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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3718371937203721

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 21:56

  zРадио написав:
  Sommer написав:Богдан написал заявление об отставке
https://news.liga.net/politics/news/bogdan-napisal-zayavlenie-ob-otstavke---smi
По данным источников LIGA.net, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП


Ну посмотрим через несколько дней, пока выглядит как фейк.


Естественно, фейк! Если Трамп встречался с Порошенко, кум которого предоставил американским прокурорам развернутый компромат на его ближайшего соратника


Прокалываешься, "киевлянин". Старайся не использовать такие откровенные кальки из кисельТВ. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:02

Sommer
Американці висунули ультиматум: Лещенко розповів, кого планують призначити головою ОПУ замість Богдана
четвер, 1 серпень 2019, 22:39
https://patrioty.org.ua/politic/leshche ... 89495.html
Кажуть, що саме Богдан підсунув "свиню" Лещенку, створивши конкуренцію на мажоритарному окрузі, де балотувався екс-журналіст, офіційним кандидатом "Слуги народу" від товариша-забудовника.


Народний депутат 8-го скликання Сергій Лещенко заявив, що, за його інформацією, глава Офісу президента Андрій Богдан дійсно написав заяву про відставку. Претендувати на його місце може нинішній в.о. глави СБУ Іван Баканов. Про це Лещенко написав у Telegram, передають Патріоти України.
За словами депутата, Баканов спочатку входив в список претендентів на посаду глави президентської адміністрації. "В случае если Богдан действительно уйдет, претендентом на его место будет Иван Баканов, нынешний и.о. главы СБУ, который изначально входил в шорт-лист претендентов на главу АП и при этом был вхож к американцам", — написав Лещенко.
Він також підтвердив, що американська сторона була проти призначення Богдана. "Одна из возможных причин отставки - американцы. Они изначально были против назначения Богдана, а сейчас якобы поставили условием встречи Зеленского и Трампа отставку Богдана", - написав депутат.

Вот Педалик и оказался той "каплей", в потоке дерьма,в котором нас топят
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 01 сер, 2019 22:13, всього редагувалось 2 разів.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:03

  Kudrjavuy написав:Жаль, а ведь выставили за то, что первый на таком уровне поднял вопрос о 100% котроле криминалом всего государства.(за вопрос поднятый о Педалике, а ведь он озвучил предложение только от одного представителя смотрящих - а их сотни)

С таким самостоятельно бороться проблемно.
Как уже неоднократно указывал - необходим системный подход в восстановлении в стране экономико-правовых отношений.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЛИКВИДАЦИЯ КРИМИНАЛА В ЭКОНОМИКЕ В ПРЕДЕЛАХ ГРАНИЦ УКРАИНЫ.
Что есть основой существования каждого Государства.


Богдан = Бэтмен? :mrgreen: Что за вздор... Ну наехал на Педалю, и что? Сейчас этого только ленивый не делает (хотя Педалю действительно уже пора - не могу вспомнить Киев таким грязным и, в прямом смысле слова, разрушенным!!!).

Но с чего вы взяли, что это делается из добрых побуждений? Кого Слуга хочет видеть на посту Главы КГГА - Ткаченко? Тоже мне благодетель...

PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:09

  zРадио написав:PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя

:D
Как правило суть "за кадром"

С тренингом в Трускавце это называется официально:
"Внешнее управление".
При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" - печалька! Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.

П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:16

  Sommer написав:
Прокалываешься, "киевлянин". Старайся не использовать такие откровенные кальки из кисельТВ. :mrgreen:


Думаешь, если в твоей методичке даны инструкции, как это опровергать, ты кажешься умнее? Отнюдь!

Прости, я просто не знаю определения, кем является муж крестной матери крестному отцу :mrgreen: Ты уж не серчай - не моя область экспертизы. Но предполагаю, что люди это более близкие, чем Зеленский и Богдан :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 22:50

  Kudrjavuy написав:
  zРадио написав:PS: криминал вряд ли кто-то решится ликвидировать, как бы сильно этого не требовало положение - сделать это непросто, а фанатизмом в Зе-команде даже не пахнет. Как и папередники, вероятнее всего, они пойдут путем наименьшего сопротивления - т.е. перетрассировки коррупционных схем на себя

:D
Как правило суть "за кадром"

С тренингом в Трускавце это называется официально:
"Внешнее управление".
При официальном отсутствии "Плана Маршала" наша перспектива и то в лучшем случае это "копирка под РФ" - печалька! Ведь при любом раскладе интересов маленького украинца не существует по определению.

П.С. между каждым предложением в силу своих познаний вставляйте пропущенное из сегодняшней жизни.

В совокупности жесткие действия из-вне направленные на разрушение Государства Украина.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 23:22

Никогда такого не было и вот опять!

Вначале у Зе "заверяют", что никаких лоббистов в США у них не было...

А потом их лоббисты подают подробный финансовый отчет (ибо по закону обязаны).
Лоббисты Зеленского в США, которых якобы не было, отчитались о расходах на повышение его имиджа
https://news.liga.net/politics/news/v-ssha-opublikovan-otchet-lobbistov-zelenskogo---smi
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:05

Re: Політичні дискусії

С позиции штатов это сделано или нет - вопрос десятый, важно что такими заявлениями просто так не бросаются, даже в ироничной форме. Нет дыма без огня, видимо зреют рокировки. Но после этой клоунады богдана выставил себя клоуном, которого совершенно не хочется видеть на принципиально важных постах. Скандал с Кличком тоже не в его пользу. Вот из за таких "любых друзив" обычно и начинает сыпаться власть.
Surfer
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 00:26

  Surfer написав:С позиции штатов это сделано или нет - вопрос десятый, важно что такими заявлениями просто так не бросаются, даже в ироничной форме. Нет дыма без огня, видимо зреют рокировки. Но после этой клоунады богдана выставил себя клоуном, которого совершенно не хочется видеть на принципиально важных постах. Скандал с Кличком тоже не в его пользу. Вот из за таких "любых друзив" обычно и начинает сыпаться власть.

А почему не наоборот?
На входе жестко ограничиваются вопросы к которым будет пристальный акцент?
Ведь этого как раз и ожидают все избиратели.
Систематизацию ликвидации влияния "Семьи" - не зависимо от её прописки американской или российской.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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