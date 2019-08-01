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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3719372037213722

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:23

  Sommer написав:
  sequence написав:
  ol_zy написав:.. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. ..
как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?
Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..
Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.


Когда те били в спину - да, случались.

Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200".

Примеры в студию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:53

  ol_zy написав:
  ЛАД написав:Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.
Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.
Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.
В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.
Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.

Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.
А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить.

Вы, конечно, имеете право на своё мнение.
Я не переоцениваю росс. армию и совершенно точно могу сказать (точно знаю!), что воровство военного бюджета там намного круче, чем у нас. Хотя бы потому, что сам бюджет значительно больше уже много лет.

"супер оснащение" росс. армии, возможно, и дутое, но если сравнивать с нашим ... Сравните военные расходы РФ и Украины за последние почти 20 лет, думаю, вопросы отпадут. Волгарь, конечно, преувеличивает достижения РФ в вооружении армии, но во многом он прав. И не надо умножать эти достижения на 0.

Поражение из-за невозможности удержания территорий (не буду обсуждать эту тему, тут могут быть разные мнения, особенно по вопросу будет ли сильное сопротивление) если и будет, то это потребует времени. И не одну-две недели. А война прокатится по территории Украины, а не РФ. И я не хочу гадать о последствиях.

Расскажите ещё по примеру будивельника о "фланговых ударах" и пр. чепухе. Посмеёмся вместе.

Простите, но Ваши утверждения напоминают период до 1941 - "решительным ударом", "на территории противника" и т.д. Надеюсь, напоминать, чем это закончилось не надо?
Шапкозакидательство вещь крайне опасная. Не меньше, а то и больше, чем паникёрство.

Союз более-менее поддерживал какой то военный паритет с Западом, но это достигалось за счёт более низкого уровня жизни народа, чем на Западе, в т.ч. из-за военных расходов. У нас и уровень жизни пониже, и паритетом не пахнет. О причинах писать не буду, они достаточно очевидны.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:09

  sequence написав:...........
тьху, блин. Зарекался с вами дискутировать, но влез, так влез. Товарышу прапорщику, ....

Наконец Вы поняли! :)
Понимаю, что удержаться тяжело (сам грешен), но выхода нет - только игнор.
Можно, разве что, изредка высказаться против особо тяжёлого бреда, но ни в коем случае не втягиваться в спор.
Как бы это ещё объяснить остальным?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:28

Ещё одно.
Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметил https://lb.ua/news/2019/07/31/433642_pecherskiy_sud_zablokiroval_ryad.html.
Я, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой".
Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:
Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.

Весьма печальный факт.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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