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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3718371937203721 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: Чет 01 сер, 2019 21:56 zРадио написав: Sommer написав: Богдан написал заявление об отставке

https://news.liga.net/politics/news/bogdan-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---smi

По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП



Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк. Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.



Естественно, фейк! Если Трамп встречался с Порошенко, кум которого предоставил американским прокурорам развернутый компромат на его ближайшего соратника Естественно, фейк! Если Трамп встречался с Порошенко,предоставил американским прокурорам развернутый компромат на его ближайшего соратника



Прокалываешься, "киевлянин". Старайся не использовать такие откровенные кальки из кисельТВ. Прокалываешься, "киевлянин". Старайся не использовать такие откровенные кальки из кисельТВ. Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...

Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе. Sommer Повідомлень: 4643 З нами з: 07.04.17 Подякував: 425 раз. Подякували: 537 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 22:02 Sommer



четвер, 1 серпень 2019, 22:39

https://patrioty.org.ua/politic/leshche ... 89495.html

Кажуть, що саме Богдан підсунув "свиню" Лещенку, створивши конкуренцію на мажоритарному окрузі, де балотувався екс-журналіст, офіційним кандидатом "Слуги народу" від товариша-забудовника.





Народний депутат 8-го скликання Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, глава Офісу президента Андрій Богдан дійсно написав заяву про відставку. Претендувати на його місце може нинішній в.о. глави СБУ Іван Баканов. Про це Лещенко написав у Telegram, передають Патріоти України.

За словами депутата, Баканов спочатку входив в список претендентів на посаду глави президентської адміністрації. "В случае если Богдан действительно уйдет, претендентом на его место будет Иван Баканов, нынешний и.о. главы СБУ, который изначально входил в шорт-лист претендентов на главу АП и при этом был вхож к американцам", — написав Лещенко.

Він також підтвердив, що американська сторона була проти призначення Богдана. "Одна из возможных причин отставки - американцы. Они изначально были против назначения Богдана, а сейчас якобы поставили условием встречи Зеленского и Трампа отставку Богдана", - написав депутат. Американці висунули ультиматум: Лещенко розповів, кого планують призначити головою ОПУ замість БогданаКажуть, що саме Богдан підсунув "свиню" Лещенку, створивши конкуренцію на мажоритарному окрузі, де балотувався екс-журналіст, офіційним кандидатом "Слуги народу" від товариша-забудовника.Народний депутат 8-го скликання Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, глава Офісу президента Андрій Богдан дійсно написав заяву про відставку. Претендувати на його місце може нинішній в.о. глави СБУ Іван Баканов. Про це Лещенко написав у Telegram, передають Патріоти України.За словами депутата, Баканов спочатку входив в список претендентів на посаду глави президентської адміністрації. "В случае если Богдан действительно уйдет, претендентом на его место будет Иван Баканов, нынешний и.о. главы СБУ, который изначально входил в шорт-лист претендентов на главу АП и при этом был вхож к американцам", — написав Лещенко.Він також підтвердив, що американська сторона була проти призначення Богдана. "Одна из возможных причин отставки - американцы. Они изначально были против назначения Богдана, а сейчас якобы поставили условием встречи Зеленского и Трампа отставку Богдана", - написав депутат.

Вот Педалик и оказался той "каплей", в потоке дерьма,в котором нас топят Вот Педалик и оказался той "каплей", в потоке дерьма,в котором нас топят Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 сер, 2019 22:13, всього редагувалось 2 разів. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6958 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 22:03 Kudrjavuy написав: Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)



С таким самостоятельно бороться проблемно.

Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.



ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ.

Что есть основой существования каждого Государства. Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)С таким самостоятельно бороться проблемно.Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ.Что есть основой существования каждого Государства.



Богдан = Бэтмен? Что за вздор... Ну наехал на Педалю, и что? Сейчас этого только ленивый не делает (хотя Педалю действительно уже пора - не могу вспомнить Киев таким грязным и, в прямом смысле слова, разрушенным!!!).



Но с чего вы взяли, что это делается из добрых побуждений? Кого Слуга хочет видеть на посту Главы КГГА - Ткаченко? Тоже мне благодетель...



PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя Богдан = Бэтмен?Что за вздор... Ну наехал на Педалю, и что? Сейчас этого только ленивый не делает (хотя Педалю действительно уже пора - не могу вспомнить Киев таким грязным и, в прямом смысле слова, разрушенным!!!).Но с чего вы взяли, что это делается из добрых побуждений? Кого Слуга хочет видеть на посту Главы КГГА - Ткаченко? Тоже мне благодетель...PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя zРадио

Повідомлень: 3109 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 22:09 zРадио написав: PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя



Как правило суть "за кадром"



С тренингом в Трускавце это называется официально:

"Внешнее управление".

При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" - печалька! Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.



П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни. Как правило суть "за кадром"С тренингом в Трускавце это называется официально:"Внешнее управление".При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" -Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6958 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 22:16 Sommer написав:

Прокалываешься, "киевлянин". Старайся не использовать такие откровенные кальки из кисельТВ. Прокалываешься, "киевлянин". Старайся не использовать такие откровенные кальки из кисельТВ.



Думаешь, если в твоей методичке даны инструкции, как это опровергать, ты кажешься умнее? Отнюдь!



Прости, я просто не знаю определения, кем является муж крестной матери крестному отцу Ты уж не серчай - не моя область экспертизы. Но предполагаю, что люди это более близкие, чем Зеленский и Богдан



Думаешь, если в твоей методичке даны инструкции, как это опровергать, ты кажешься умнее? Отнюдь!Прости, я просто не знаю определения, кем является муж крестной матери крестному отцуТы уж не серчай - не моя область экспертизы. Но предполагаю, что люди это более близкие, чем Зеленский и Богдан zРадио

Повідомлень: 3109 З нами з: 02.05.18 Подякував: 750 раз. Подякували: 1784 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 01 сер, 2019 22:50 Kudrjavuy написав: zРадио написав: PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя



Как правило суть "за кадром"



С тренингом в Трускавце это называется официально:

"Внешнее управление".

При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" - печалька! Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.



П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни. Как правило суть "за кадром"С тренингом в Трускавце это называется официально:"Внешнее управление".При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" -Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни.

В совокупности жесткие действия из-вне направленные на разрушение Государства Украина. В совокупности жесткие действия из-вне направленные на разрушение Государства Украина. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 6958 З нами з: 20.09.12 Подякував: 649 раз. Подякували: 837 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3718371937203721 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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