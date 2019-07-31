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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3716371737183719 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 01 сер, 2019 12:58 sequence написав: Волгарь написав: ..

Да никто не собирается воевать с Украиной. .. ..Да никто не собирается воевать с Украиной. .. вы, видимо, что-то пропустили. Это некоторые на форуме собрались, я на досуге отговариваю вы, видимо, что-то пропустили. Это некоторые на форуме собрались, я на досуге отговариваю sequence:Мамо нас люди так хвалять,так хвалять...

Волгарь:А хто ж нас хвалить доню?

sequence:Як хто - ви мене,а я вас...

1 Ще раз

Ми не збираємось нападати на росію,але вона на нас вже напала,а тому ми на своїй території-захищаємось

2 Всі описи можливого військового зіткнення між Україною і росією на цих сторінках - описували дії на території України..

Таким чином

Якби тут хто не викручувався.але напасти на росію під Києвом-Україна точно не зможе,а от дати по зубам під Донецьком-встані на раз-два. sequence:Мамо нас люди так хвалять,так хвалять...Волгарь:А хто ж нас хвалить доню?sequence:Як хто - ви мене,а я вас...1 Ще разМи не збираємось нападати на росію,але вона на нас вже напала,а тому ми на своїй території-захищаємось2 Всі описи можливого військового зіткнення між Україною і росією на цих сторінках - описували дії на території України..Таким чиномЯкби тут хто не викручувався.але напасти на росію під Києвом-Україна точно не зможе,а от дати по зубам під Донецьком-встані на раз-два. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 13:31 shapo написав: Волгарь написав: В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.

Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции. В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.



А у вас разве не те же последствия будут?

Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки? А у вас разве не те же последствия будут?Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки?

Во-первых, Железный купол сбивает от 50-ти до 80-ти % кустарных ракет, выпущенных В СТОРОНУ того или иного объекта в Израиле, во-вторых, в случае НЕЯДЕРНОГО конфликтв, ЧТО МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ в Россию из Европы? Ради интереса, просто перечислите, какое конвенциональное оружие могут использовать страны НАТО в этом случае? То-ли 6, то-ли 8 F-16 c базы в Эстонии? То же, только в количестве 30+ из Польши? Старенький Томогавк, выпущенный из Баренцева или Норвежского моря, летящий со скоростью 200 м/с. То же изделие, запущенное с территории ФРГ спешно переброшенным туда из Америки бомбером? Уверяю Вас, в случае реального столкновения, не касающегося их территории, правительства ФРГ/Франции/Великобритании не только категорически запретят своим ВС ступать в конфликт, но сделают все возможное, чтобы хоть минимальный ответный удар с американских баз в Европе ни в коем случае не состоялся. Потому что прекрасно понимают - подлетное время Искандера до Берлина около 4 минут, до Парижа или Лондона - около 11-ти.

Кроме того, открою Вас небольшой секрет - вся территория Европейской России (ТОЧНО) уже прикрыта комплексами С-300/С-400 (сам видел установки в 60 км от Нижнего Новгорода, и так прикрыт каждый регион). Не знаю сколько их от Смоленска до Урала и от Архангельска до Ростова, но общее число ПУ в РА уже превышает 2000, а ракет, соответственно 8000. Больше, чем всех средств поражения, способных двигаться в воздухе, у всех стран НАТО ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. Во-первых, Железный купол сбивает от 50-ти до 80-ти % кустарных ракет, выпущенных В СТОРОНУ того или иного объекта в Израиле, во-вторых, в случае НЕЯДЕРНОГО конфликтв, ЧТО МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ в Россию из Европы? Ради интереса, просто перечислите, какое конвенциональное оружие могут использовать страны НАТО в этом случае? То-ли 6, то-ли 8 F-16 c базы в Эстонии? То же, только в количестве 30+ из Польши? Старенький Томогавк, выпущенный из Баренцева или Норвежского моря, летящий со скоростью 200 м/с. То же изделие, запущенное с территории ФРГ спешно переброшенным туда из Америки бомбером? Уверяю Вас, в случае реального столкновения, не касающегося их территории, правительства ФРГ/Франции/Великобритании не только категорически запретят своим ВС ступать в конфликт, но сделают все возможное, чтобы хоть минимальный ответный удар с американских баз в Европе ни в коем случае не состоялся. Потому что прекрасно понимают - подлетное время Искандера до Берлина около 4 минут, до Парижа или Лондона - около 11-ти.Кроме того, открою Вас небольшой секрет - вся территория Европейской России (ТОЧНО) уже прикрыта комплексами С-300/С-400 (сам видел установки в 60 км от Нижнего Новгорода, и так прикрыт каждый регион). Не знаю сколько их от Смоленска до Урала и от Архангельска до Ростова, но общее число ПУ в РА уже превышает 2000, а ракет, соответственно 8000. Больше, чем всех средств поражения, способных двигаться в воздухе, у всех стран НАТО ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. Волгарь Повідомлень: 6922 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 715 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 13:44 Re: Політичні дискусії Волгарь написав: В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов. В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.



