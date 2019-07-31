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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:25
zРадио написав: budivelnik написав:
Давайте порівняємо півріччя кожного року
___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019
Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60
втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)
втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640
втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200
Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя...
Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!
Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!
ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар...
Бан пройшов-можемо далі розбиратись з нашими маніпуляторами
1 Для правильного статистичного обрахунку треба всі категорії привести до однакового формату
Отжевійськові в зоні ОРДЛО
-50000 з яких 30000 постійно в першій лінії ,таким чином 24 години на добу,не залежно від того чим вони займаються (сплять,стріляють,їдять,вчаться,мріють про зустріч з родиною)-вони ризикують загинути
30 000 х 24 години х 183 доби=131 760 000 людино/годин
Ясно що втонути людина не може в ліжку, або в офісі , а тому включати все населення на весь період не коректно
найпростіше це можна виразити так
5 млн осіб х 14 днів(відпустка) х 5 годин в день на пляжі=350 000 000 людино/годин
І остання категорія - автошляхи
Я вважаю що це
10 млн осіб х 1 годину в добу х 183 доби =1 830 000 000 людино/годин
2 Тепер дивимось співвідношення
ОРДЛО -60 загинуло з 131 760 000
ВОДА -640 загинуло з 350 000 000__в три рази більше ніж в ордло
АВТО-1200 загинуло з 1830000 000__так само як на воді і в три рази більше ніж в ОРДЛО
Таким чином
Попередню владу треба похвалити за те ,що вона рівень втрат в ОРДЛО змогла зробити нижчими в три рази ніж давно існуючий рівень втрат від автомобілів чи на воді...
І це при тому що
Зменшити рівень смертей на дорогах і водоймах зацікавлені всі від влади до мешканців
А от у зменшенні втрат в ОРДЛО є одна сильно не зацікавлена сторона-російська педерація.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:30
sequence написав: ol_zy написав:
.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?
Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..
Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.
Пока что кое как выходит постреливать бойцов ЛДНР, но это отнюдь не кадровые русские.
Ви правильно підмітили
Заходять і виходять...
Але така тактика пройде в Грузії чи ОРДЛО-де зайти вийти можна на 50 км в одну сторону...
А як ви собі уявляєте-заглибитись на 300 км...тоді треба це робити по всьому фронту9кордон Україна-педерація) а це тисячі км...або отримати фланговий удар...
Так що те що добре на відстані в 10 км і з країною населенням у 3,7 млн осіб - не підходить для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:44
budivelnik написав:
..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб.
до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн.
"Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.
Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь
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Додано: Чет 01 сер, 2019 11:55
sequence написав: budivelnik написав:
..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб.
до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн.
"Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.
Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь
Дурень думкою багатіє...
А не знаючий географії/історії/соціології- дурень в кубі
1 З досвіду Другої Світової - яка чисельність німецьких військ знаходилась на території України і забезпечувала охорону комунікацій і так далі???? - відповідь - приблизно 2 млн осіб
2 Чому сьогодні в не контрольованій нами зоні ОРДЛО виникають проблеми при прийнятті до складу тамешніх збройних сил які нараховують всього 0,7% від тамешнього населення і становлять приблизно 30 000 осіб?
відповідь - навіть там ідейних які мають підтримку росії так мало
То чому ви вважаєте що в Дніпропетровській кількість ідейних зросте настільки що русодрочери зможуть контролювати території в 10 разів більші по площі і 5 разів більші по населенню?
3 Географічно
Подивіться на карту України і на її кордон з росією..
Як тільки якесь угруповання російських війсь втягнеться в глибину нашої території на відстань в 1,5 рази більшу ніж ширина цього вторгнення - відразу фланговий удар-перетворюється в удар по тилам наступаючих...
При цьому ми не даремно модернізуємо Вільху постійно збільшуючи дальність польоту ракет.Станом на сьогодні ці установки в стані прострілювати фронт з шириною наступу в 250 км..
Тому
Йдіть і поспіть
ПС
Ми не збираємось нападати - а отже це не наша ініціатива воювати.
Тому якщо москалики не хочуть щоб з ними воювали - нехай просто заберуться з наших територій,а ми їм за це пообіцяємо років 20 на Кубань не претендувати...
