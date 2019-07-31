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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3718371937203721

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:22

  Волгарь написав:
Ну, если Вы не подозреваете о том, что Интернет уже может прекрасно функционировать внутри страны БЕЗ ВНЕШНИХ СВЯЗЙ, GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ, то есть ли смысл об этом спорить? Я, правда, совсем не уверен, что в случае как раз ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, кто-то обратит внимание на отсутствие возможности побродить по англоязычным сайтам. У всех нас, как Вы, наверное, догадываетесь, первоочередными будут совершенно другие проблемы
.
Глонасс, у которого все новые спутники исследуют дно океана? Поржал

Продолжайте ржать. Тут в теме Имперские амбиции я привел текст из Defens News с предложением Турции от США, о том, как могут совместно эксплуатироваться С-400 и F-35. Оказывается, турки должны выключать С-400 во время этих полетов, чтобы РЛС С-400 НЕ ОТСЛЕЖИВАЛ ТРАЕКТОРИЮ ПОЛЕТА и характеристики суперсамолета. Но если самолет НЕВИДИМ, как можно отследить его траекторию?
Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A1%D0%A1
Созвездие спутников
Требуется 24
На орбите 27 (24 используются)
А хорошо смеется тот, как известно, кто смеется последним.

Ну ладно уже пугать всех передовыми советскими разработками. На деле советские системы ПВО хорошо показали себя только во Вьетнаме (ну и против гражданских самолетов). И то, к концу войны во Вьетнаме их хорошо прорядили первыми принятыми в США на вооружение анти-РЛС ракетами. А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:35

  Волгарь написав:
  shapo написав:А у вас разве не те же последствия будут?
Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки?

Во-первых, Железный купол сбивает от 50-ти до 80-ти % кустарных ракет, выпущенных В СТОРОНУ того или иного объекта в Израиле, во-вторых, в случае НЕЯДЕРНОГО конфликтв, ЧТО МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ в Россию из Европы? Ради интереса, просто перечислите, какое конвенциональное оружие могут использовать страны НАТО в этом случае? То-ли 6, то-ли 8 F-16 c базы в Эстонии? То же, только в количестве 30+ из Польши? Старенький Томогавк, выпущенный из Баренцева или Норвежского моря, летящий со скоростью 200 м/с. То же изделие, запущенное с территории ФРГ спешно переброшенным туда из Америки бомбером? Уверяю Вас, в случае реального столкновения, не касающегося их территории, правительства ФРГ/Франции/Великобритании не только категорически запретят своим ВС ступать в конфликт, но сделают все возможное, чтобы хоть минимальный ответный удар с американских баз в Европе ни в коем случае не состоялся. Потому что прекрасно понимают - подлетное время Искандера до Берлина около 4 минут, до Парижа или Лондона - около 11-ти.
Кроме того, открою Вас небольшой секрет - вся территория Европейской России (ТОЧНО) уже прикрыта комплексами С-300/С-400 (сам видел установки в 60 км от Нижнего Новгорода, и так прикрыт каждый регион). Не знаю сколько их от Смоленска до Урала и от Архангельска до Ростова, но общее число ПУ в РА уже превышает 2000, а ракет, соответственно 8000. Больше, чем всех средств поражения, способных двигаться в воздухе, у всех стран НАТО ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.


1) Из Газы давно летят не только болванки. Железный купол пропускает те,которые по вычисленному приземлению не причинят вреда. Если летят ракеты большей дальности,то у Израиля есть Хец-3.
2) Судя по Сирии С-300 пропускают израильские F-35хотя вы сейчас расскажите, что это сирийцы не умеют ими пользоваться, а вот российские базы защищены правильно и у Нетаньягу с Путиным есть договоренность их не бомбить и в ответ не сбивать израильские самолеты.
3) Расчет на трусость европейцев, в общем-то, верный учитывая историю 20 века, но и здесь не все однозначно
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:35

Re: сравнили

  airmax78 написав:У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.

Кто лучше голый мужик с майдана без образования или просто мужик фотограф после курсов в Трускавце?..
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:37

  Волгарь написав:GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ


Да, как там... импортозамещение, санкции ни на что не влияют!

А потом хряк-с - и 7 каперангов гибнут на аналоговнетной подлодке, потому что удачно импортозаместили украинские аккумуляторы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:38

  airmax78 написав:А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло.


У Грузии более-менее удачно вышло.

И да, в 2008-м РФ еще была союзником НАТО. :wink:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:42

  zРадио написав:Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...


Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи.
Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:46

  sequence написав:
  ol_zy написав:.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?
Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..
Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.


Когда те били в спину - да, случались.

Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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