Додано: Чет 01 сер, 2019 22:03

Kudrjavuy написав: Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)



С таким самостоятельно бороться проблемно.

Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.



ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ.

Что есть основой существования каждого Государства. Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)С таким самостоятельно бороться проблемно.Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ.Что есть основой существования каждого Государства.

Богдан = Бэтмен?Что за вздор... Ну наехал на Педалю, и что? Сейчас этого только ленивый не делает (хотя Педалю действительно уже пора - не могу вспомнить Киев таким грязным и, в прямом смысле слова, разрушенным!!!).Но с чего вы взяли, что это делается из добрых побуждений? Кого Слуга хочет видеть на посту Главы КГГА - Ткаченко? Тоже мне благодетель...PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя