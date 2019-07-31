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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3714371537163717

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:24

https://news.liga.net/politics/video/v-truskavtse-slug-naroda-uchili-prygat-na-odnoy-noge-video
Избранный депутат от Слуги народа Александр Мариковский опубликовал в Facebook видео физической разминки на тренинге партии в Трускавце.

"Последний тренинг на сегодня с элементами гимнастики. Кто не скачет, тот москаль", - прокомментировал видео Мариковский.


Жити по-...хорошо забытому старому. :mrgreen:
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:25

  pesikot написав:
  Волгарь написав:Нет, просто я с ним больше общаться не буду. Как еще с примерно полутора десятками подобных субъектов.

Тогда стоит тебе покинуть этот сайт :)


Не покинет. У них там опять пенсии урезают, надо крутиться еще больше.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 21:27

Re: Політичні дискусії

никто случайно не отслеживает мордокниги и инстограммы, телеграммы наших новых слуг ?

Нет ли каких-то интересных инсайдов про прохождение ими 2-х недельной школы депутата?

Госдеп случайно не был замечен в Трускавце? Или может даже сам Путин? :mrgreen:

ПС: Один инсайд про физподготовку увидел. :)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:33

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:5) Даже есть скрин повестки

Из интервью Порошенко УП:
— Ми зустрічаємося через п'ять днів після дострокової парламентської кампанії.

т.е. 21 июля + 5 дней = 26 июля.

Порошенко:
Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній з адрес – службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний, я спитав – мені не направляли.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 9/7222233/

А как же тогда повестка на 17 июля, которая опубликована в УП (https://podrobnosti.ua/2307297-opubliko ... v-gbr.html) ?

То ли Порошенко говорит правду, следовательно фото повестки фейк, сделанный фотошопом, то ли повестка реальная, следовательно слова Порошенко, что он не получал повестки фейк.

Вы, правда в бане, но выйдете, прочитаете. Может проясните этот нюанс, т.к. мне не только 10-15 минут, но и часа оказалось недостаточно.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 22:40

Re: Політичні дискусії

  mephala написав:а тепер увага читаємо повний текст:
"29. (1) Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным. Закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав."
https://legalns.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC% ... 0%B8%D0%B8

Заинтересовало. Вот что "нарыл":
Международная мониторинговая организация CIS-EMO
CIS-Europe Monitoring Organization

Дания: анализ избирательного законодательства в контексте соблюдения общедемократических стандартов и прав человека
26.03.2009
...
Не менее юридически неоднозначная ситуация, по мнению автора данного исследования, создана и вокруг современного положения Статьи 29 (1) Конституции Королевства Дания, которое гласит: «…закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав». Тут важно отметить, с одной стороны, что тут прямо указывается на антидемократический вариант увязки наличия социального пособия по бедности и права голоса, а, с другой стороны, присутствует конституционная ссылка на некий правоустанавливающий закон, которого в Дании пока нет в природе. К сожалению, в реальной электоральной практике Дании данный антидемократический имущественный ценз, фактически, еще остается. В некоторых муниципалитетах в регистры избирателей не вносятся лица, своевременно не уплатившие коммунальный налог. Иногда в некоторых муниципалитетах не получают по факту право голоса и лица, получающие пособия по бедности или потерпевшие банкротство.
...

http://www.cis-emo.net/ru/materials/dem ... aticheskih
В Дании недееспособных граждан допустят до участия в выборах
Копенгаген, 19 октября 2018, 07:24 — REGNUM

После года ожесточенных дискуссий в правительстве Дании заявили о намерении внести изменения в закон о правах недееспособных лиц и допуске таковых до участия в выборах уже в грядущем 2019 году.

Согласно изданию Berlingske, правительство Дании заявило о планируемом изменении закона о недееспособных лицах и предоставления таковым активного избирательного права. Прецедентом для начала процесса стало вынесенное год назад решение Верховного суда Дании по делу четырех недееспособных граждан (людей с психическими расстройствами) Дании, в котором суд постановил, что отказ последним в участии в общенациональных выборах 2015 года не входит в противоречие с положениями Датской конституции и международных конвенций. Однако общественная дискуссия заставила правительство вернуться к этому вопросу.

Поправки затронут две тысячи датских граждан, которые до сих пор не имели права участвовать в выборах. Проект был поддержан абсолютным большинством голосов в Фолькетинге. Поправки вступят в силу в январе 2019 года.

https://regnum.ru/news/2503286.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 23:41

  Sommer написав:
  freeze написав:
  pesikot написав:Порошенко говорил, что лично против него нет уголовных дел. И их нет.
Есть 11 уголовных производств, в которых Порошенко проходит как свидетель. А свидетель - не обвиняемый


))) По делу о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко при продаже Кузни гражданин Порошенко проходит как свидетель, и так по всем одиннадцати делам.


Опять обманываешь? Если бы в деле было написано "о незаконном отмывании средств гражданином Порошенко", то он бы проходил как обвиняемый, а не как свидетель.

Или это очередные мечты? :mrgreen:

Если правильно понимаю, пока не предъявлено подозрение, человек считается свидетелем.
Возможно, не прав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 00:06

  ol_zy написав:
  ЛАД написав:
  ol_zy написав:--------------------
sequence
Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.
------------------------
:) это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...

Вы не верите в реальность такого варианта?

Я уверен, что они не смогут, даже с применением ракет и авиации - это не так просто как вам кажется, более того большинство их заявлений - это дутая самоуверенность и показуха. Часть их ракет просто не взлетят, а вот взорваться на вылете или на пол пути смогут. Не стоит списывать со счетов нашу ПВО, а также, как только они зайдут начнется и местное сопротивление. Если бы все было так просто - они бы еще в 14 году были в Киеве, а не дали бы Украине и НАТО 5 лет на подготовку.

Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.
Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.
Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств жля этого у РФ было значительно больше, чем у нас.
В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.
Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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