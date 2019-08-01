Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Aps написав: Если то действительно они так шутят тогда все на самом деле еще более грустно.
А если это шутят не они? Возьмите, напишите любой текст и выложите в инет хоть за подписью Зе. Потом смейтесь или грустите. Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.
Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили. Никто четко не подтвердил и не опроверг. Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина. Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.
Медведчук заявил, что «ни перед кем голову не опускал» и тем более перед «ничтожеством Порошенко» Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова экс-президента Петра Порошенко о том, что во время его президентства кум Путина «даже голову не мог поднять».