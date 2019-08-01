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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3719372037213722 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 216 Аграрна партія України 2% 4 Батьківщина 3% 6 Голос 16% 35 Громадянська позиція 7% 15 Європейська Солідарність 26% 57 Опозиційна платформа - За життя 7% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 20% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 18 Всього голосів : 216 Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:23 Sommer написав: sequence написав: ol_zy написав: .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. .. как только они зайдут начнется и местное сопротивление. .. как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?

Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..

Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.

как показывает опыт Грузии, они довольно быстро громят армию противника и уходят на исходные позиции. А вояки ЛДНР "зачищают" от "партизанов". Такой расклад лично вас бы устроил?Житомирские вояки мне просто сказали - если шухер, быстро и организовано отходим за ближайшую крупную водную преграду. Ну, вы поняли..Вы понимаете, какая загогулина - нет опыта противодействия превосходящему по тактике и оснащению противнику. А если еще и численное преимущество.. Каждый раз, когда русские подключались активно, случались всякие Илловайски с Дебальцевыми. Неприятно, но факт.



Когда те били в спину - да, случались.



Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200". Когда те били в спину - да, случались.Когда к их нападении готовились - вот тогда случались паленые буряты и рефрижераторы с надписью "груз 200".

Примеры в студию. Примеры в студию. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13760 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4229 раз. Подякували: 3909 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:53 ol_zy написав: ЛАД написав: Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.

Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.

Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.

В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.

Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет. Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.

Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.

А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить. Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить.

Вы, конечно, имеете право на своё мнение.

Я не переоцениваю росс. армию и совершенно точно могу сказать ( точно знаю! ), что воровство военного бюджета там намного круче, чем у нас. Хотя бы потому, что сам бюджет значительно больше уже много лет.



"супер оснащение" росс. армии, возможно, и дутое, но если сравнивать с нашим ... Сравните военные расходы РФ и Украины за последние почти 20 лет, думаю, вопросы отпадут. Волгарь, конечно, преувеличивает достижения РФ в вооружении армии, но во многом он прав. И не надо умножать эти достижения на 0.



Поражение из-за невозможности удержания территорий (не буду обсуждать эту тему, тут могут быть разные мнения, особенно по вопросу будет ли сильное сопротивление) если и будет, то это потребует времени. И не одну-две недели. А война прокатится по территории Украины , а не РФ. И я не хочу гадать о последствиях.



Расскажите ещё по примеру будивельника о "фланговых ударах" и пр. чепухе. Посмеёмся вместе.



Простите, но Ваши утверждения напоминают период до 1941 - "решительным ударом", "на территории противника" и т.д. Надеюсь, напоминать, чем это закончилось не надо?

Шапкозакидательство вещь крайне опасная. Не меньше, а то и больше, чем паникёрство.



Союз более-менее поддерживал какой то военный паритет с Западом, но это достигалось за счёт более низкого уровня жизни народа, чем на Западе, в т.ч. из-за военных расходов. У нас и уровень жизни пониже, и паритетом не пахнет. О причинах писать не буду, они достаточно очевидны. Вы, конечно, имеете право на своё мнение.Я не переоцениваю росс. армию и совершенно точно могу сказать (), что воровство военного бюджета тамкруче, чем у нас. Хотя бы потому, что сам бюджет значительно больше уже много лет."супер оснащение" росс. армии, возможно, и дутое, но если сравнивать с нашим ... Сравните военные расходы РФ и Украины за последние почти 20 лет, думаю, вопросы отпадут. Волгарь, конечно, преувеличивает достижения РФ в вооружении армии, но во многом он прав. И не надо умножать эти достижения на 0.Поражение из-за невозможности удержания территорий (не буду обсуждать эту тему, тут могут быть разные мнения, особенно по вопросу будет ли сильное сопротивление) если и будет, то это потребует времени. И не одну-две недели. А война прокатится по территории, а не РФ. И я не хочу гадать о последствиях.Расскажите ещё по примеру будивельника о "фланговых ударах" и пр. чепухе. Посмеёмся вместе.Простите, но Ваши утверждения напоминают период до 1941 - "решительным ударом", "на территории противника" и т.д. Надеюсь, напоминать, чем это закончилось не надо?Шапкозакидательство вещь крайне опасная. Не меньше, а то и больше, чем паникёрство.Союз более-менее поддерживал какой то военный паритет с Западом, но это достигалось за счёт более низкого уровня жизни народа, чем на Западе, в т.ч. из-за военных расходов. У нас и уровень жизни пониже, и паритетом не пахнет. О причинах писать не буду, они достаточно очевидны. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13760 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4229 раз. Подякували: 3909 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:09 sequence написав: ...........

тьху, блин. Зарекался с вами дискутировать, но влез, так влез. Товарышу прапорщику, .... ...........тьху, блин. Зарекался с вами дискутировать, но влез, так влез. Товарышу прапорщику, ....

Наконец Вы поняли!

Понимаю, что удержаться тяжело (сам грешен), но выхода нет - только игнор.

Можно, разве что, изредка высказаться против особо тяжёлого бреда, но ни в коем случае не втягиваться в спор.

Как бы это ещё объяснить остальным? Наконец Вы поняли!Понимаю, что удержаться тяжело (сам грешен), но выхода нет - только игнор.Можно, разве что, изредка высказаться против особо тяжёлого бреда, но ни в коем случае не втягиваться в спор.Как бы это ещё объяснить остальным? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13760 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4229 раз. Подякували: 3909 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 сер, 2019 02:28

Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметил https://lb.ua/news/2019/07/31/433642_pecherskiy_sud_zablokiroval_ryad.html .

Я, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой".

Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:

Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.

Весьма печальный факт. Ещё одно.Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметилЯ, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой".Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:Весьма печальный факт. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13760 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4229 раз. Подякували: 3909 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3719372037213722 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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