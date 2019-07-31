Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3717371837193720> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 01 сер, 2019 15:37 airmax78 написав: Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение? Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

эйфория,эндорфины 6ля.Ведь сделаем их ещё раз© ... да ещё раз,да ещё много,много раз© эйфория,эндорфины 6ля.Ведь сделаем их ещё раз© ... да ещё раз,да ещё много,много раз© Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен Мизантрóп

Повідомлень: 2754 З нами з: 03.12.14 Подякував: 344 раз. Подякували: 363 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 15:48 airmax78 написав: Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение? Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?



То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь



PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему... То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишьPS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему... zРадио

Повідомлень: 3106 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 15:54 sal написав: airmax78 написав: что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение? что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

Ожидание ответа на данный вопрос у вас вызывает эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение? Ожидание ответа на данный вопрос у вас вызывает эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

Чем вам вопрос-то не нравится? Вполне резонный вопрос к тем, кто голосовал против кумовства. Чем вам вопрос-то не нравится? Вполне резонный вопрос к тем, кто голосовал против кумовства. airmax78 Повідомлень: 30912 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3637 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 15:58 zРадио написав: airmax78 написав: Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение? Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?



То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь



PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему... То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишьPS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...

Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.

А у окружения Юзика из общего есть родственные связи и телефон Юзика. Ну и желание че-нить вымутить в ВРУ. Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.А у окружения Юзика из общего есть родственные связи и телефон Юзика. Ну и желание че-нить вымутить в ВРУ. airmax78 Повідомлень: 30912 З нами з: 25.10.12 Подякував: 808 раз. Подякували: 3637 раз. Попередження: 1 Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:06 airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав: Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение? Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?



То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь



PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему... То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишьPS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...

Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.

Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.



Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...



PS: а вам таки респект - хотя бы не отрицаете, что этот принцип подбора имел место быть. А признание проблемы, как известно - первый шаг к ее решению! Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...PS: а вам таки респект - хотя бы не отрицаете, что этот принцип подбора имел место быть. А признание проблемы, как известно - первый шаг к ее решению! zРадио

Повідомлень: 3106 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:42 zРадио написав: Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...

Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...



Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи.

Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья" Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи.Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1635 З нами з: 29.05.18 Подякував: 76 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 16:46 sequence написав: ol_zy написав: .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?

Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..

Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.

как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.



Когда те били в спину - да, случались.



Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200". Когда те били в спину - да, случались.Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200". Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4641 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 19:17 yanyura написав: pesikot написав: 5) Даже есть скрин повестки

5) Даже есть скрин повестки

Из интервью Порошенко УП:

— Ми зустрічаємося через п'ять днів після дострокової парламентської кампанії.

т.е. 21 июля + 5 дней = 26 июля.



Порошенко:

Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній з адрес – службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний, я спитав – мені не направляли.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 9/7222233/



А как же тогда повестка на 17 июля, которая опубликована в УП ( https://podrobnosti.ua/2307297-opubliko ... v-gbr.html ) ?



То ли Порошенко говорит правду, следовательно фото повестки фейк, сделанный фотошопом, то ли повестка реальная, следовательно слова Порошенко, что он не получал повестки фейк.



Вы, правда в бане, но выйдете, прочитаете. Может проясните этот нюанс, т.к. мне не только 10-15 минут, но и часа оказалось недостаточно. Из интервью Порошенко УП:т.е. 21 июля + 5 дней = 26 июля.Порошенко:А как же тогда повестка на 17 июля, которая опубликована в УП () ?То ли Порошенко говорит правду, следовательно фото повестки фейк, сделанный фотошопом, то ли повестка реальная, следовательно слова Порошенко, что он не получал повестки фейк.Вы, правда в бане, но выйдете, прочитаете. Может проясните этот нюанс, т.к. мне не только 10-15 минут, но и часа оказалось недостаточно.

А там разве есть, что повестку вручили По под подпись? Одно дело повестку выписать, а другое вручить особенно если клеркам по всем адресам дана команда ничего не принимать. А там разве есть, что повестку вручили По под подпись? Одно дело повестку выписать, а другое вручить особенно если клеркам по всем адресам дана команда ничего не принимать. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5282 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 19:25 ЛАД написав: Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.

Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.

Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.

В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.

Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет. Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.

Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.

А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить. Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5282 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 19:27 sequence написав: ol_zy написав: .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?

Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..

Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.

Пока что кое как выходит постреливать бойцов ЛДНР, но это отнюдь не кадровые русские. как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.Пока что кое как выходит постреливать бойцов ЛДНР, но это отнюдь не кадровые русские.

быстро добежали до Киева и удрали назад? ну-ну... а "житомирские вояки" - это парочка дезертиров слушайте их больше. быстро добежали до Киева и удрали назад? ну-ну... а "житомирские вояки" - это парочка дезертиров слушайте их больше. Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7 ol_zy

Повідомлень: 5282 З нами з: 20.01.15 Подякував: 352 раз. Подякували: 551 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3717371837193720> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостейМодератори: ТупУм