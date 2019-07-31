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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3716371737183719> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 01 сер, 2019 11:25 zРадио написав: budivelnik написав: Давайте порівняємо півріччя кожного року

___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019

Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60

втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)

втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640

втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200

Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя... Давайте порівняємо півріччя кожного року___________________1 півріччя______2017__________2018__________2019Втрати солдат в ОРДЛО______________132___________55____________60втрати на залізниці________________186______138(5місяців)___153(5місяц)втрати від відпочинку на воді______800___________874___________640втрати в автокатастрофах___________1700__________1400__________1200Якби наші керівники були б трошки передбачливішими-то вони б кожного місяця друкували статистику в табличці а-ля моя... Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!

Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!

ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар... Совсем неочевидно, будет ли от этого больше пользы, или вреда. Смертей в ООС в абсолюте не очень много (как бы цинично это не звучало), но смертность то в сотни раз выше, чем в предложенных тобой секторах!Ездят/ходят по дорогам 99% украинцев. Купаются в водоемах - 50%. А служат в ООС - 0,12%!ИМХО, не стоит делать пиар на смертях - можно нарваться на гораздо более сильный анти-пиар... Бан пройшов-можемо далі розбиратись з нашими маніпуляторами

1 Для правильного статистичного обрахунку треба всі категорії привести до однакового формату

Отже

військові в зоні ОРДЛО-50000 з яких 30000 постійно в першій лінії ,таким чином 24 години на добу,не залежно від того чим вони займаються (сплять,стріляють,їдять,вчаться,мріють про зустріч з родиною)-вони ризикують загинути

30 000 х 24 години х 183 доби=131 760 000 людино/годин

Ясно що втонути людина не може в ліжку, або в офісі , а тому включати все населення на весь період не коректно

найпростіше це можна виразити так

5 млн осіб х 14 днів(відпустка) х 5 годин в день на пляжі=350 000 000 людино/годин

І остання категорія - автошляхи

Я вважаю що це

10 млн осіб х 1 годину в добу х 183 доби =1 830 000 000 людино/годин

2 Тепер дивимось співвідношення

ОРДЛО -60 загинуло з 131 760 000

ВОДА -640 загинуло з 350 000 000__в три рази більше ніж в ордло

АВТО-1200 загинуло з 1830000 000__так само як на воді і в три рази більше ніж в ОРДЛО



Таким чином

Попередню владу треба похвалити за те ,що вона рівень втрат в ОРДЛО змогла зробити нижчими в три рази ніж давно існуючий рівень втрат від автомобілів чи на воді...

І це при тому що

Зменшити рівень смертей на дорогах і водоймах зацікавлені всі від влади до мешканців

А от у зменшенні втрат в ОРДЛО є одна сильно не зацікавлена сторона-російська педерація. Бан пройшов-можемо далі розбиратись з нашими маніпуляторами1 Для правильного статистичного обрахунку треба всі категорії привести до однакового форматуОтже-50000 з яких 30000 постійно в першій лінії ,таким чином 24 години на добу,не залежно від того чим вони займаються (сплять,стріляють,їдять,вчаться,мріють про зустріч з родиною)-вони ризикують загинути30 000 х 24 години х 183 доби=131 760 000 людино/годинЯсно що втонути людина не може в ліжку, або в офісі , а тому включати все населення на весь період не коректнонайпростіше це можна виразити так5 млн осіб х 14 днів(відпустка) х 5 годин в день на пляжі=350 000 000 людино/годинІ остання категорія - автошляхиЯ вважаю що це10 млн осіб х 1 годину в добу х 183 доби =1 830 000 000 людино/годин2 Тепер дивимось співвідношенняОРДЛО -60 загинуло з 131 760 000ВОДА -640 загинуло з 350 000 000__в три рази більше ніж в ордлоАВТО-1200 загинуло з 1830000 000__так само як на воді і в три рази більше ніж в ОРДЛОТаким чиномПопередню владу треба похвалити за те ,що вона рівень втрат в ОРДЛО змогла зробити нижчими в три рази ніж давно існуючий рівень втрат від автомобілів чи на воді...І це при тому щоЗменшити рівень смертей на дорогах і водоймах зацікавлені всі від влади до мешканцівА от у зменшенні втрат в ОРДЛО є одна сильно не зацікавлена сторона-російська педерація. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 11:30 sequence написав: ol_zy написав: .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?

Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..

Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.

Пока что кое как выходит постреливать бойцов ЛДНР, но это отнюдь не кадровые русские. как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.Пока что кое как выходит постреливать бойцов ЛДНР, но это отнюдь не кадровые русские. Ви правильно підмітили

Заходять і виходять...

