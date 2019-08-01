Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Американці висунули ультиматум: Лещенко розповів, кого планують призначити головою ОПУ замість Богдана четвер, 1 серпень 2019, 22:39 https://patrioty.org.ua/politic/leshche ... 89495.html Кажуть, що саме Богдан підсунув "свиню" Лещенку, створивши конкуренцію на мажоритарному окрузі, де балотувався екс-журналіст, офіційним кандидатом "Слуги народу" від товариша-забудовника.
Народний депутат 8-го скликання Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, глава Офісу президента Андрій Богдан дійсно написав заяву про відставку. Претендувати на його місце може нинішній в.о. глави СБУ Іван Баканов. Про це Лещенко написав у Telegram, передають Патріоти України. За словами депутата, Баканов спочатку входив в список претендентів на посаду глави президентської адміністрації. "В случае если Богдан действительно уйдет, претендентом на его место будет Иван Баканов, нынешний и.о. главы СБУ, который изначально входил в шорт-лист претендентов на главу АП и при этом был вхож к американцам", — написав Лещенко. Він також підтвердив, що американська сторона була проти призначення Богдана. "Одна из возможных причин отставки - американцы. Они изначально были против назначения Богдана, а сейчас якобы поставили условием встречи Зеленского и Трампа отставку Богдана", - написав депутат.
Вот Педалик и оказался той "каплей", в потоке дерьма,в котором нас топят
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 сер, 2019 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)
С таким самостоятельно бороться проблемно. Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.
ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ. Что есть основой существования каждого Государства.
Богдан = Бэтмен? Что за вздор... Ну наехал на Педалю, и что? Сейчас этого только ленивый не делает (хотя Педалю действительно уже пора - не могу вспомнить Киев таким грязным и, в прямом смысле слова, разрушенным!!!).
Но с чего вы взяли, что это делается из добрых побуждений? Кого Слуга хочет видеть на посту Главы КГГА - Ткаченко? Тоже мне благодетель...
PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя
zРадио написав:PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя
Как правило суть "за кадром"
С тренингом в Трускавце это называется официально: "Внешнее управление". При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" - печалька! Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.
П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
zРадио написав:PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя
Как правило суть "за кадром"
С тренингом в Трускавце это называется официально: "Внешнее управление". При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" - печалька! Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.
П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни.
В совокупности жесткие действия из-вне направленные на разрушение Государства Украина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.