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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3717371837193720

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:05

  Волгарь написав:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A1%D0%A1
Созвездие спутников
Требуется 24
На орбите 27 (24 используются)
А хорошо смеется тот, как известно, кто смеется последним.

Как забавно. В российкой версии Википедии ни слова о том, что дважды подряд запуск ракет с тремя спутниками закончился, мягко говоря, неудачей.
Ни слова о сбоях в 2014 (крупнейшем) и 2016
Очень "надежная" система :mrgreen:
https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d10ef6d9a79476950dcf15e
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:23

  zРадио написав:
  budivelnik написав:
  zРадио написав:Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану.
Значить ви профан...
Ніколи ,ракета яка летить в довільну точку за сотні(тисячі)кілометрів від місця запуску не зможе бути ефективнішою від протиракети,яка охороняє конкретний обєкт
Саме тому - оборонятись завжди легше/дешевше ніж нападати.
Ты еще и физику не понимаешь - попасть динамичным объектом в статичный на порядок легче, чем динамичным в динамичный.
Поэтому технически ракета всегда будет эффективнее противоракеты. ......
Не умничай там, где не разбираешься
Ну-ну..
Статичний обєкт у нас захищений кількома метрами сталі-бетону-землі...
Динамічний в польоті захищений міліметрами титану...
Тому вибух протиракети з хмарою осколків + кінетична енергія самої ракети+енергія тисяч осколків+діаметр розльоту осколків в сотні метрів і кожен з осколків може нанести непоправної шкоди бойовій частині ракети+час підготовки до пуску протиракети(близько хвилини)+вхід ракети на обєкт у вузькому просторовому діапазоні...... і на виході вибух ракети
Так що деколи краще жувати....

ПС
Є інша проблема
Ракета нападу і ракета захисту повинні бути одного покоління..
Але так як мокшанці максимум що зробили то дотягнули ( і то не до кінця) розробки совка- то поки що що в них-що в нас-все однакове.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:27

  Sommer написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло.


Волгарь сказочник и пропагандон - ок. Это не новость. Но зачем вы уподобляетесь? Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану.


Не "даже", а "только".

Потому что Израиль прекрасно себя чувствует с "Железным куполом".


Ну а Кортес, Писарро и де Леон громили индейцев, уступая по численности в тысячи раз.

Еще один "знаток" сравнил сравнимое :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
zРадио
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