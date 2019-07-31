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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3718371937203721>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:07

  Волгарь написав:Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса.
В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.

А з чого ви взяли що як буде Україна в НАТО то стан озброєння буде старий?
Якщо Україна буде в НАТО то нас просто зобов’яжуть мати певний рівень як ПВО так і арсенал ракет які полетять у відповідь.
Так що невідомо хто ще буде проводити наради під стукіт генераторів.
І це фантазії стосовно майбутнього.
А по факту на зараз - навіть коли Україна була фактично беззбройна пуйло не наважився на протистояння з світом прикриваючи свій напад на Україну "ихтамнетами". тому що розуміє що всреться. так що можете і надалі фантазувати з приводу своєї світової величі.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:16

Re: Політичні дискусії

Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:23

Re: интерес

  airmax78 написав:что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

Ожидание ответа на данный вопрос у вас вызывает эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:37

  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

эйфория,эндорфины 6ля.Ведь сделаем их ещё раз© ... да ещё раз,да ещё много,много раз©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:48

  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?


То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь :mrgreen:

PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:54

Re: Політичні дискусії

Волгарь написав:
  katso написав:
  Волгарь написав:В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.


В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь?

Ну, если Вы не подозреваете о том, что Интернет уже может прекрасно функционировать внутри страны БЕЗ ВНЕШНИХ СВЯЗЙ, GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ, то есть ли смысл об этом спорить? Я, правда, совсем не уверен, что в случае как раз ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, кто-то обратит внимание на отсутствие возможности побродить по англоязычным сайтам. У всех нас, как Вы, наверное, догадываетесь, первоочередными будут совершенно другие проблемы.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:54

  sal написав:
  airmax78 написав:что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

Ожидание ответа на данный вопрос у вас вызывает эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

Чем вам вопрос-то не нравится? Вполне резонный вопрос к тем, кто голосовал против кумовства.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:58

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?


То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь :mrgreen:

PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...

Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.
А у окружения Юзика из общего есть родственные связи и телефон Юзика. Ну и желание че-нить вымутить в ВРУ.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:06

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?


То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь :mrgreen:

PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...

Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.


Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...

PS: а вам таки респект - хотя бы не отрицаете, что этот принцип подбора имел место быть. А признание проблемы, как известно - первый шаг к ее решению!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:14

Ну, если Вы не подозреваете о том, что Интернет уже может прекрасно функционировать внутри страны БЕЗ ВНЕШНИХ СВЯЗЙ, GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ, то есть ли смысл об этом спорить? Я, правда, совсем не уверен, что в случае как раз ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, кто-то обратит внимание на отсутствие возможности побродить по англоязычным сайтам. У всех нас, как Вы, наверное, догадываетесь, первоочередными будут совершенно другие проблемы
.
Глонасс, у которого все новые спутники исследуют дно океана? Поржал

Продолжайте ржать. Тут в теме Имперские амбиции я привел текст из Defens News с предложением Турции от США, о том, как могут совместно эксплуатироваться С-400 и F-35. Оказывается, турки должны выключать С-400 во время этих полетов, чтобы РЛС С-400 НЕ ОТСЛЕЖИВАЛ ТРАЕКТОРИЮ ПОЛЕТА и характеристики суперсамолета. Но если самолет НЕВИДИМ, как можно отследить его траекторию?
Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A1%D0%A1
Созвездие спутников
Требуется 24
На орбите 27 (24 используются)
А хорошо смеется тот, как известно, кто смеется последним.
Волгарь
 
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