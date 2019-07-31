RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3714371537163717

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:24

https://news.liga.net/politics/video/v-truskavtse-slug-naroda-uchili-prygat-na-odnoy-noge-video
Избранный депутат от Слуги народа Александр Мариковский опубликовал в Facebook видео физической разминки на тренинге партии в Трускавце.

"Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль", - прокомментировал видео Мариковский.


Жити по-...хорошо забытому старому. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4635
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:25

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов.

Тогда стоит тебе покинуть этот сайт :)


Не покинет. У них там опять пенсии урезают, надо крутиться еще больше.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4635
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:27

Re: Політичні дискусії

никто случайно не отслеживает мордокниги и инстограммы, телеграммы наших новых слуг ?

Нет ли каких-то интересных инсайдов про прохождение ими 2-х недельной школы депутата?

Госдеп случайно не был замечен в Трускавце? Или может даже сам Путин? :mrgreen:

ПС: Один инсайд про физподготовку увидел. :)
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1491
З нами з: 11.10.16
Подякував: 769 раз.
Подякували: 548 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:33

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:5) Даже есть скрин повестки

Из интервью Порошенко УП:
— Ми зустрічаємося через п'ять днів після дострокової парламентської кампанії.

т.е. 21 июля + 5 дней = 26 июля.

Порошенко:
Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній з адрес – службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний, я спитав – мені не направляли.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 9/7222233/

А как же тогда повестка на 17 июля, которая опубликована в УП (https://podrobnosti.ua/2307297-opubliko ... v-gbr.html) ?

То ли Порошенко говорит правду, следовательно фото повестки фейк, сделанный фотошопом, то ли повестка реальная, следовательно слова Порошенко, что он не получал повестки фейк.

Вы, правда в бане, но выйдете, прочитаете. Может проясните этот нюанс, т.к. мне не только 10-15 минут, но и часа оказалось недостаточно.
yanyura
 
Повідомлень: 4862
З нами з: 09.01.09
Подякував: 1776 раз.
Подякували: 1202 раз.
 
Профіль
4
  #<1 ... 3714371537163717
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (7102)
31.07.2019 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron