Додано: Чет 01 сер, 2019 00:06

ol_zy написав: ЛАД написав: ol_zy написав: --------------------

sequence

Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.

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это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш... --------------------Под предлогом защиты уже не виртуальных "русскоязычных", а легальных граждан РФ, армия РФ до Борисполя дойдет примерно за неделю. Может, меньше.------------------------это сказка для доверчивых из разряда за 2 недели Донбасс будет наш...

Вы не верите в реальность такого варианта? Вы не верите в реальность такого варианта?

Я уверен, что они не смогут, даже с применением ракет и авиации - это не так просто как вам кажется, более того большинство их заявлений - это дутая самоуверенность и показуха. Часть их ракет просто не взлетят, а вот взорваться на вылете или на пол пути смогут. Не стоит списывать со счетов нашу ПВО, а также, как только они зайдут начнется и местное сопротивление. Если бы все было так просто - они бы еще в 14 году были в Киеве, а не дали бы Украине и НАТО 5 лет на подготовку. Я уверен, что они не смогут, даже с применением ракет и авиации - это не так просто как вам кажется, более того большинство их заявлений - это дутая самоуверенность и показуха. Часть их ракет просто не взлетят, а вот взорваться на вылете или на пол пути смогут. Не стоит списывать со счетов нашу ПВО, а также, как только они зайдут начнется и местное сопротивление. Если бы все было так просто - они бы еще в 14 году были в Киеве, а не дали бы Украине и НАТО 5 лет на подготовку.

Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.