Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Ну, если Вы не подозреваете о том, что Интернет уже может прекрасно функционировать внутри страны БЕЗ ВНЕШНИХ СВЯЗЙ, GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ, то есть ли смысл об этом спорить? Я, правда, совсем не уверен, что в случае как раз ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, кто-то обратит внимание на отсутствие возможности побродить по англоязычным сайтам. У всех нас, как Вы, наверное, догадываетесь, первоочередными будут совершенно другие проблемы
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Глонасс, у которого все новые спутники исследуют дно океана? Поржал
Продолжайте ржать. Тут в теме Имперские амбиции я привел текст из Defens News с предложением Турции от США, о том, как могут совместно эксплуатироваться С-400 и F-35. Оказывается, турки должны выключать С-400 во время этих полетов, чтобы РЛС С-400 НЕ ОТСЛЕЖИВАЛ ТРАЕКТОРИЮ ПОЛЕТА и характеристики суперсамолета. Но если самолет НЕВИДИМ, как можно отследить его траекторию?
Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации
Ну ладно уже пугать всех передовыми советскими разработками. На деле советские системы ПВО хорошо показали себя только во Вьетнаме (ну и против гражданских самолетов). И то, к концу войны во Вьетнаме их хорошо прорядили первыми принятыми в США на вооружение анти-РЛС ракетами. А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло.
shapo написав:А у вас разве не те же последствия будут? Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки?
Во-первых, Железный купол сбивает от 50-ти до 80-ти % кустарных ракет, выпущенных В СТОРОНУ того или иного объекта в Израиле, во-вторых, в случае НЕЯДЕРНОГО конфликтв, ЧТО МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ в Россию из Европы? Ради интереса, просто перечислите, какое конвенциональное оружие могут использовать страны НАТО в этом случае? То-ли 6, то-ли 8 F-16 c базы в Эстонии? То же, только в количестве 30+ из Польши? Старенький Томогавк, выпущенный из Баренцева или Норвежского моря, летящий со скоростью 200 м/с. То же изделие, запущенное с территории ФРГ спешно переброшенным туда из Америки бомбером? Уверяю Вас, в случае реального столкновения, не касающегося их территории, правительства ФРГ/Франции/Великобритании не только категорически запретят своим ВС ступать в конфликт, но сделают все возможное, чтобы хоть минимальный ответный удар с американских баз в Европе ни в коем случае не состоялся. Потому что прекрасно понимают - подлетное время Искандера до Берлина около 4 минут, до Парижа или Лондона - около 11-ти. Кроме того, открою Вас небольшой секрет - вся территория Европейской России (ТОЧНО) уже прикрыта комплексами С-300/С-400 (сам видел установки в 60 км от Нижнего Новгорода, и так прикрыт каждый регион). Не знаю сколько их от Смоленска до Урала и от Архангельска до Ростова, но общее число ПУ в РА уже превышает 2000, а ракет, соответственно 8000. Больше, чем всех средств поражения, способных двигаться в воздухе, у всех стран НАТО ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.
1) Из Газы давно летят не только болванки. Железный купол пропускает те,которые по вычисленному приземлению не причинят вреда. Если летят ракеты большей дальности,то у Израиля есть Хец-3. 2) Судя по Сирии С-300 пропускают израильские F-35хотя вы сейчас расскажите, что это сирийцы не умеют ими пользоваться, а вот российские базы защищены правильно и у Нетаньягу с Путиным есть договоренность их не бомбить и в ответ не сбивать израильские самолеты. 3) Расчет на трусость европейцев, в общем-то, верный учитывая историю 20 века, но и здесь не все однозначно
zРадио написав:Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...
Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи. Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья"
ol_zy написав:.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил? Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли.. Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.
Когда те били в спину - да, случались.
Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.