ППС
Польща,Молдова - буде воювати за нас
Білорусія також - це ж не ми ,а білоруси в одинь день цілі москальські гарнізони вирізали.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19
budivelnik написав:
Бан пройшов-можемо далі розбиратись з нашими маніпуляторами
1 Для правильного статистичного обрахунку треба всі категорії привести до однакового формату
Отжевійськові в зоні ОРДЛО
-50000 з яких 30000 постійно в першій лінії ,таким чином 24 години на добу,не залежно від того чим вони займаються (сплять,стріляють,їдять,вчаться,мріють про зустріч з родиною)-вони ризикують загинути
30 000 х 24 години х 183 доби=131 760 000 людино/годин
Ясно що втонути людина не може в ліжку, або в офісі , а тому включати все населення на весь період не коректно
найпростіше це можна виразити так
5 млн осіб х 14 днів(відпустка) х 5 годин в день на пляжі=350 000 000 людино/годин
І остання категорія - автошляхи
Я вважаю що це
10 млн осіб х 1 годину в добу х 183 доби =1 830 000 000 людино/годин
2 Тепер дивимось співвідношення
ОРДЛО -60 загинуло з 131 760 000
ВОДА -640 загинуло з 350 000 000__в три рази більше ніж в ордло
АВТО-1200 загинуло з 1830000 000__так само як на воді і в три рази більше ніж в ОРДЛО
Таким чином
Попередню владу треба похвалити за те ,що вона рівень втрат в ОРДЛО змогла зробити нижчими в три рази ніж давно існуючий рівень втрат від автомобілів чи на воді...
І це при тому що
Зменшити рівень смертей на дорогах і водоймах зацікавлені всі від влади до мешканців
А от у зменшенні втрат в ОРДЛО є одна сильно не зацікавлена сторона-російська педерація.
Это какой-то трешевый треш - делать подобные математические выкладки.
Я тебе по той же логике могу доказать, что смертность в ООС ниже, чем среди детей, не получивших финансирование на лечение лейкемии. И что, этому тоже нужно возрадоваться???
Смерти и на дорогах, и на воде - это такой же результат неэффективности государственной политики, как и смерти в ООС!
Сравни смертность на дорогах и воде с развитыми странами, и ты поймешь, что это не за ООС нужно Порошенко хвалить, а за дороги, дорожную полицию и службы спасения - проклинать!
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:37
sequence написав: budivelnik написав:
..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб.
до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн.
"Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.
Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь
Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса.
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:39
budivelnik написав:
.. відразу фланговий удар-перетворюється в удар по тилам наступаючих...
..не даремно модернізуємо Вільху ..
тьху, блин. Зарекался с вами дискутировать, но влез, так влез. Товарышу прапорщику, вам пише сын кадрового офицэра ВВС радяньськой армийы. Вы мабуть загралыся в якысь Контрстрайк чы Козакы, та занадто виддалылыся вид жыття. Вильно!
Перебирать весь ваш бред уже даже Волгарь не берется. Ну как может человек "входящий в 1% богатейших украинцев", писать сию ахинею. В отличии от некоторых, я часто бываю на Юго-Востоке Украины (да и не только) и знаю настроения местных. В среднем, они от нейтральных до лояльных, как ни странно. Чем люди беднее, а таких много, тем лояльнее. Поэтому риски всяких "пятых колонн" в совокупности с армией ЛДНР, серьезные и вам непонятные.
Все, чур на вас, переписывайтесь с Франтом, найдете полную идиллию!
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:41
Волгарь написав:
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.
А у вас разве не те же последствия будут?
Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:42
Волгарь написав:
..
Да никто не собирается воевать с Украиной. ..
вы, видимо, что-то пропустили. Это некоторые на форуме собрались, я на досуге отговариваю
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Додано: Чет 01 сер, 2019 12:53
Волгарь написав:
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны
1На замітку совко і русо-філам
а - москалики не збираються Вас годувати
б - вони вміють тільки ломати
2 Навіть знищення сотні найбільших електростанції - не призведе до повного колапсу.але при цьому знищить промислові можливості великих підприємств і практично не задіне сільске господарство
АУ-Лад з компанією - москалики кажуть що в першу чергу вдарять по вашій кормовій базі(великі підприємства)
3 З одного боку москалик розказує що Україна буде в блоці з НАТО .а з другого вважає що можна безперешкодно пульнути сотнею ракет в сторону партнера НАТО
Це тільки мені здається що він в істериці зійшов з розуму?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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