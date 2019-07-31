Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь
PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь
PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью. А у окружения Юзика из общего есть родственные связи и телефон Юзика. Ну и желание че-нить вымутить в ВРУ.
airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?
То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь
PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.
Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...
PS: а вам таки респект - хотя бы не отрицаете, что этот принцип подбора имел место быть. А признание проблемы, как известно - первый шаг к ее решению!
zРадио написав:Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...
Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи. Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья"
ol_zy написав:.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил? Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли.. Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.
Когда те били в спину - да, случались.
Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
ЛАД написав:Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований. Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата. Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас. В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было. Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.
Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас. А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить.
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ol_zy написав:.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил? Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли.. Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт. Пока что кое как выходит постреливать бойцов ЛДНР, но это отнюдь не кадровые русские.
быстро добежали до Киева и удрали назад? ну-ну... а "житомирские вояки" - это парочка дезертиров слушайте их больше.
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