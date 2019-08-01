Додано: П'ят 02 сер, 2019 01:53

ol_zy написав: ЛАД написав: Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.

Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.

Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.

В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.

Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет. Вы сильно недооцениваете росс. армию. И переоцениваете нашу ПВО. Она сильно отстала от современных требований.Местное сопротивление - согласен, но это вопрос не одного дня, оно сильно усложнит задачу контроля территории, но не захвата.Если говорить о чисто военных аспектах, то росс. армия, безусловно, сильнее и вполне способна разгромить нашу армию. В конце концов, они укрепляли и вооружали армию уже лет 15 и средств для этого у РФ было значительно больше, чем у нас.В 2014 они не пошли на прямое вторжение по ряду причин, но главная и основная - если помните, везде говорилось "настамнет" и шли только туда, где можно было прикрыться местным населением и говорить "это они сами". Прямое вторжение могло привести к непредсказуемым последствиям. А убедительного повода для прямого вторжения не было.Активное наступление на Донбасс такой повод может дать (хотя и не обязательно), но для "защиты Донбасса" его будет точно достаточно. Для "похода на Киев", возможно, нет.

Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.

А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить. Вы же понимаете - это только ваше мнение основанное на каких-то ваших знаниях и убеждениях, а у меня оно свое и тоже не на пустом месте взялось. С таким же успехом можно сказать вы сильно переоцениваете рос. армию и ее дутое супер оснащение, там воруют намного круче чем у нас.А без контроля захваченной территории дальнейший захват приведет к поражению - это же не просто на машинах по дорогам поехали, это организация снабжения, удержание захваченных территорий, это вам не 3-10 городов поселков захватить.

точно знаю!

намного

Украины

Вы, конечно, имеете право на своё мнение.Я не переоцениваю росс. армию и совершенно точно могу сказать (), что воровство военного бюджета тамкруче, чем у нас. Хотя бы потому, что сам бюджет значительно больше уже много лет."супер оснащение" росс. армии, возможно, и дутое, но если сравнивать с нашим ... Сравните военные расходы РФ и Украины за последние почти 20 лет, думаю, вопросы отпадут. Волгарь, конечно, преувеличивает достижения РФ в вооружении армии, но во многом он прав. И не надо умножать эти достижения на 0.Поражение из-за невозможности удержания территорий (не буду обсуждать эту тему, тут могут быть разные мнения, особенно по вопросу будет ли сильное сопротивление) если и будет, то это потребует времени. И не одну-две недели. А война прокатится по территории, а не РФ. И я не хочу гадать о последствиях.Расскажите ещё по примеру будивельника о "фланговых ударах" и пр. чепухе. Посмеёмся вместе.Простите, но Ваши утверждения напоминают период до 1941 - "решительным ударом", "на территории противника" и т.д. Надеюсь, напоминать, чем это закончилось не надо?Шапкозакидательство вещь крайне опасная. Не меньше, а то и больше, чем паникёрство.Союз более-менее поддерживал какой то военный паритет с Западом, но это достигалось за счёт более низкого уровня жизни народа, чем на Западе, в т.ч. из-за военных расходов. У нас и уровень жизни пониже, и паритетом не пахнет. О причинах писать не буду, они достаточно очевидны.