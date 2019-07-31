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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 сер, 2019 12:58
sequence написав: Волгарь написав:
..
Да никто не собирается воевать с Украиной. ..
вы, видимо, что-то пропустили. Это некоторые на форуме собрались, я на досуге отговариваю
sequence:Мамо нас люди так хвалять,так хвалять...
Волгарь:А хто ж нас хвалить доню?
sequence:Як хто - ви мене,а я вас...
1 Ще раз
Ми не збираємось нападати на росію,але вона на нас вже напала,а тому ми на своїй території-захищаємось
2 Всі описи можливого військового зіткнення між Україною і росією на цих сторінках - описували дії на території України..
Таким чином
Якби тут хто не викручувався.але напасти на росію під Києвом-Україна точно не зможе,а от дати по зубам під Донецьком-встані на раз-два.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:31
shapo написав: Волгарь написав:
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.
А у вас разве не те же последствия будут?
Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки?
Во-первых, Железный купол сбивает от 50-ти до 80-ти % кустарных ракет, выпущенных В СТОРОНУ того или иного объекта в Израиле, во-вторых, в случае НЕЯДЕРНОГО конфликтв, ЧТО МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ в Россию из Европы? Ради интереса, просто перечислите, какое конвенциональное оружие могут использовать страны НАТО в этом случае? То-ли 6, то-ли 8 F-16 c базы в Эстонии? То же, только в количестве 30+ из Польши? Старенький Томогавк, выпущенный из Баренцева или Норвежского моря, летящий со скоростью 200 м/с. То же изделие, запущенное с территории ФРГ спешно переброшенным туда из Америки бомбером? Уверяю Вас, в случае реального столкновения, не касающегося их территории, правительства ФРГ/Франции/Великобритании не только категорически запретят своим ВС ступать в конфликт, но сделают все возможное, чтобы хоть минимальный ответный удар с американских баз в Европе ни в коем случае не состоялся. Потому что прекрасно понимают - подлетное время Искандера до Берлина около 4 минут, до Парижа или Лондона - около 11-ти.
Кроме того, открою Вас небольшой секрет - вся территория Европейской России (ТОЧНО) уже прикрыта комплексами С-300/С-400 (сам видел установки в 60 км от Нижнего Новгорода, и так прикрыт каждый регион). Не знаю сколько их от Смоленска до Урала и от Архангельска до Ростова, но общее число ПУ в РА уже превышает 2000, а ракет, соответственно 8000. Больше, чем всех средств поражения, способных двигаться в воздухе, у всех стран НАТО ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
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Волгарь
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:44
Волгарь написав:
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь?
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katso
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:47
fokus написав: budivelnik написав:
1На замітку совко і русо-філам
а - москалики не збираються Вас годувати
б - вони вміють тільки ломати
2 Навіть знищення сотні найбільших електростанції - не призведе до повного колапсу.але при цьому знищить промислові можливості великих підприємств і практично не задіне сільске господарство
АУ-Лад з компанією - москалики кажуть що в першу чергу вдарять по вашій кормовій базі(великі підприємства)
3 З одного боку москалик розказує що Україна буде в блоці з НАТО .а з другого вважає що можна безперешкодно пульнути сотнею ракет в сторону партнера НАТО
Це тільки мені здається що він в істериці зійшов з розуму?
Ага, только вам.
PS. А вы в курсе, что ни один сумасшедший себя таковым не признает, а считает психами всех остальных.
Это не оскорбление, а медицинский факт.
Бачу що психіатрія вам відома з власного досвіду
1 Я не називав і не вважаю ВСІХ зійшовшими з розуму
2 Мені здається що істерика волгаря має ознаки психічного розладу і я поцікавився в інших -їх думкою
3 Ви багато знаєте психів,які ціквляться думками їнших про якесь явище і при цьому самі допускають що можуть в цьому явищі помилятись?
Так-без образ - спіймали облизня?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:49
katso написав: Волгарь написав:
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь?
Доступ до сховищ на горі Афон і рахунків в доларах/євро....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Чет 01 сер, 2019 13:54
budivelnik написав:
Так-без образ - спіймали облизня?
Все, все, больше вас не беспокою..
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fokus
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