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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3721372237233724>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 216
Аграрна партія України
2%
4
Батьківщина
3%
6
Голос
16%
35
Громадянська позиція
7%
15
Європейська Солідарність
26%
57
Опозиційна платформа - За життя
7%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
20%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
18
Всього голосів : 216
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:05

  ЛАД написав:
  Aps написав: Если то действительно они так шутят тогда все на самом деле еще более грустно. :(

А если это шутят не они?
Возьмите, напишите любой текст и выложите в инет хоть за подписью Зе. Потом смейтесь или грустите. :)
Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.


Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили.
Никто четко не подтвердил и не опроверг.
Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина.
Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:09

  ЛАД написав:Хотя при том количестве сплетен и слухов, кот. пишется в инете, не был бы удивлён, если бы это оказалось шуткой самого Богдана.


Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.
https://www.youtube.com/watch?v=b9g7RGypnTI
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:25

Медведчук заявил, что «ни перед кем голову не опускал» и тем более перед «ничтожеством Порошенко»
Лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на слова экс-президента Петра Порошенко о том, что во время его президентства кум Путина «даже голову не мог поднять».

«Что касается этого бреда, который несет господин Порошенко, могу сказать: поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко», — пишет Медведчук в своем блоге на сайте «Подробности».
https://inforesist.org/medvedchuk-zayavil-chto-ni-pered-kem-golovu-ne-opuskal-i-tem-bolee-pered-nichtozhestvom-poroshenko/
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 09:58

  freeze написав:Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.


Юмористы правят страной. Смешно?

https://nv.ua/ukr/opinion/yak-stalasya-vidstavka-bogdana-novini-ukrajini-50035429.html

... Я ответила, что Интерфакс, конечно, очень уважаю, но этого мало, чтобы давать новость в радиоэфир. Нужно срочно попытаться самим все проверить. сразу же написала два сообщения: одно — Андрею Богдану, второе — в президентский офис.
Андрей Богдан на мой вопрос — фейк ли это, ответил, что не комментирует эту информацию. А вот из президентского офиса я получила фотографию якобы заявления Богдана с просьбой «его уволить по собственному желанию с момента желания». Я бы никогда в жизни не опубликовала эту бумажку, если бы не получила ее от официального лица.
...
Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко.
И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты.
....
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:02

  Aps написав:.............
Вчера 112 смотрел. Они там разве что Зеленскому не позвонили.
Никто четко не подтвердил и не опроверг.
Несколько часов хайпа в сетях и на ТВ, а в ответ тишина.
Если б это "шутят не они" был бы четкий ответ.

Вчера вечером читал, что Рашкован и ещё кто-то опровергали.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:07

  Aps написав:
  freeze написав:Судя по характерному почерку Андрея или Богдана, особо никто не сомневается в собственноручном стёбе АБ.


Юмористы правят страной. Смешно?

https://nv.ua/ukr/opinion/yak-stalasya-vidstavka-bogdana-novini-ukrajini-50035429.html

Открыв новости, я обнаружила, что за время моего отсутствия в интернете, ничего нового не опубликовали. А Андрей Богдан лишь запостил в Фейсбуке фотожабу с Кличко.
И, конечно, сразу стало очевидно, что и Богдан, и ОПУ, да и президент Владимир Зеленский, просто прикалываются и используют медиа. Причем все медиа страны. Новость про отставку Богдана опубликовали большинство СМИ. Об этом весь вечер рассуждали телеканалы. Украинские СМИ ретвитили западные журналисты.
....


А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.
А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше

Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:09

  vano80 написав:
  ЛАД написав:Ещё одно.
Тут много пишут о назначениях и пр., но как-то никто не заметил https://lb.ua/news/2019/07/31/433642_pecherskiy_sud_zablokiroval_ryad.html.
Я, вообще-то, видел более подробную заметку с перечнем запрещённых сайтов, но отнёсся несерьёзно и не сохранил. И не запомнил объяснение запрета. Счёл "неудачной шуткой".
Оказалось, нет. Сайт корра у меня таки не открывается, пишет:
Время ожидания ответа от сервера korrespondent.net истекло.

Весьма печальный факт.


Да нормально. Это же не при барыге кровавом. Воля народа, ептить :mrgreen:

Барыгой он, возможно, был. Но кровавым его всё же не назовёшь.
Решение принято судьёй Вовком и НКРС - все были назначены По.
Причём то, что решение НКРС (https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=99&id=1749&language=uk) принято на основе решения суда усложняет задачу его отмены - не будет же Зе своим указом отменять решение судьи Вовка.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:09

  freeze написав:Кстати давно хотел спросить, почему столь разные электоральные предпочтения на западной Украине. Закарпатье там понятно, совсем разная история.
Но Ровно, особенно Волынь кардинально отличаются от соседней Львовской области.
Вроде и одинаковая история, и люди похожие, а голосуют мягко говоря по-разному.
Удивительно.

3 поділа РП
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:17

  Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.
А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль


Мотив разный.
С Бабченко то пиар и нагнетание.
Эти просто стебутся со всех. Приколисты.
Результат правда думается будет одинаковый.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 10:31

  Aps написав:
  Вкладчик1234 написав:А драму-комедию с Бабченко в главной роли забыли? Тогда тоже знатно потроллили всех.
А ещё в этом фильме снимались генплокулол, глав-сбушник и рыбы поменьше
Зато в расследовании нефейковых убийств журналистов, "дела майдана", и т.п. - прогресса ноль


Мотив разный.
С Бабченко то пиар и нагнетание.
Эти просто стебутся со всех. Приколисты.
Результат правда думается будет одинаковый.

Ну почему со всех?
С завистников, реваншистов и прочих недоброжелателей.
И с бездумных охотников и потребителей "жареных уток"
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