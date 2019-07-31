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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3717371837193720 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 01 сер, 2019 18:05 Волгарь написав: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%A1%D0%A1

Созвездие спутников

Требуется 24

На орбите 27 (24 используются)

А хорошо смеется тот, как известно, кто смеется последним. А хорошо смеется тот, как известно, кто смеется последним.

Как забавно. В российкой версии Википедии ни слова о том, что дважды подряд запуск ракет с тремя спутниками закончился, мягко говоря, неудачей.

Ни слова о сбоях в 2014 (крупнейшем) и 2016

Очень "надежная" система

https://www.rbc.ru/newspaper/2019/06/25/5d10ef6d9a79476950dcf15e Как забавно. В российкой версии Википедии ни слова о том, что дважды подряд запуск ракет с тремя спутниками закончился, мягко говоря, неудачей.Ни слова о сбоях в 2014 (крупнейшем) и 2016Очень "надежная" система Faceless

Модератор Повідомлень: 25255 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1124 раз. Подякували: 5940 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 18:23 zРадио написав: budivelnik написав: zРадио написав: Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану. Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану. Значить ви профан...

Ніколи ,ракета яка летить в довільну точку за сотні(тисячі)кілометрів від місця запуску не зможе бути ефективнішою від протиракети,яка охороняє конкретний обєкт

Саме тому - оборонятись завжди легше/дешевше ніж нападати. Значить ви профан...Ніколи ,ракета яка летить в довільну точку за сотні(тисячі)кілометрів від місця запуску не зможе бути ефективнішою від протиракети,яка охороняє конкретний обєктСаме тому - оборонятись завжди легше/дешевше ніж нападати. Ты еще и физику не понимаешь - попасть динамичным объектом в статичный на порядок легче, чем динамичным в динамичный.

Поэтому технически ракета всегда будет эффективнее противоракеты. ......

Не умничай там, где не разбираешься Ты еще и физику не понимаешь - попасть динамичным объектом в статичный на порядок легче, чем динамичным в динамичный.Поэтому технически ракета всегда будет эффективнее противоракеты. ......Не умничай там, где не разбираешься Ну-ну..

Статичний обєкт у нас захищений кількома метрами сталі-бетону-землі...

Динамічний в польоті захищений міліметрами титану...

Тому вибух протиракети з хмарою осколків + кінетична енергія самої ракети+енергія тисяч осколків+діаметр розльоту осколків в сотні метрів і кожен з осколків може нанести непоправної шкоди бойовій частині ракети+час підготовки до пуску протиракети(близько хвилини)+вхід ракети на обєкт у вузькому просторовому діапазоні...... і на виході вибух ракети

Так що деколи краще жувати....



ПС

Є інша проблема

Ракета нападу і ракета захисту повинні бути одного покоління..

Але так як мокшанці максимум що зробили то дотягнули ( і то не до кінця) розробки совка- то поки що що в них-що в нас-все однакове. Ну-ну..Статичний обєкт у нас захищений кількома метрами сталі-бетону-землі...Динамічний в польоті захищений міліметрами титану...Тому вибух протиракети з хмарою осколків + кінетична енергія самої ракети+енергія тисяч осколків+діаметр розльоту осколків в сотні метрів і кожен з осколків може нанести непоправної шкоди бойовій частині ракети+час підготовки до пуску протиракети(близько хвилини)+вхід ракети на обєкт у вузькому просторовому діапазоні...... і на виході вибух ракетиТак що деколи краще жувати....ПСЄ інша проблемаРакета нападу і ракета захисту повинні бути одного покоління..Але так як мокшанці максимум що зробили то дотягнули ( і то не до кінця) розробки совка- то поки що що в них-що в нас-все однакове. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21236 З нами з: 15.01.09 Подякував: 144 раз. Подякували: 2108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 18:27 Sommer написав: zРадио написав: airmax78 написав: А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло. А после Вьетнама ни у одной армии, которая пыталась защититься с помощью советских систем ПВО от ВВС НАТО/их союзников, ничего хорошего не вышло.



Волгарь сказочник и пропагандон - ок. Это не новость. Но зачем вы уподобляетесь? Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану.

Волгарь сказочник и пропагандон - ок. Это не новость. Но зачем вы уподобляетесь? Ракеты земля-земля и воздух-земля всегда были, есть и будут эффективнее ракет земля-воздух и воздух-воздух. А уж тем более - противоракет. Это очевидно даже полному профану.



Не "даже", а "только".



Потому что Израиль прекрасно себя чувствует с "Железным куполом". Не "даже", а "только".Потому что Израиль прекрасно себя чувствует с "Железным куполом".



Ну а Кортес, Писарро и де Леон громили индейцев, уступая по численности в тысячи раз.



Еще один "знаток" сравнил сравнимое Ну а Кортес, Писарро и де Леон громили индейцев, уступая по численности в тысячи раз.Еще один "знаток" сравнил сравнимое zРадио

Повідомлень: 3108 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3717371837193720 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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