніальних" відповідей волгаряще одна "геніальна" відповідь волгаряяк та папуга твердить що обсяг видобутку падає на 1/5 влітку від зимових обсягів (наче ми самі не бачимо це по статистиці) і ні слова завдяки яким технологіям це відбувається.кажете я один не бачу де там відповідь заховалася? інші не такі настирні просто.доречі не тільки я один бачу як цей вугор на сковороді танцює: mephala Повідомлень: 5044 З нами з: 07.04.14 Подякував: 61 раз. Подякували: 648 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3713371437153716 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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