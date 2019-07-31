RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3717371837193720

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:07

  Волгарь написав:Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса.
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.

А з чого ви взяли що як буде Україна в НАТО то стан озброєння буде старий?
Якщо Україна буде в НАТО то нас просто зобов’яжуть мати певний рівень як ПВО так і арсенал ракет які полетять у відповідь.
Так що невідомо хто ще буде проводити наради під стукіт генераторів.
І це фантазії стосовно майбутнього.
А по факту на зараз - навіть коли Україна була фактично беззбройна пуйло не наважився на протистояння з світом прикриваючи свій напад на Україну "ихтамнетами". тому що розуміє що всреться. так що можете і надалі фантазувати з приводу своєї світової величі.
mephala
 
Повідомлень: 5054
З нами з: 07.04.14
Подякував: 61 раз.
Подякували: 650 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:16

Re: Політичні дискусії

Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
airmax78
 
Повідомлень: 30908
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
  #<1 ... 3717371837193720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.