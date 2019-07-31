Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
mephala написав:а тепер увага читаємо повний текст: "29. (1) Любой подданный Дании, имеющий постоянное место жительства в Королевстве и достигший возрастного ценза, установленного пунктом 2 настоящего раздела, имеет право участвовать в выборах Фолькетинга, если только он не объявлен недееспособным. Закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав." https://legalns.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BC% ... 0%B8%D0%B8
Заинтересовало. Вот что "нарыл":
Международная мониторинговая организация CIS-EMO CIS-Europe Monitoring Organization Дания: анализ избирательного законодательства в контексте соблюдения общедемократических стандартов и прав человека 26.03.2009 ... Не менее юридически неоднозначная ситуация, по мнению автора данного исследования, создана и вокруг современного положения Статьи 29 (1) Конституции Королевства Дания, которое гласит: «…закон устанавливает, в каких случаях уголовные наказания и социальное вспомоществование по бедности могут служить законным основанием для лишения избирательных прав». Тут важно отметить, с одной стороны, что тут прямо указывается на антидемократический вариант увязки наличия социального пособия по бедности и права голоса, а, с другой стороны, присутствует конституционная ссылка на некий правоустанавливающий закон, которого в Дании пока нет в природе. К сожалению, в реальной электоральной практике Дании данный антидемократический имущественный ценз, фактически, еще остается. В некоторых муниципалитетах в регистры избирателей не вносятся лица, своевременно не уплатившие коммунальный налог. Иногда в некоторых муниципалитетах не получают по факту право голоса и лица, получающие пособия по бедности или потерпевшие банкротство. ...
В Дании недееспособных граждан допустят до участия в выборах Копенгаген, 19 октября 2018, 07:24 — REGNUM
После года ожесточенных дискуссий в правительстве Дании заявили о намерении внести изменения в закон о правах недееспособных лиц и допуске таковых до участия в выборах уже в грядущем 2019 году.
Согласно изданию Berlingske, правительство Дании заявило о планируемом изменении закона о недееспособных лицах и предоставления таковым активного избирательного права. Прецедентом для начала процесса стало вынесенное год назад решение Верховного суда Дании по делу четырех недееспособных граждан (людей с психическими расстройствами) Дании, в котором суд постановил, что отказ последним в участии в общенациональных выборах 2015 года не входит в противоречие с положениями Датской конституции и международных конвенций. Однако общественная дискуссия заставила правительство вернуться к этому вопросу.
Поправки затронут две тысячи датских граждан, которые до сих пор не имели права участвовать в выборах. Проект был поддержан абсолютным большинством голосов в Фолькетинге. Поправки вступят в силу в январе 2019 года.
ol_zy написав:-------------------- sequence Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше. ------------------------ это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...
Вы не верите в реальность такого варианта?
Я уверен, что они не смогут, даже с применением ракет и авиации - это не так просто как вам кажется, более того большинство их заявлений - это дутая самоуверенность и показуха. Часть их ракет просто не взлетят, а вот взорваться на вылете или на пол пути смогут. Не стоит списывать со счетов нашу ПВО, а также, как только они зайдут начнется и местное сопротивление. Если бы все было так просто - они бы еще в 14 году были в Киеве, а не дали бы Украине и НАТО 5 лет на подготовку.
Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований. Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата. Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас. В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было. Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.
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mephala Поищите, этот вопрос о Дании совсем недавно уже обсуждался здесь на форуме. Не помню, с чьей подачи, возможно с Вашей же. Да, там есть некоторые оговорки в законах, но практическое применение встречается крайне редко. И объясняется, скорее всего, остатками прошлого, кот. ещё не отменены. Так же, как встречаются остатки давно не актуальных законов в Англии или США. И уж точно не стоит вспоминать Древнюю Грецию 2 с лишним тысячи лет назад. Там тогда и рабы встречались.
И не стоит по новой начинать эту бодягу и выдавать за истину чьи-то фантазии, блуждающие в русском инете.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.