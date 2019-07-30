Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:опана. збіглися боти після того як волгаря трохи поклювали. по суті є що сказати?
по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...
ви так і не прокоментували текст "Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания" а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"
а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».
zРадио написав:..то недели до Киева им будет более, чем достаточно... PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот
да. Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов. Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО
В первую свою каденцию у деда, кстати, была возможность переломать всех через колено (а большинство тогда не поддерживало) и затащить Украину в НАТО. В РФ тогда была Чечня, голодная армия и еле живой Президент.
Затем уже с приходом путина и его победоносной чеченской кампанией, с пропагандой "вставания с колен" - тяжелее.
После Мюнхенской речи 2007-го - вообще без вариантов.
Теперь только выжидать лучших времен, всячески избегая провокаций медведя-шатуна и укрепляя линию обороны...
У деда, что в первую, что во вторую каденцию, была только одна цель - личное и свиты/семьи обогащение. Понимания и видения места, роли и национальной идеи Украины ни у деда, ни у деда до него, ни после него не было и до сих пор нет.
freeze написав:Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП. Прочитал, действительно скользкий типок. - Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу. - Не знаю. - Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену. - Не знаю. - Вы участвовали в переговорах по продаже. - Не интересовался переговорами.
И забавно, что это тот самый человек, который после обычного поста в фейсбуке звонил и интересовался - каких реформ тебе не хватает.
А, так это было еще при По? Управляли страной через фейсбук?
Ну надо же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Vagabondo написав:по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...
ви так і не прокоментували текст "Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания" а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"
а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».
сказати пів правди не значить збрехати? так по вашому? а тепер увага читаємо повний текст: "29. (1) Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным. Закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав."
mephala написав:....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу.
Кхм. По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла. Вы просто не хотите видеть ответ, это да. А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах. По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.