Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Да никто не собирается воевать с Украиной. Нужно быть полным идиотом, чтобы взять на себя обязательство кормить еще 30 млн. ртов - вполне достаточно опыта Крыма и Донбасса. В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов. Ровно столько времени уйдет на выход российских стратегов на дистанции пуска КР и приведение в боевую готовность Калибров и Искандеров на суше и море, пуска пары сотен ракет и уничтожения всех ТЭС и основных эл. подстанций страны, последующее совещание СНБ под стук дизель-генераторов и получение от него сообщения о капитуляции.
А з чого ви взяли що як буде Україна в НАТО то стан озброєння буде старий? Якщо Україна буде в НАТО то нас просто зобов’яжуть мати певний рівень як ПВО так і арсенал ракет які полетять у відповідь. Так що невідомо хто ще буде проводити наради під стукіт генераторів. І це фантазії стосовно майбутнього. А по факту на зараз - навіть коли Україна була фактично беззбройна пуйло не наважився на протистояння з світом прикриваючи свій напад на Україну "ихтамнетами". тому що розуміє що всреться. так що можете і надалі фантазувати з приводу своєї світової величі.
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь
PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
Волгарь написав:В случае же глобального противостояния (Украина в рамках коалиции с НАТО в не ядерном конфликте), не дай Бог, конечно, но теперь ничему удивляться не приходится, то боевые действия продлятся максимум 6 часов.
В случае глобального противостояния Запад враз закрывает РФ интернет, GPS и карты Виза. Как Вам такая перспектива, справитесь?
Ну, если Вы не подозреваете о том, что Интернет уже может прекрасно функционировать внутри страны БЕЗ ВНЕШНИХ СВЯЗЙ, GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ, то есть ли смысл об этом спорить? Я, правда, совсем не уверен, что в случае как раз ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, кто-то обратит внимание на отсутствие возможности побродить по англоязычным сайтам. У всех нас, как Вы, наверное, догадываетесь, первоочередными будут совершенно другие проблемы.
Глонасс, у которого все новые спутники исследуют дно океана? Поржал
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь
PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью. А у окружения Юзика из общего есть родственные связи и телефон Юзика. Ну и желание че-нить вымутить в ВРУ.
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь
PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.
Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...
PS: а вам таки респект - хотя бы не отрицаете, что этот принцип подбора имел место быть. А признание проблемы, как известно - первый шаг к ее решению!
Ну, если Вы не подозреваете о том, что Интернет уже может прекрасно функционировать внутри страны БЕЗ ВНЕШНИХ СВЯЗЙ, GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ, то есть ли смысл об этом спорить? Я, правда, совсем не уверен, что в случае как раз ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, кто-то обратит внимание на отсутствие возможности побродить по англоязычным сайтам. У всех нас, как Вы, наверное, догадываетесь, первоочередными будут совершенно другие проблемы
.
Глонасс, у которого все новые спутники исследуют дно океана? Поржал
Продолжайте ржать. Тут в теме Имперские амбиции я привел текст из Defens News с предложением Турции от США, о том, как могут совместно эксплуатироваться С-400 и F-35. Оказывается, турки должны выключать С-400 во время этих полетов, чтобы РЛС С-400 НЕ ОТСЛЕЖИВАЛ ТРАЕКТОРИЮ ПОЛЕТА и характеристики суперсамолета. Но если самолет НЕВИДИМ, как можно отследить его траекторию?
Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации