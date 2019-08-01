По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП
Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 01 сер, 2019 19:51
Жити по-новому!
Богдан написал заявление об отставке
Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 01 сер, 2019 20:04
баланс актив=пасив
Виталий показал отак))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Чет 01 сер, 2019 20:13
Это фейк, который в какой-то момент расползся по интернету.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin
Додано: Чет 01 сер, 2019 20:18
один "великий" юрист уже практиковал седлание судейской ветки в пользу патрона и, конечно, своей шкуры.
теперь очередной заход намечается.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 01 сер, 2019 20:48
Посмотрим. Пока опровержений нет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:12
Естественно, фейк! Если Трамп встречался с Порошенко, кум которого предоставил американским прокурорам развернутый компромат на его ближайшего соратника, то встрече с Зеленским именно Богдан и мешает, ага
В то, что Богдан метит в Кабмин, я больше поверю...
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:15
Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)
С таким самостоятельно бороться проблемно.
Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.
ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ.
Что есть основой существования каждого Государства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:29
Re: Політичні дискусії
То фото с якобы прошением об отставке выглядит троллингом в стиле Квартала - прошу уволить меня при возникновении желания.
Но все возможно в этой жизни, слухи ходят, что хотят двинуть Богдана генпрокурором, другие говорят, что старшим над судьями, третьи загадочно, что на очень высокую должность.
Тут надо понимать, что при монокоалиции куда захотят, туда и назначат.
Вообще по планам Слуги народа на все отставки и назначения, в том числе всего кабмина, силовых органов и тд, отведено два дня.
Додано: Чет 01 сер, 2019 21:53
То -то Педалик, с челобитной, сразу к хозяевам двинул.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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