Але така тактика пройде в Грузії чи ОРДЛО-де зайти вийти можна на 50 км в одну сторону...

А як ви собі уявляєте-заглибитись на 300 км...тоді треба це робити по всьому фронту9кордон Україна-педерація) а це тисячі км...або отримати фланговий удар...

Так що те що добре на відстані в 10 км і з країною населенням у 3,7 млн осіб - не підходить для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. Ви правильно підмітилиЗаходять і виходять...Але така тактика пройде в Грузії чи ОРДЛО-де зайти вийти можна на 50 км в одну сторону...А як ви собі уявляєте-заглибитись на 300 км...тоді треба це робити по всьому фронту9кордон Україна-педерація) а це тисячі км...або отримати фланговий удар...Так що те що добре на відстані в 10 км і з країною населенням у 3,7 млн осіб - не підходить для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 11:44 budivelnik написав: ..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. ..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн.

"Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.

Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн."Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь sequence Повідомлень: 2749 З нами з: 29.12.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 11:55 sequence написав: budivelnik написав: ..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. ..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн.

"Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.

Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн."Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь Дурень думкою багатіє...

А не знаючий географії/історії/соціології- дурень в кубі

1 З досвіду Другої Світової - яка чисельність німецьких військ знаходилась на території України і забезпечувала охорону комунікацій і так далі???? - відповідь - приблизно 2 млн осіб

2 Чому сьогодні в не контрольованій нами зоні ОРДЛО виникають проблеми при прийнятті до складу тамешніх збройних сил які нараховують всього 0,7% від тамешнього населення і становлять приблизно 30 000 осіб?

відповідь - навіть там ідейних які мають підтримку росії так мало

То чому ви вважаєте що в Дніпропетровській кількість ідейних зросте настільки що русодрочери зможуть контролювати території в 10 разів більші по площі і 5 разів більші по населенню?

3 Географічно

Подивіться на карту України і на її кордон з росією..

Як тільки якесь угруповання російських війсь втягнеться в глибину нашої території на відстань в 1,5 рази більшу ніж ширина цього вторгнення - відразу фланговий удар-перетворюється в удар по тилам наступаючих...

При цьому ми не даремно модернізуємо Вільху постійно збільшуючи дальність польоту ракет.Станом на сьогодні ці установки в стані прострілювати фронт з шириною наступу в 250 км..



Тому

Йдіть і поспіть



ПС

Ми не збираємось нападати - а отже це не наша ініціатива воювати.

Тому якщо москалики не хочуть щоб з ними воювали - нехай просто заберуться з наших територій,а ми їм за це пообіцяємо років 20 на Кубань не претендувати...

ППС

Польща,Молдова - буде воювати за нас

Білорусія також - це ж не ми ,а білоруси в одинь день цілі москальські гарнізони вирізали. Дурень думкою багатіє...А не знаючий географії/історії/соціології- дурень в кубі1 З досвіду Другої Світової - яка чисельність німецьких військ знаходилась на території України і забезпечувала охорону комунікацій і так далі???? - відповідь - приблизно 2 млн осіб2 Чому сьогодні в не контрольованій нами зоні ОРДЛО виникають проблеми при прийнятті до складу тамешніх збройних сил які нараховують всього 0,7% від тамешнього населення і становлять приблизно 30 000 осіб?відповідь - навіть там ідейних які мають підтримку росії так малоТо чому ви вважаєте що в Дніпропетровській кількість ідейних зросте настільки що русодрочери зможуть контролювати території в 10 разів більші по площі і 5 разів більші по населенню?3 ГеографічноПодивіться на карту України і на її кордон з росією..Як тільки якесь угруповання російських війсь втягнеться в глибину нашої території на відстань в 1,5 рази більшу ніж ширина цього вторгнення - відразу фланговий удар-перетворюється в удар по тилам наступаючих...При цьому ми не даремно модернізуємо Вільху постійно збільшуючи дальність польоту ракет.Станом на сьогодні ці установки в стані прострілювати фронт з шириною наступу в 250 км..ТомуЙдіть і поспітьПСМи не збираємось нападати - а отже це не наша ініціатива воювати.Тому якщо москалики не хочуть щоб з ними воювали - нехай просто заберуться з наших територій,а ми їм за це пообіцяємо років 20 на Кубань не претендувати...ППСПольща,Молдова - буде воювати за насБілорусія також - це ж не ми ,а білоруси в одинь день цілі москальські гарнізони вирізали. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 12:19 budivelnik написав: Бан пройшов-можемо далі розбиратись з нашими маніпуляторами

