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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3713371437153716

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:09

  mephala написав:
  Vagabondo написав:
  mephala написав:опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?

по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...

ви так і не прокоментували текст
"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"
а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"

а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:10

  Yuri_T написав:
  Волгарь написав:...Ответ на следующую будет подобную игнор...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
это, наверное, очень страшно


Самое страшное наказание у детей - "я нарочно закрою глаза и вы все будете жить в темноте!"
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:13

  zРадио написав:
  sequence написав:
  zРадио написав:..то недели до Киева им будет более, чем достаточно...
PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот :(

да.
Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов.
Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО


В первую свою каденцию у деда, кстати, была возможность переломать всех через колено (а большинство тогда не поддерживало) и затащить Украину в НАТО. В РФ тогда была Чечня, голодная армия и еле живой Президент.

Затем уже с приходом путина и его победоносной чеченской кампанией, с пропагандой "вставания с колен" - тяжелее.

После Мюнхенской речи 2007-го - вообще без вариантов.

Теперь только выжидать лучших времен, всячески избегая провокаций медведя-шатуна и укрепляя линию обороны...


У деда, что в первую, что во вторую каденцию, была только одна цель - личное и свиты/семьи обогащение.
Понимания и видения места, роли и национальной идеи Украины ни у деда, ни у деда до него, ни после него не было и до сих пор нет.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:15

  freeze написав:
  pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый


))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.


Опять обманываешь? Если бы в деле было написано "о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко", то он бы проходил как обвиняемый, а не как свидетель.

Или это очередные мечты? :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:16

  freeze написав:Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП.
Прочитал, действительно скользкий типок.
- Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу.
- Не знаю.
- Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену.
- Не знаю.
- Вы участвовали в переговорах по продаже.
- Не интересовался переговорами.

И забавно, что это тот самый человек, который после обычного поста в фейсбуке звонил и интересовался - каких реформ тебе не хватает.


А, так это было еще при По? Управляли страной через фейсбук?

Ну надо же. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:17

  Vagabondo написав:
  mephala написав:
  Vagabondo написав:по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...

ви так і не прокоментували текст
"Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания"
а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"

а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».

сказати пів правди не значить збрехати? так по вашому?
а тепер увага читаємо повний текст:
"29. (1) Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным. Закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав."

https://legalns.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:20

  Yuri_T написав:
  Волгарь написав:...Ответ на следующую будет подобную игнор...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
это, наверное, очень страшно

Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 16:26

  Баблонавт написав:
  mephala написав:....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу.
Кхм.
По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла.
Вы просто не хотите видеть ответ, это да.
А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах.
По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.

одна з "геніальних" відповідей волгаря
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714050#p4714050
ще одна геніальна "відповідь" волгаря
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714354#p4714354
як та папуга твердить що обсяг видобутку падає на 1/5 влітку від зимових обсягів (наче ми самі не бачимо це по статистиці) і ні слова завдяки яким технологіям це відбувається.
кажете я один не бачу де там відповідь заховалася? інші не такі настирні просто.
доречі не тільки я один бачу як цей вугор на сковороді танцює:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714083#p4714083
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4714423#p4714423
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