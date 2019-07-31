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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3718371937203721 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 01 сер, 2019 16:22 Волгарь написав: Ну, если Вы не подозреваете о том, что Интернет уже может прекрасно функционировать внутри страны БЕЗ ВНЕШНИХ СВЯЗЙ, GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ, то есть ли смысл об этом спорить? Я, правда, совсем не уверен, что в случае как раз ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ, кто-то обратит внимание на отсутствие возможности побродить по англоязычным сайтам. У всех нас, как Вы, наверное, догадываетесь, первоочередными будут совершенно другие проблемы .

Глонасс, у которого все новые спутники исследуют дно океана? Поржал

Продолжайте ржать. Тут в теме Имперские амбиции я привел текст из Defens News с предложением Турции от США, о том, как могут совместно эксплуатироваться С-400 и F-35. Оказывается, турки должны выключать С-400 во время этих полетов, чтобы РЛС С-400 НЕ ОТСЛЕЖИВАЛ ТРАЕКТОРИЮ ПОЛЕТА и характеристики суперсамолета. Но если самолет НЕВИДИМ, как можно отследить его траекторию?

Глоба́льная навигацио́нная спу́тниковая систе́ма (ГЛОНА́СС) — российская спутниковая система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A1%D0%A1

Созвездие спутников

Требуется 24

На орбите 27 (24 используются)

А хорошо смеется тот, как известно, кто смеется последним. Продолжайте ржать. Тут в теме Имперские амбиции я привел текст из Defens News с предложением Турции от США, о том, как могут совместно эксплуатироваться С-400 и F-35. Оказывается, турки должны выключать С-400 во время этих полетов, чтобы РЛС С-400 НЕ ОТСЛЕЖИВАЛ ТРАЕКТОРИЮ ПОЛЕТА и характеристики суперсамолета. Но если самолет НЕВИДИМ, как можно отследить его траекторию?А хорошо смеется тот, как известно, кто смеется последним.

Ну ладно уже пугать всех передовыми советскими разработками. На деле советские системы ПВО хорошо показали себя только во Вьетнаме (ну и против гражданских самолетов). И то, к концу войны во Вьетнаме их хорошо прорядили первыми принятыми в США на вооружение анти-РЛС ракетами. А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло. Ну ладно уже пугать всех передовыми советскими разработками. На деле советские системы ПВО хорошо показали себя только во Вьетнаме (ну и против гражданских самолетов). И то, к концу войны во Вьетнаме их хорошо прорядили первыми принятыми в США на вооружение анти-РЛС ракетами. А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло. airmax78 Повідомлень: 30912 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3637 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:35 Волгарь написав: shapo написав: А у вас разве не те же последствия будут?

Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки? А у вас разве не те же последствия будут?Или вы уверены, что из Европы все ,что будет подлетать к вашим АЭС, ТЭС и пр. объектам жизнеобеспечения собьют как железный купол сбивает вылетающие из Газы болванки?

Во-первых, Железный купол сбивает от 50-ти до 80-ти % кустарных ракет, выпущенных В СТОРОНУ того или иного объекта в Израиле, во-вторых, в случае НЕЯДЕРНОГО конфликтв, ЧТО МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ в Россию из Европы? Ради интереса, просто перечислите, какое конвенциональное оружие могут использовать страны НАТО в этом случае? То-ли 6, то-ли 8 F-16 c базы в Эстонии? То же, только в количестве 30+ из Польши? Старенький Томогавк, выпущенный из Баренцева или Норвежского моря, летящий со скоростью 200 м/с. То же изделие, запущенное с территории ФРГ спешно переброшенным туда из Америки бомбером? Уверяю Вас, в случае реального столкновения, не касающегося их территории, правительства ФРГ/Франции/Великобритании не только категорически запретят своим ВС ступать в конфликт, но сделают все возможное, чтобы хоть минимальный ответный удар с американских баз в Европе ни в коем случае не состоялся. Потому что прекрасно понимают - подлетное время Искандера до Берлина около 4 минут, до Парижа или Лондона - около 11-ти.

Кроме того, открою Вас небольшой секрет - вся территория Европейской России (ТОЧНО) уже прикрыта комплексами С-300/С-400 (сам видел установки в 60 км от Нижнего Новгорода, и так прикрыт каждый регион). Не знаю сколько их от Смоленска до Урала и от Архангельска до Ростова, но общее число ПУ в РА уже превышает 2000, а ракет, соответственно 8000. Больше, чем всех средств поражения, способных двигаться в воздухе, у всех стран НАТО ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. Во-первых, Железный купол сбивает от 50-ти до 80-ти % кустарных ракет, выпущенных В СТОРОНУ того или иного объекта в Израиле, во-вторых, в случае НЕЯДЕРНОГО конфликтв, ЧТО МОЖЕТ ПРИЛЕТЕТЬ в Россию из Европы? Ради интереса, просто перечислите, какое конвенциональное оружие могут использовать страны НАТО в этом случае? То-ли 6, то-ли 8 F-16 c базы в Эстонии? То же, только в количестве 30+ из Польши? Старенький Томогавк, выпущенный из Баренцева или Норвежского моря, летящий со скоростью 200 м/с. То же изделие, запущенное с территории ФРГ спешно переброшенным туда из Америки бомбером? Уверяю Вас, в случае реального столкновения, не касающегося их территории, правительства ФРГ/Франции/Великобритании не только категорически запретят своим ВС ступать в конфликт, но сделают все возможное, чтобы хоть минимальный ответный удар с американских баз в Европе ни в коем случае не состоялся. Потому что прекрасно понимают - подлетное время Искандера до Берлина около 4 минут, до Парижа или Лондона - около 11-ти.Кроме того, открою Вас небольшой секрет - вся территория Европейской России (ТОЧНО) уже прикрыта комплексами С-300/С-400 (сам видел установки в 60 км от Нижнего Новгорода, и так прикрыт каждый регион). Не знаю сколько их от Смоленска до Урала и от Архангельска до Ростова, но общее число ПУ в РА уже превышает 2000, а ракет, соответственно 8000. Больше, чем всех средств поражения, способных двигаться в воздухе, у всех стран НАТО ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ.



1) Из Газы давно летят не только болванки. Железный купол пропускает те,которые по вычисленному приземлению не причинят вреда. Если летят ракеты большей дальности,то у Израиля есть Хец-3.

2) Судя по Сирии С-300 пропускают израильские F-35хотя вы сейчас расскажите, что это сирийцы не умеют ими пользоваться, а вот российские базы защищены правильно и у Нетаньягу с Путиным есть договоренность их не бомбить и в ответ не сбивать израильские самолеты.

3) Расчет на трусость европейцев, в общем-то, верный учитывая историю 20 века, но и здесь не все однозначно 1) Из Газы давно летят не только болванки. Железный купол пропускает те,которые по вычисленному приземлению не причинят вреда. Если летят ракеты большей дальности,то у Израиля есть Хец-3.2) Судя по Сирии С-300 пропускают израильские F-35хотя вы сейчас расскажите, что это сирийцы не умеют ими пользоваться, а вот российские базы защищены правильно и у Нетаньягу с Путиным есть договоренность их не бомбить и в ответ не сбивать израильские самолеты.3) Расчет на трусость европейцев, в общем-то, верный учитывая историю 20 века, но и здесь не все однозначно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1637 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:35 Re: сравнили airmax78 написав: У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.

Кто лучше голый мужик с майдана без образования или просто мужик фотограф после курсов в Трускавце?.. Кто лучше голый мужик с майдана без образования или просто мужик фотограф после курсов в Трускавце?.. sal Повідомлень: 3384 З нами з: 25.03.16 Подякував: 642 раз. Подякували: 271 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:37 Волгарь написав: GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ GPS легко заменяется ГЛОНАСС, а VISA собственными платежными средствами, эмитиованными в РФ



Да, как там... импортозамещение, санкции ни на что не влияют!



А потом хряк-с - и 7 каперангов гибнут на аналоговнетной подлодке, потому что удачно импортозаместили украинские аккумуляторы. Да, как там... импортозамещение, санкции ни на что не влияют!А потом хряк-с - и 7 каперангов гибнут на аналоговнетной подлодке, потому что удачно импортозаместили украинские аккумуляторы. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4641 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:38 airmax78 написав: А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло. А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло.



У Грузии более-менее удачно вышло.



И да, в 2008-м РФ еще была союзником НАТО. У Грузии более-менее удачно вышло.И да, в 2008-м РФ еще была союзником НАТО. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4641 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:42 zРадио написав: Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...

Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...



Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи.

Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья" Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи.Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1637 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:46 sequence написав: ol_zy написав: .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?

Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..

Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.

как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.



Когда те били в спину - да, случались.



Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200". Когда те били в спину - да, случались.Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4641 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3718371937203721 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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