1 Для правильного статистичного обрахунку треба всі категорії привести до однакового формату

Отже

військові в зоні ОРДЛО-50000 з яких 30000 постійно в першій лінії ,таким чином 24 години на добу,не залежно від того чим вони займаються (сплять,стріляють,їдять,вчаться,мріють про зустріч з родиною)-вони ризикують загинути

30 000 х 24 години х 183 доби=131 760 000 людино/годин

Ясно що втонути людина не може в ліжку, або в офісі , а тому включати все населення на весь період не коректно

найпростіше це можна виразити так

5 млн осіб х 14 днів(відпустка) х 5 годин в день на пляжі=350 000 000 людино/годин

І остання категорія - автошляхи

Я вважаю що це

10 млн осіб х 1 годину в добу х 183 доби =1 830 000 000 людино/годин

2 Тепер дивимось співвідношення

ОРДЛО -60 загинуло з 131 760 000

ВОДА -640 загинуло з 350 000 000__в три рази більше ніж в ордло

АВТО-1200 загинуло з 1830000 000__так само як на воді і в три рази більше ніж в ОРДЛО



Таким чином

Попередню владу треба похвалити за те ,що вона рівень втрат в ОРДЛО змогла зробити нижчими в три рази ніж давно існуючий рівень втрат від автомобілів чи на воді...

І це при тому що

Зменшити рівень смертей на дорогах і водоймах зацікавлені всі від влади до мешканців

А от у зменшенні втрат в ОРДЛО є одна сильно не зацікавлена сторона-російська педерація. Бан пройшов-можемо далі розбиратись з нашими маніпуляторами1 Для правильного статистичного обрахунку треба всі категорії привести до однакового форматуОтже-50000 з яких 30000 постійно в першій лінії ,таким чином 24 години на добу,не залежно від того чим вони займаються (сплять,стріляють,їдять,вчаться,мріють про зустріч з родиною)-вони ризикують загинути30 000 х 24 години х 183 доби=131 760 000 людино/годинЯсно що втонути людина не може в ліжку, або в офісі , а тому включати все населення на весь період не коректнонайпростіше це можна виразити так5 млн осіб х 14 днів(відпустка) х 5 годин в день на пляжі=350 000 000 людино/годинІ остання категорія - автошляхиЯ вважаю що це10 млн осіб х 1 годину в добу х 183 доби =1 830 000 000 людино/годин2 Тепер дивимось співвідношенняОРДЛО -60 загинуло з 131 760 000ВОДА -640 загинуло з 350 000 000__в три рази більше ніж в ордлоАВТО-1200 загинуло з 1830000 000__так само як на воді і в три рази більше ніж в ОРДЛОТаким чиномПопередню владу треба похвалити за те ,що вона рівень втрат в ОРДЛО змогла зробити нижчими в три рази ніж давно існуючий рівень втрат від автомобілів чи на воді...І це при тому щоЗменшити рівень смертей на дорогах і водоймах зацікавлені всі від влади до мешканцівА от у зменшенні втрат в ОРДЛО є одна сильно не зацікавлена сторона-російська педерація.



Это какой-то трешевый треш - делать подобные математические выкладки.



Я тебе по той же логике могу доказать, что смертность в ООС ниже, чем среди детей, не получивших финансирование на лечение лейкемии. И что, этому тоже нужно возрадоваться???



Смерти и на дорогах, и на воде - это такой же результат неэффективности государственной политики, как и смерти в ООС!



Сравни смертность на дорогах и воде с развитыми странами, и ты поймешь, что это не за ООС нужно Порошенко хвалить, а за дороги, дорожную полицию и службы спасения - проклинать! Это какой-то трешевый треш - делать подобные математические выкладки.Я тебе по той же логике могу доказать, что смертность в ООС ниже, чем среди детей, не получивших финансирование на лечение лейкемии. И что, этому тоже нужно возрадоваться???Смерти и на дорогах, и на воде - это такой же результат неэффективности государственной политики, как и смерти в ООС!Сравни смертность на дорогах и воде с развитыми странами, и ты поймешь, что это не за ООС нужно Порошенко хвалить, а за дороги, дорожную полицию и службы спасения - проклинать! zРадио

Повідомлень: 3104 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 12:37 sequence написав: budivelnik написав: ..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. ..для відстані в 1200 км і населенням в 42 млн осіб. до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн.

"Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.

Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь до Днепра гораздо ближе, население Востока довольно лояльное, и его значительно меньше вышеуказанных 42млн."Фланговые удары" комментировать смешно - вы, видимо, повышения по службе из-за таких идей в былые времена и не получили. Там хотя бы по улицам Донецка колонны пленных не промаршировали, уже неплохо было бы.Воевать с ними - плохая идея. Очень плохая. с Молдовой, Беларусью, Польшей, как-то можно позмагатысь

Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса.

В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.

Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции. Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса.В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции. Волгарь Повідомлень: 6922 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 12:39 budivelnik написав: .. відразу фланговий удар-перетворюється в удар по тилам наступаючих...

..не даремно модернізуємо Вільху .. .. відразу фланговий удар-перетворюється в удар по тилам наступаючих.....не даремно модернізуємо Вільху ..

тьху, блин. Зарекался с вами дискутировать, но влез, так влез. Товарышу прапорщику, вам пише сын кадрового офицэра ВВС радяньськой армийы. Вы мабуть загралыся в якысь Контрстрайк чы Козакы, та занадто виддалылыся вид жыття. Вильно!

Перебирать весь ваш бред уже даже Волгарь не берется. Ну как может человек "входящий в 1% богатейших украинцев", писать сию ахинею. В отличии от некоторых, я часто бываю на Юго-Востоке Украины (да и не только) и знаю настроения местных. В среднем, они от нейтральных до лояльных, как ни странно. Чем люди беднее, а таких много, тем лояльнее. Поэтому риски всяких "пятых колонн" в совокупности с армией ЛДНР, серьезные и вам непонятные.

Все, чур на вас, переписывайтесь с Франтом, найдете полную идиллию! тьху, блин. Зарекался с вами дискутировать, но влез, так влез. Товарышу прапорщику, вам пише сын кадрового офицэра ВВС радяньськой армийы. Вы мабуть загралыся в якысь Контрстрайк чы Козакы, та занадто виддалылыся вид жыття. Вильно!Перебирать весь ваш бред уже даже Волгарь не берется. Ну как может человек "входящий в 1% богатейших украинцев", писать сию ахинею. В отличии от некоторых, я часто бываю на Юго-Востоке Украины (да и не только) и знаю настроения местных. В среднем, они от нейтральных до лояльных, как ни странно. Чем люди беднее, а таких много, тем лояльнее. Поэтому риски всяких "пятых колонн" в совокупности с армией ЛДНР, серьезные и вам непонятные.Все, чур на вас, переписывайтесь с Франтом, найдете полную идиллию! sequence Повідомлень: 2749 З нами з: 29.12.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 12:41 Волгарь написав: В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.

Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции. В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.



А у вас разве не те же последствия будут?

Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки? А у вас разве не те же последствия будут?Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1635 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 12:42 Волгарь написав: ..

Да никто не собирается воевать с Украиной. .. ..Да никто не собирается воевать с Украиной. .. вы, видимо, что-то пропустили. Это некоторые на форуме собрались, я на досуге отговариваю вы, видимо, что-то пропустили. Это некоторые на форуме собрались, я на досуге отговариваю sequence Повідомлень: 2749 З нами з: 29.12.15 Подякував: 321 раз. Подякували: 709 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 12:53 Волгарь написав: В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.

Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны 1На замітку совко і русо-філам

а - москалики не збираються Вас годувати

б - вони вміють тільки ломати

2 Навіть знищення сотні найбільших електростанції - не призведе до повного колапсу.але при цьому знищить промислові можливості великих підприємств і практично не задіне сільске господарство

АУ-Лад з компанією - москалики кажуть що в першу чергу вдарять по вашій кормовій базі(великі підприємства)

3 З одного боку москалик розказує що Україна буде в блоці з НАТО .а з другого вважає що можна безперешкодно пульнути сотнею ракет в сторону партнера НАТО

Це тільки мені здається що він в істериці зійшов з розуму? 1На замітку совко і русо-філама - москалики не збираються Вас годуватиб - вони вміють тільки ломати2 Навіть знищення сотні найбільших електростанції - не призведе до повного колапсу.але при цьому знищить промислові можливості великих підприємств і практично не задіне сільске господарствоАУ-Лад з компанією - москалики кажуть що в першу чергу вдарять по вашій кормовій базі(великі підприємства)3 З одного боку москалик розказує що Україна буде в блоці з НАТО .а з другого вважає що можна безперешкодно пульнути сотнею ракет в сторону партнера НАТОЦе тільки мені здається що він в істериці зійшов з розуму? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3716371737183719> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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