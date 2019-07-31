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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:07
Волгарь написав:
Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса.
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.
А з чого ви взяли що як буде Україна в НАТО то стан озброєння буде старий?
Якщо Україна буде в НАТО то нас просто зобов’яжуть мати певний рівень як ПВО так і арсенал ракет які полетять у відповідь.
Так що невідомо хто ще буде проводити наради під стукіт генераторів.
І це фантазії стосовно майбутнього.
А по факту на зараз - навіть коли Україна була фактично беззбройна пуйло не наважився на протистояння з світом прикриваючи свій напад на Україну "ихтамнетами". тому що розуміє що всреться. так що можете і надалі фантазувати з приводу своєї світової величі.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:16
Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
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airmax78
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:23
airmax78 написав:
что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
Ожидание ответа на данный вопрос у вас вызывает эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
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