RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3717371837193720>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:37

  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

эйфория,эндорфины 6ля.Ведь сделаем их ещё раз© ... да ещё раз,да ещё много,много раз©
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2754
З нами з: 03.12.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:48

  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?


То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь :mrgreen:

PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3106
З нами з: 02.05.18
Подякував: 750 раз.
Подякували: 1784 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:54

  sal написав:
  airmax78 написав:что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

Ожидание ответа на данный вопрос у вас вызывает эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?

Чем вам вопрос-то не нравится? Вполне резонный вопрос к тем, кто голосовал против кумовства.
airmax78
 
Повідомлень: 30912
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:58

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?


То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь :mrgreen:

PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...

Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.
А у окружения Юзика из общего есть родственные связи и телефон Юзика. Ну и желание че-нить вымутить в ВРУ.
airmax78
 
Повідомлень: 30912
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3637 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:06

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Мне вот инетерсно, что чувствуют зелюди, когда узнают, что в ВРУ прошло все, что жило, спало или просто когда-нибудь здоровалось с Юзиком? Эмоциональный подъем, безразличие или легкое недоумение?


То ли дело стратегия подбора кадров по принципу: на майдане стоял - подходишь :mrgreen:

PS: меня пугают оба варианта, но, как говорится, посеешь ветер - пожнешь бурю. Так что удивляться нечему...

Ну вы, блин, сравнили. У тех кто "стоял на Майдане", как минимум, были общие взгляды и ценности и мужество и готовность их защищать рискуя здоровьем и жизнью.


Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...

PS: а вам таки респект - хотя бы не отрицаете, что этот принцип подбора имел место быть. А признание проблемы, как известно - первый шаг к ее решению!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3106
З нами з: 02.05.18
Подякував: 750 раз.
Подякували: 1784 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:42

  zРадио написав:Какие такие общие ценности и взгляды были, например, у Гаврилюка и Яценюка? Второй задуривал голову первого откровенной ложью. Второй из глубокого тыла подстрекал первого (как и тысячи других) на "кулю в лоб", сам при этом не получив даже царапины. Наконец, второй использовал власть для личной наживы, а первый - вообще никак ее не использовал по простоте душевной...


Как и в любой революции там наверняка были романтики искренне верящие в то, что делают, авантюристы решившие подняться на этой волне и,конечно, прожженые проходимцы и негодяи.
Судя по результату последние и победили на 5 лет, а сейчас им сказали "давай, до свиданья"
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1635
З нами з: 29.05.18
Подякував: 76 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:46

  sequence написав:
  ol_zy написав:.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?
Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..
Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.


Когда те били в спину - да, случались.

Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
Повідомлень: 4641
З нами з: 07.04.17
Подякував: 425 раз.
Подякували: 537 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:17

  yanyura написав:
  pesikot написав:5) Даже есть скрин повестки

Из интервью Порошенко УП:
— Ми зустрічаємося через п'ять днів після дострокової парламентської кампанії.

т.е. 21 июля + 5 дней = 26 июля.

Порошенко:
Я хочу зараз твердо наголосити, що жодної повістки, запрошення по жодній з адрес – службовій, домашній я не отримував. Я твердо переконаний, я спитав – мені не направляли.

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 9/7222233/

А как же тогда повестка на 17 июля, которая опубликована в УП (https://podrobnosti.ua/2307297-opubliko ... v-gbr.html) ?

То ли Порошенко говорит правду, следовательно фото повестки фейк, сделанный фотошопом, то ли повестка реальная, следовательно слова Порошенко, что он не получал повестки фейк.

Вы, правда в бане, но выйдете, прочитаете. Может проясните этот нюанс, т.к. мне не только 10-15 минут, но и часа оказалось недостаточно.

А там разве есть, что повестку вручили По под подпись? Одно дело повестку выписать, а другое вручить особенно если клеркам по всем адресам дана команда ничего не принимать.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5282
З нами з: 20.01.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:25

  ЛАД написав:Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.
Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.
Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.
В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.
Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.

Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.
А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5282
З нами з: 20.01.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:27

  sequence написав:
  ol_zy написав:.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?
Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..
Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.
Пока что кое как выходит постреливать бойцов ЛДНР, но это отнюдь не кадровые русские.

быстро добежали до Киева и удрали назад? ну-ну... а "житомирские вояки" - это парочка дезертиров слушайте их больше.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5282
З нами з: 20.01.15
Подякував: 352 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3717371837193720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14246)
01.08.2019 20:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.