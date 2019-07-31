Волгарь написав:Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса.
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.
А з чого ви взяли що як буде Україна в НАТО то стан озброєння буде старий?
Якщо Україна буде в НАТО то нас просто зобов’яжуть мати певний рівень як ПВО так і арсенал ракет які полетять у відповідь.
Так що невідомо хто ще буде проводити наради під стукіт генераторів.
І це фантазії стосовно майбутнього.
А по факту на зараз - навіть коли Україна була фактично беззбройна пуйло не наважився на протистояння з світом прикриваючи свій напад на Україну "ихтамнетами". тому що розуміє що всреться. так що можете і надалі фантазувати з приводу своєї світової величі.