В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь? В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь? katso

Повідомлень: 457 З нами з: 16.05.12 Подякував: 86 раз. Подякували: 183 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 13:47 fokus написав: budivelnik написав: 1На замітку совко і русо-філам

а - москалики не збираються Вас годувати

б - вони вміють тільки ломати

2 Навіть знищення сотні найбільших електростанції - не призведе до повного колапсу.але при цьому знищить промислові можливості великих підприємств і практично не задіне сільске господарство

АУ-Лад з компанією - москалики кажуть що в першу чергу вдарять по вашій кормовій базі(великі підприємства)

3 З одного боку москалик розказує що Україна буде в блоці з НАТО .а з другого вважає що можна безперешкодно пульнути сотнею ракет в сторону партнера НАТО

Це тільки мені здається що він в істериці зійшов з розуму? 1На замітку совко і русо-філама - москалики не збираються Вас годуватиб - вони вміють тільки ломати2 Навіть знищення сотні найбільших електростанції - не призведе до повного колапсу.але при цьому знищить промислові можливості великих підприємств і практично не задіне сільске господарствоАУ-Лад з компанією - москалики кажуть що в першу чергу вдарять по вашій кормовій базі(великі підприємства)3 З одного боку москалик розказує що Україна буде в блоці з НАТО .а з другого вважає що можна безперешкодно пульнути сотнею ракет в сторону партнера НАТОЦе тільки мені здається що він в істериці зійшов з розуму? Ага, только вам.

PS. А вы в курсе, что ни один сумасшедший себя таковым не признает, а считает психами всех остальных.

Это не оскорбление, а медицинский факт. Ага, только вам.PS. А вы в курсе, что ни один сумасшедший себя таковым не признает, а считает психами всех остальных.Это не оскорбление, а медицинский факт. Бачу що психіатрія вам відома з власного досвіду

1 Я не називав і не вважаю ВСІХ зійшовшими з розуму

2 Мені здається що істерика волгаря має ознаки психічного розладу і я поцікавився в інших -їх думкою

3 Ви багато знаєте психів,які ціквляться думками їнших про якесь явище і при цьому самі допускають що можуть в цьому явищі помилятись?



Так-без образ - спіймали облизня? Бачу що психіатрія вам відома з власного досвіду1 Я не називав і не вважаю ВСІХ зійшовшими з розуму2 Мені здається що істерика волгаря має ознаки психічного розладу і я поцікавився в інших -їх думкою3 Ви багато знаєте психів,які ціквляться думками їнших про якесь явище і при цьому самі допускають що можуть в цьому явищі помилятись?Так-без образ - спіймали облизня? в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 13:49 katso написав: Волгарь написав: В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов. В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов. В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь? В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь? Доступ до сховищ на горі Афон і рахунків в доларах/євро.... Доступ до сховищ на горі Афон і рахунків в доларах/євро.... в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21238 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3716371737183719 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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