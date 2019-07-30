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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3714371537163717

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:07

  Волгарь написав:
  Yuri_T написав:
  Волгарь написав:...Ответ на следующую будет подобную игнор...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
это, наверное, очень страшно

Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов.

Тогда стоит тебе покинуть этот сайт :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:24

https://news.liga.net/politics/video/v-truskavtse-slug-naroda-uchili-prygat-na-odnoy-noge-video
Избранный депутат от Слуги народа Александр Мариковский опубликовал в Facebook видео физической разминки на тренинге партии в Трускавце.

"Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль", - прокомментировал видео Мариковский.


Жити по-...хорошо забытому старому. :mrgreen:
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:25

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов.

Тогда стоит тебе покинуть этот сайт :)


Не покинет. У них там опять пенсии урезают, надо крутиться еще больше.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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