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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3717371837193720

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:51

Жити по-новому!

Богдан написал заявление об отставке
https://news.liga.net/politics/news/bogdan-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---smi
По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП


Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 19:55

Кулак объединяется с аналом :)

Всмысле Кличко и Ляшко
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:04

  Вкладчик1234 написав:Кулак объединяется с аналом :)

Всмысле Кличко и Ляшко

баланс актив=пасив
Виталий показал отак)) https://www.facebook.com/aleksandr.onys ... 1919342118
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:13

  mephala написав:
  ЛАД написав:
  mephala написав:..............
є більш універсальний підхід в деяких країнах - платиш податки то глосуєш, не платиш податки не голосуєш.
дещо раціональне в цьому є доречі - так як ми обираємо депутатів які будуть вирішувати куди витрачати суспільні кошти. а ті хто не сплачує податки той і не заповнює гаманець суспільний.
Де таке є?
Чи це у паралельному всесвіті? :)
Ну може не зовсім так як я змалював якщо розбиратися в деталях але щось подібне в Данії реалізовано.

Это фейк, который в какой-то момент расползся по интернету.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:18

  Sommer написав:Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.

один "великий" юрист уже практиковал седлание судейской ветки в пользу патрона и, конечно, своей шкуры.
теперь очередной заход намечается.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 20:48

  Yuri_T написав:
  Sommer написав:Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.

один "великий" юрист уже практиковал седлание судейской ветки в пользу патрона и, конечно, своей шкуры.
теперь очередной заход намечается.


Посмотрим. Пока опровержений нет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:12

  Sommer написав:Богдан написал заявление об отставке
https://news.liga.net/politics/news/bogdan-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---smi
По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП


Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.


Естественно, фейк! Если Трамп встречался с Порошенко, кум которого предоставил американским прокурорам развернутый компромат на его ближайшего соратника, то встрече с Зеленским именно Богдан и мешает, ага :mrgreen:

В то, что Богдан метит в Кабмин, я больше поверю...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:15

  Sommer написав:Богдан написал заявление об отставке
https://news.liga.net/politics/news/bogdan-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---smi
По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП


Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.

Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)

С таким самостоятельно бороться проблемно.
Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ.
Что есть основой существования каждого Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:29

Re: Політичні дискусії

zРадио написав:
  Sommer написав:Богдан написал заявление об отставке
https://news.liga.net/politics/news/bogdan-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---smi
По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП


Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.


Естественно, фейк! Если Трамп встречался с Порошенко, кум которого предоставил американским прокурорам развернутый компромат на его ближайшего соратника, то встрече с Зеленским именно Богдан и мешает, ага :mrgreen:

В то, что Богдан метит в Кабмин, я больше поверю...
То фото с якобы прошением об отставке выглядит троллингом в стиле Квартала - прошу уволить меня при возникновении желания.

Но все возможно в этой жизни, слухи ходят, что хотят двинуть Богдана генпрокурором, другие говорят, что старшим над судьями, третьи загадочно, что на очень высокую должность.

Тут надо понимать, что при монокоалиции куда захотят, туда и назначат.

Вообще по планам Слуги народа на все отставки и назначения, в том числе всего кабмина, силовых органов и тд, отведено два дня.
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