Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:24
https://news.liga.net/politics/video/v-truskavtse-slug-naroda-uchili-prygat-na-odnoy-noge-video
Избранный депутат от Слуги народа Александр Мариковский опубликовал в Facebook видео физической разминки на тренинге партии в Трускавце.
"Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль", - прокомментировал видео Мариковский.
Жити по-...хорошо забытому старому.
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Sommer
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Додано: Сер 31 лип, 2019 19:25
pesikot написав: Волгарь написав:
Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов.
Тогда стоит тебе покинуть этот сайт
Не покинет. У них там опять пенсии урезают, надо крутиться еще больше.
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Sommer
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Додано: Сер 31 лип, 2019 21:27
никто случайно не отслеживает мордокниги и инстограммы, телеграммы наших новых слуг ?
Нет ли каких-то интересных инсайдов про прохождение ими 2-х недельной школы депутата?
Госдеп случайно не был замечен в Трускавце? Или может даже сам Путин?
ПС: Один инсайд про физподготовку увидел.
Alex2007
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Додано: Сер 31 лип, 2019 22:33
pesikot написав:
5) Даже есть скрин повестки
Из интервью Порошенко УП:
— Ми зустрічаємося через п'ять днів після дострокової парламентської кампанії.
т.е. 21 июля + 5 дней = 26 июля.
Порошенко:
Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній з адрес – службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний,
я спитав – мені не направляли. https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 9/7222233/
А как же тогда повестка на 17 июля, которая опубликована в УП (
https://podrobnosti.ua/2307297-opubliko ... v-gbr.html
) ?
То ли Порошенко говорит правду, следовательно фото повестки фейк, сделанный фотошопом, то ли повестка реальная, следовательно слова Порошенко, что он не получал повестки фейк.
Вы, правда в бане, но выйдете, прочитаете. Может проясните этот нюанс, т.к. мне не только 10-15 минут, но и часа оказалось недостаточно.
yanyura
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