По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП
Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 сер, 2019 19:51
Жити по-новому!
Богдан написал заявление об отставке
Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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