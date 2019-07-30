Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:..то недели до Киева им будет более, чем достаточно... PS: да, при таком вероломном сценарии войска НАТО зайдут на Западную Украину, чтобы не утратить стратегическую позицию - будет "Польша 1939", только наоборот
да. Некоторые до сих пор не осознали, что Украина, увы, разменная монета в азартных игрищах взрослых пацанов. Посему кучмовская "многовекторность" была неплохим решением, ИМХО
В первую свою каденцию у деда, кстати, была возможность переломать всех через колено (а большинство тогда не поддерживало) и затащить Украину в НАТО. В РФ тогда была Чечня, голодная армия и еле живой Президент.
Затем уже с приходом путина и его победоносной чеченской кампанией, с пропагандой "вставания с колен" - тяжелее.
После Мюнхенской речи 2007-го - вообще без вариантов.
Теперь только выжидать лучших времен, всячески избегая провокаций медведя-шатуна и укрепляя линию обороны...
У деда, что в первую, что во вторую каденцию, была только одна цель - личное и свиты/семьи обогащение. Понимания и видения места, роли и национальной идеи Украины ни у деда, ни у деда до него, ни после него не было и до сих пор нет.
freeze написав:Заинтересовало, чего так Аваков и Гройсман высказали своё фи ушедшему барыге после его интервью УП. Прочитал, действительно скользкий типок. - Вы знаете откуда взялась цена в 300 миллионов долларов за Кузницу. - Не знаю. - Вы знаете какая аудиторская фирма рекомендовала такую цену. - Не знаю. - Вы участвовали в переговорах по продаже. - Не интересовался переговорами.
И забавно, что это тот самый человек, который после обычного поста в фейсбуке звонил и интересовался - каких реформ тебе не хватает.
А, так это было еще при По? Управляли страной через фейсбук?
Ну надо же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Vagabondo написав:по сути: не пишите о том в чём не разбираетесь...
ви так і не прокоментували текст "Статья 29 (1) Конституции Королевства Дания" а просто з’їхали з теми в стилі "сам дурак"
а что там коментировать? там однозначно написано «Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, ..., имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным».
сказати пів правди не значить збрехати? так по вашому? а тепер увага читаємо повний текст: "29. (1) Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным. Закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав."
mephala написав:....коли ви так і не відповіли яким чином плаває видобуток газу.
Кхм. По моим личным скромным наблюдениям Вам на этот вопрос ответили минимум три разных человека. Сколько раз - уже и считать нет смысла. Вы просто не хотите видеть ответ, это да. А потом пытаетесь навязать свою точку зрения при слабых аргументах. По моим наблюдениям так поступают незрелые личности. Надеюсь, что Вы не такой человек.
sequence написав: Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...
Вы не верите в реальность такого варианта?
Я уверен, что они не смогут, даже с применением ракет и авиации - это не так просто как вам кажется, более того большинство их заявлений - это дутая самоуверенность и показуха. Часть их ракет просто не взлетят, а вот взорваться на вылете или на пол пути смогут. Не стоит списывать со счетов нашу ПВО, а также, как только они зайдут начнется и местное сопротивление. Если бы все было так просто - они бы еще в 14 году были в Киеве, а не дали бы Украине и НАТО 5 лет на подготовку.
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freeze написав:))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.
а вы собой уже суд заменили и вынесли приговор, что именно Порошенко отмывал деньги ?
И я более склонен верить адвокату Порошенко, который утверждает, что Порошенко проходит свидетелем по двум делам, чем верить Трубе
Не понял, в чем вы обвиняете freeze, если в процитированном вами его сообщении написано
гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам
Он написал то же самое, что, как вы пишeте, утверждает адвокат Порошенко.
Адвокату вы верите, а freeze не верите?
Итак, вам нужно разжевать, ну ок. Начнём 1) Порошенко заявил, что против него нет уголовных дел 2) Труба в ответ, мол есть 11 производств, где фигурирует Порошенко и что Порошенко живёт в иной реальности 3) Адвокат Порошенко говорит, что тот фигурирует только в 2 делах и как свидетель 4) freeze утверждает, что "По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель" напрямую выносит приговор Порошенко, что это он отмывает деньги. И не надо вырывать фразу из контекста, ибо там был сарказм freeze о Порошенко, как свидетеля 5) Даже есть скрин повестки Здесь не указано о том, что дело именно в отношении Порошенко и что именно Порошенко подозревается в отмывании денег. В этом и враньё freeze
yanyura, прежде чем, кого-то начинать защищать, потратьте 10-15 минут на изучение вопроса.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой