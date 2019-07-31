Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану.
Значить ви профан... Ніколи ,ракета яка летить в довільну точку за сотні(тисячі)кілометрів від місця запуску не зможе бути ефективнішою від протиракети,яка охороняє конкретний обєкт Саме тому - оборонятись завжди легше/дешевше ніж нападати.
Ты еще и физику не понимаешь - попасть динамичным объектом в статичный на порядок легче, чем динамичным в динамичный. Поэтому технически ракета всегда будет эффективнее противоракеты. ...... Не умничай там, где не разбираешься
Ну-ну.. Статичний обєкт у нас захищений кількома метрами сталі-бетону-землі... Динамічний в польоті захищений міліметрами титану... Тому вибух протиракети з хмарою осколків + кінетична енергія самої ракети+енергія тисяч осколків+діаметр розльоту осколків в сотні метрів і кожен з осколків може нанести непоправної шкоди бойовій частині ракети+час підготовки до пуску протиракети(близько хвилини)+вхід ракети на обєкт у вузькому просторовому діапазоні...... і на виході вибух ракети Так що деколи краще жувати....
ПС Є інша проблема Ракета нападу і ракета захисту повинні бути одного покоління.. Але так як мокшанці максимум що зробили то дотягнули ( і то не до кінця) розробки совка- то поки що що в них-що в нас-все однакове.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
airmax78 написав:А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло.
Волгарь сказочник и пропагандон - ок. Это не новость. Но зачем вы уподобляетесь? Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану.
Не "даже", а "только".
Потому что Израиль прекрасно себя чувствует с "Железным куполом".
Ну а Кортес, Писарро и де Леон громили индейцев, уступая по численности в тысячи раз.