RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3720372137223723

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:05

  ЛАД написав:
  Aps написав: Если то действительно они так шутят тогда все на самом деле еще более грустно. :(

А если это шутят не они?
Возьмите, напишите любой текст и выложите в инет хоть за подписью Зе. Потом смейтесь или грустите. :)
Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.


Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили.
Никто четко не подтвердил и не опроверг.
Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина.
Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 24.06.15
Подякував: 51 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:09

  ЛАД написав:Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.


Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.
https://www.youtube.com/watch?v=b9g7RGypnTI
freeze
4
 
Повідомлень: 12405
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3616 раз.
Подякували: 5268 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:25

Медведчук заявил, что «ни перед кем голову не опускал» и тем более перед «ничтожеством Порошенко»
Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова экс-президента Петра Порошенко о том, что во время его президентства кум Путина «даже голову не мог поднять».

«Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко», — пишет Медведчук в своем блоге на сайте «Подробности».
https://inforesist.org/medvedchuk-zayavil-chto-ni-pered-kem-golovu-ne-opuskal-i-tem-bolee-pered-nichtozhestvom-poroshenko/
Я шарю
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9004
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6167 раз.
Подякували: 2426 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 3720372137223723
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74114)
02.08.2019 10:49
IBAN в Україні (2)
02.08.2019 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.